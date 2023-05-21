Huawei P60 Pro için büyük güncelleme yayınlandı: İşte detaylar

Huawei P60 Pro güncelleme detayları
P60 Pro küresel model için yayınlanan ilk büyük güncelleme, kamera, sistem, şarj, ekran ve fazlası için iyileştirmeler içeriyor. İşte yapılan iyileştirmeler:
Şarj
- Turbo şarj modu ile daha iyi şarj deneyimi
Kamera
- Kamera kararlılığını ve performansını artırır. Kamera ile çekilen fotoğrafların kalitesini artırır.
Sistem
- Sistem performansını optimize eder. Kullanıcıya ekranlar arasında gezinirken daha iyi bir deneyim sağlar. Belli durumlarda dokunmatik ekran ile birlikte sistem kararlılığını ve kullanıcı deneyimini geliştirir.
Ekran
- Belli animasyon ve görüntü efektlerini optimize eder. Belli durumlarda son görevler ekranındaki kamera ön izlemelerini optimize eder.
Uygulamalar
- Bazı uygulamalarla birlikte kullanıcı deneyimini iyileştirir.
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.