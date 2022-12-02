Huawei P40 Lite için EMUI 12.0.0.257 güncellemesi yayımlandı

EMUI 12.0.0.257 güncellemesi ne sunuyor?
Geçen ay için hazırlanan güvenlik yamasını bünyesinde barındıran bu sürüm potansiyel yazılım tehditlerini ortadan kaldırmak amacıyla dizayn edildi. Huawei P40 Lite kullanıcıları artık EMUI 12'nin altyapısını kullanan EMUI 12.0.0.257'ye EMUI 10.0'dan geçiş yapabiliyor.
Duyularınıza Uyan Tasarım sloganı ile kullanıcıların beğenisine sunulan EMUI 12 yenilikçi bir arayüz tasarımı ile dikkat çekiyor. İnce ayarlanmış gradyanlar ekranda gerçek bir derinlik hissi uyandırıyor. Siyah, beyaz ve mavi renk formatları temiz ve rafine bir görünüm sunuyor.
Dilerseniz EMUI 12 hakkında daha çok bilgiye erişmek için yukarıdaki haberimize bir göz atabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam