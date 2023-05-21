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    Huawei P60 Pro için büyük güncelleme yayınlandı: İşte detaylar

    Türkiye’de yeni satışa çıkan Huawei P60 Pro modeli için büyük yazılım güncellemesi yayınlandı. EMUI 13.1 ile gelen telefon için yayınlanan ilk güncellemenin detayları haberimizde.

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    huawei p60 pro için büyük güncelleme yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Mayıs ayının başlarında Türkiye'de 37.000 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan Huawei P60 Pro modeli için ilk yazılım güncellemesi, EMUI 13.1.0.154 sürüme sahip. Güncellemenin boyutu ise; 1.10GB.

    Huawei P60 Pro güncelleme detayları

    P60 Pro küresel model için yayınlanan ilk büyük güncelleme, kamera, sistem, şarj, ekran ve fazlası için iyileştirmeler içeriyor.  İşte yapılan iyileştirmeler:

    Şarj

    • Turbo şarj modu ile daha iyi şarj deneyimi

    Kamera

    • Kamera kararlılığını ve performansını artırır. Kamera ile çekilen fotoğrafların kalitesini artırır.

    Sistem

    • Sistem performansını optimize eder. Kullanıcıya ekranlar arasında gezinirken daha iyi bir deneyim sağlar. Belli durumlarda dokunmatik ekran ile birlikte sistem kararlılığını ve kullanıcı deneyimini geliştirir.

    Ekran

    • Belli animasyon ve görüntü efektlerini optimize eder. Belli durumlarda son görevler ekranındaki kamera ön izlemelerini optimize eder.

    Uygulamalar

    • Bazı uygulamalarla birlikte kullanıcı deneyimini iyileştirir.
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 5 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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