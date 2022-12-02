Tam Boyutta Gör Ülkemizde satılan Huawei P40 Lite yeni bir güncelleme aracılığıyla tazelendi. EMUI 12.0.0.257 güncellemesi 250 MB'lık bir boş alana ihtiyaç duyuyor.

Huawei, EMUI 12 arayüzünü tanıttı 1 yıl önce eklendi

EMUI 12.0.0.257 güncellemesi ne sunuyor?

Geçen ay için hazırlanan güvenlik yamasını bünyesinde barındıran bu sürüm potansiyel yazılım tehditlerini ortadan kaldırmak amacıyla dizayn edildi. Huawei P40 Lite kullanıcıları artık EMUI 12'nin altyapısını kullanan EMUI 12.0.0.257'ye EMUI 10.0'dan geçiş yapabiliyor.

Duyularınıza Uyan Tasarım sloganı ile kullanıcıların beğenisine sunulan EMUI 12 yenilikçi bir arayüz tasarımı ile dikkat çekiyor. İnce ayarlanmış gradyanlar ekranda gerçek bir derinlik hissi uyandırıyor. Siyah, beyaz ve mavi renk formatları temiz ve rafine bir görünüm sunuyor.

Tam Boyutta Gör Yazı tipinin boyutunu ve ağırlığını kaydırıcı ile ayarlamanıza olanak tanıyan EMUI 12'de Denetim Kısayolu, Device+ (Çoklu Ekran İş Birliği) ve Gizlilik Koruması Altında Kilit Açma gibi kullanıcıyı koruyan ve ona zaman kazandıran özellikler bulunuyor.

Dilerseniz EMUI 12 hakkında daha çok bilgiye erişmek için yukarıdaki haberimize bir göz atabilirsiniz.

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Huawei P40 Lite için EMUI 12.0.0.257 güncellemesi yayımlandı