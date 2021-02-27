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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei P40'ın daha ucuz versiyonu piyasaya sürüldü

    Huawei geçtiğimiz yıl satışa sunduğu P40 akıllı telefonunun 5G bağlantısını desteklemeyen daha ucuz versiyonunu çıkardı. Huawei P40 4G isimli model 6.1 inç ekran ve Kirin 990 4G işlemciyle geliyor.
    27 Şubat 2021, 20:00 (9 sa.)
    3,3b
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    3
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei P40'ın daha ucuz versiyonu piyasaya sürüldü
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    Çinli teknoloji devi Huawei geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü P40 akıllı telefonunun daha ucuz bir versiyonunu çıkardı. Huawei P40 4G olarak adlandırılan modelin öncekinden farkı beşinci nesil mobil ağları desteklememesi. Cihazın 5G özellikli olmaması doğal olarak fiyat etiketini de aşağıya çekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Huawei kendi programlama dilini geliştiriyor"

    Akıllı telefon, Full HD+ çözünürlük ve 60 Hz tazeleme oranına sahip 6.1 inç OLED ekranla donatıldı. Aynı zamanda ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı var. Kirin 990 4G yonga setiyle güçlendirilen Huawei P40 4G'de 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına yer verilmiş durumda. 22.5 watt hızlı şarj destekli 3.800 mAh pille geliyor.

    Huawei P40'ın daha ucuz versiyonu piyasaya sürüldü
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    Fiyat etiketi de belli oldu

    Cihazın arka panelinde 50 megapiksel ana sensör, 16 megapiksel geniş açılı lens, 8 megapiksel telefoto sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi mevcut. Ön tarafında ise 32 megapiksel selfie kamerası görev yapıyor. Huawei P40 4G'nin Çin'deki satış fiyatı 618 dolar (5G'li modelden 80 dolar ucuz). Koyu mavi ve gümüş olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunuluyor.



    https://www.gsmarena.com/huawei_announces_p40_4g_with_kirin_990_chipset-news-47966.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Otonom elektrikli scooter

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    C cand. 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kim alıyor androidsiz
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    TIGERSHARK 6 sa. ( Mesaj Silindi ) cand.
    Çinliler
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    Dharma Initiative (hamdi tuzsuz) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    618 dalır

    cok ucuzmus harbiden
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