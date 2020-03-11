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    Nokia'lar için yeni Android 10 güncelleme takvimi açıklandı

    HMD Global, Nokia akıllı telefonlar için yeni Android 10 güncelleme takvimini paylaştı. Şirket önümüzdeki aylarda 14 akıllı telefonunu daha yeni sürüme yükseltecek.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Nokia'lar için yeni Android 10 güncelleme takvimi açıklandı
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    Android 10'un kararlı sürümünün yayınlanmasından bu yana altı aydan fazla zaman geçti. Ancak birçok cihaz henüz güncelleme almamış durumda.

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    Nokia markası altında akıllı telefon üreten HMD Global, müşterilerini sevindirecek bir hamle yaparak yeni Android 10 güncelleme takvimini yayınladı.

    Nokia'lar için yeni Android 10 güncelleme takvimi açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    14 model daha yükseltilecek

    Yeni programa göre Nokia 3.1 Plus, Nokia 3.2 ve Nokia 4.2 modelleri daha önce açıklandığı gibi ilk çeyrekte değil 2020'nin birinci ve ikinci çeyreği arasında bir zamanda güncelleme alacak.

    HMD Global toplamda 14 akıllı telefonunu daha Android 10 sürümüne yükseltecek. Listede ayrıca ilk programda olmayan Nokia 2.3, Nokia 7.2 ve Nokia 6.2 de bulunuyor.



    https://twitter.com/sarvikas/status/1237723918565289984 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    WmGMD (.. ..) 1 hf.
    Düz nokia 8 e güncelleme gelmeyecek mi ?
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 1 hf.
    Hep orta veya giriş segmenti çalışıyor Nokia ama ilk başta dediler Samsung Huawei bunlarla direkt rekabete girmeyeceğiz diye
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