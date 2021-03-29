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    Huawei Online Mağaza’da pek çok üründe indirim!

    Huawei’de indirimler başladı. Online Mağaza’nın birinci yılına özel fırsatlar ve ön siparişe özel indirimler dikkat çekiyor.
    29 Mart 2021, 21:00 (1 sa.)
    700
    43
    1
    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1

    Huawei Online Mağaza’da pek çok üründe indirim!
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    Huawei’in online satış mağazası Huawei Online Mağaza’da indirimler devam ediyor. Online mağazanın birinci yıl dönümüne özel indirimler ve ön siparişe özel indirimler mevcut.

    Ön Siparişe Özel İndirimler

    Huawei’in geçen hafta tanıtılan Matebook D16 dizüstü bilgisayar ve Freebuds 4i kulaklıklarında ön satış kampanyası başladı.

    Huawei MateBook D16’yı ön siparişle satın alan müşteriler 8 GB RAM’li modeli 100 TL ek indirimle, 16 GB RAM’li modeli 200 TL ek indirimle alabilirsiniz. Ek indirim için 50 TL depozito ödemeniz yeterli. İndirimin yanı sıra herkese Pascal sırt çantası ve Bluetooth Mouse hediye ediliyor.

    Huawei Store uygulamasını indirenlere veya mail bültenine abone olanlara indirim kuponu dağıtılıyor. Siparişten vermeden önce bu bu fırsatları birleştirmekte fayda var. Ön sipariş fırsatları 31 Mart’ta bitiyor.

    6999 TL - Kampanyalı ön sipariş linki:

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    Huawei MateBook D16

    Freebuds 4i geçen hafta tanıtıldı. Boyutuna göre yüksek batarya performansıyla öne çıkıyor. Kutudan bağımsız olarak 10 saat dinleme özelliği mevcut. Üstelik 10 dakika şarj ile 4 saat müzik dinleyebileceğiniz hızlı şarj özelliği de bulunuyor. Aktif gürültü engelleme özelliği ile dışarıdaki gürültüyü keserek daha berrak ses deneyimi sunuyor.

    Freebuds 4’i ön sipariş döneminde depozito öderseniz 50 TL ek indirim kazanıyorsunuz. Ayrıca bu kulaklığı satın alan herkese Huawei Akıllı Tartı’yı 150 TL’ye satın alabileceği indirim kodu tanımlanıyor.

    749 TL - Kampanyalı ön sipariş linki:

    Freebuds 4i 

    Birinci Yıl Dönümüne Özel İndirimler

    Ön sipariş kampanyalarının yanı sıra Huawei Online Mağazası’nın birinci yaşına özel olarak ürünlerde indirimler var. Fiyat indirimiyle birlikte hediye ürün fırsatı da mevcut. Bu kampanyalardan öne çıkanlar şöyle:



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    MEGA1178 10 saat önce

    Aynen

    musty578 1 gün önce

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    WeDneS 2 gün önce

    Bisiklet kullanıcılar için çok işe yarayabilir

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    CoreXXX (fatih tat) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    1 ay önce d14 çabta mouse 6500 e aldık. Çok memnunum. Huawei bu işte ileriye gidecek gibi
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