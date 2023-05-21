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Huawei P60 Pro güncelleme detayları

P60 Pro küresel model için yayınlanan ilk büyük güncelleme, kamera, sistem, şarj, ekran ve fazlası için iyileştirmeler içeriyor. İşte yapılan iyileştirmeler:

Şarj

Turbo şarj modu ile daha iyi şarj deneyimi

Kamera

Kamera kararlılığını ve performansını artırır. Kamera ile çekilen fotoğrafların kalitesini artırır.

Sistem

Sistem performansını optimize eder. Kullanıcıya ekranlar arasında gezinirken daha iyi bir deneyim sağlar. Belli durumlarda dokunmatik ekran ile birlikte sistem kararlılığını ve kullanıcı deneyimini geliştirir.

Ekran

Belli animasyon ve görüntü efektlerini optimize eder. Belli durumlarda son görevler ekranındaki kamera ön izlemelerini optimize eder.

Uygulamalar

Bazı uygulamalarla birlikte kullanıcı deneyimini iyileştirir.

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Huawei P60 Pro için büyük güncelleme yayınlandı: İşte detaylar