Huawei Pura X resmi olarak satışa sunuldu

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Huawei, katlanabilir telefon pazarında ezber bozan yeni modeli Pura X ile sahneye çıktı. Bugünden itibaren satışa sunulan cihaz, alışılmışın dışındaki yatay katlanma yapısıyla dikkat çekiyor. Geleneksel kitap veya kapak şeklinde açılan modellerin aksine Pura X, yana doğru katlanarak açıldığında daha geniş ve tablet benzeri bir ekran sunuyor.

Yeni modelin başlangıç fiyatı, 12 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneği için yaklaşık 1.035 dolardan başlıyor. Daha fazla alan isteyenler için 512 GB depolama sunan versiyonun fiyatı ise yaklaşık 1.105 dolar. Huawei, bu modellerin yanı sıra koleksiyon değeri taşıyan özel bir versiyon da hazırladı. Tri-renk deri arka kapağa ve 16 GB RAM’e sahip bu versiyon, uydu iletişim desteğiyle öne çıkıyor. Koleksiyon sürümünün 512 GB’lık modeli yaklaşık 1.240 dolarken, 1 TB depolamalı seçeneği yaklaşık 1.380 dolara alıcı buluyor.

Tasarım açısından Pura X, kapalı haldeyken kare şeklindeki kapak ekranıyla farklı bir görünüm sunuyor. Bu ekranın hemen üstünde üçlü kamera modülü yer alıyor. Telefonun iç kısmında ise 16:10 en-boy oranına sahip 6.3 inçlik geniş bir ekran bulunuyor. Bu oran, kullanıcıya belgelerle çalışırken, internette gezinirken veya çoklu görevlerde ekstra alan kazandırıyor.

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Kamera tarafında da oldukça iddialı olan cihaz, 50 megapiksellik optik sabitleme destekli ana kamera, 40 megapiksellik ultra geniş açı lens ve 3.5x optik yakınlaştırma yapabilen 8 megapiksellik telefoto kamerayla donatılmış. Ön tarafta ise 10.7 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alsa da, cihaz kapalıyken arka kameralarla yüksek kaliteli özçekimler yapmak mümkün.

Huawei Pura X, HarmonyOS’un yeni nesil işletim sistemi sürümü ile çalışan ilk model olma özelliğini taşıyor. 4.720 mAh kapasiteli bataryasıyla gün boyu kullanım vaat eden cihaz, 66W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj desteğiyle geliyor. Ayrıca IPX8 suya dayanıklılık sertifikası, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, NFC ve USB 3.1 Type-C bağlantı desteği de cihazın diğer öne çıkan özellikleri arasında.

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Huawei Pura X resmi olarak satışa sunuldu