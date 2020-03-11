Nokia'lar için yeni Android 10 güncelleme takvimi açıklandı

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Android 10'un kararlı sürümünün yayınlanmasından bu yana altı aydan fazla zaman geçti. Ancak birçok cihaz henüz güncelleme almamış durumda.

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Nokia markası altında akıllı telefon üreten HMD Global, müşterilerini sevindirecek bir hamle yaparak yeni Android 10 güncelleme takvimini yayınladı.

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14 model daha yükseltilecek

Yeni programa göre Nokia 3.1 Plus, Nokia 3.2 ve Nokia 4.2 modelleri daha önce açıklandığı gibi ilk çeyrekte değil 2020'nin birinci ve ikinci çeyreği arasında bir zamanda güncelleme alacak.

HMD Global toplamda 14 akıllı telefonunu daha Android 10 sürümüne yükseltecek. Listede ayrıca ilk programda olmayan Nokia 2.3, Nokia 7.2 ve Nokia 6.2 de bulunuyor.

https://twitter.com/sarvikas/status/1237723918565289984

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