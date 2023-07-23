Galaxy S24 serisi ön kamera performansında beklenenin altında kalabilir

Galaxy S24 serisi 12MP ön kameraya sahip olacak
Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy S21 ve Galaxy S22 cihazlarında 10MP ön kamera sensörü kullanan Samsung, bu yılın başlarında tanıttığı Galaxy S23 serisi ile ön kamera sensöründe bir değişiklik yaparak sistemlerin çözünürlüğünü 12MP’e çıkarmıştı. Yeni iddialar, Samsung’un bir süre bu çözünürlükte sabit kalacağını gösteriyor.
Samsung’a yakın kaynakları ile bilinen Galaxy Club, gelecek yıl tanıtılacak Galaxy S24 serisinde herhangi bir ön kamera değişikliği olmayacağını belirtti. Yani Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23 serisinde kullanılan sensörün aynısına sahip olacak. Tüm bunlara rağmen Samsung, Galaxy S24 serisinde kullandığı görüntü işleme biriminde ve kamera uygulamasında kullanılan yapay zekâ algoritmalarında iyileştirmeler yaparak serinin ön kamera performansını arttırabilir. Galaxy S24 serisinin gelecek yılın ilk aylarında tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)