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    Galaxy S24 serisi ön kamera performansında beklenenin altında kalabilir

    2023’ün ilk yarısının bitmesi ile firmaların gelecek yıl tanıtacağı amiral gemilerinden sızıntılar gelmeye başladı. Galaxy S24 serisinden gelen yeni bilgiler, öz çekim hayranlarını üzebilir.
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    Galaxy S24 serisinin ön kamerası 12MP olacak Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki hafta Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5’i tanıtacak ancak firmanın gelecek yıl tanıtacağı Galaxy S24 serisinden yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni bir iddiaya göre Galaxy S24 serisi, Galaxy S23 ile aynı ön kamera sistemine sahip olacak.

    Galaxy S24 serisi 12MP ön kameraya sahip olacak

    Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy S21 ve Galaxy S22 cihazlarında 10MP ön kamera sensörü kullanan Samsung, bu yılın başlarında tanıttığı Galaxy S23 serisi ile ön kamera sensöründe bir değişiklik yaparak sistemlerin çözünürlüğünü 12MP’e çıkarmıştı. Yeni iddialar, Samsung’un bir süre bu çözünürlükte sabit kalacağını gösteriyor.

    Samsung’a yakın kaynakları ile bilinen Galaxy Club, gelecek yıl tanıtılacak Galaxy S24 serisinde herhangi bir ön kamera değişikliği olmayacağını belirtti. Yani Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23 serisinde kullanılan sensörün aynısına sahip olacak. Tüm bunlara rağmen Samsung, Galaxy S24 serisinde kullandığı görüntü işleme biriminde ve kamera uygulamasında kullanılan yapay zekâ algoritmalarında iyileştirmeler yaparak serinin ön kamera performansını arttırabilir. Galaxy S24 serisinin gelecek yılın ilk aylarında tanıtılması bekleniyor.

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    Evren7 2 gün önce

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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