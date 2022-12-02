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    Anlık Bildirim

    Huawei P40 Lite için EMUI 12.0.0.257 güncellemesi yayımlandı

    EMUI 12.0.0.257 güncellemesi için bekleyen Huawei P40 Lite kullanıcıları artık rahat bir nefes alabilir. Minimalist ve gerçekçi bir tasarım eşliğinde piyasaya sürülen bu sürüm ne sunuyor?
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    Huawei P40 Lite Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde satılan Huawei P40 Lite yeni bir güncelleme aracılığıyla tazelendi. EMUI 12.0.0.257 güncellemesi 250 MB'lık bir boş alana ihtiyaç duyuyor.

     

    EMUI 12.0.0.257 güncellemesi ne sunuyor?

    Geçen ay için hazırlanan güvenlik yamasını bünyesinde barındıran bu sürüm potansiyel yazılım tehditlerini ortadan kaldırmak amacıyla dizayn edildi. Huawei P40 Lite kullanıcıları artık EMUI 12'nin altyapısını kullanan EMUI 12.0.0.257'ye EMUI 10.0'dan geçiş yapabiliyor.

    Duyularınıza Uyan Tasarım sloganı ile kullanıcıların beğenisine sunulan EMUI 12 yenilikçi bir arayüz tasarımı ile dikkat çekiyor. İnce ayarlanmış gradyanlar ekranda gerçek bir derinlik hissi uyandırıyor. Siyah, beyaz ve mavi renk formatları temiz ve rafine bir görünüm sunuyor.

    Huawei P40 Lite Tam Boyutta Gör
    Yazı tipinin boyutunu ve ağırlığını kaydırıcı ile ayarlamanıza olanak tanıyan EMUI 12'de Denetim Kısayolu, Device+ (Çoklu Ekran İş Birliği) ve Gizlilik Koruması Altında Kilit Açma gibi kullanıcıyı koruyan ve ona zaman kazandıran özellikler bulunuyor.

    Dilerseniz EMUI 12 hakkında daha çok bilgiye erişmek için yukarıdaki haberimize bir göz atabilirsiniz.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 18 saat önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 20 saat önce

    Süper ötesi

    Profil resmi
    StaatSanWalt 1 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 2 gün önce

    maaşallah

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    gun 2 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 6 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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