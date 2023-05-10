Huawei P60 Pro ve Mate X3 Türkiye fiyatı açıklandı! Cep yakacak

- Huawei Mate X3 türkiye fiyatı
- Huawei Mate X3 fiyatı 💰
- Huawei P60 Pro Türkiye türkiye fiyatı
- Huawei P60 Pro fiyatı 💰
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Huawei Mate X3 türkiye fiyatı
Hatırlayacak olursak katlanabilir telefon pazarına iddialı bir giriş yapan Huawei Mate X3, 5.3 mm kalınlığı ve 239 gramlık ağırlığı ile pazardaki en ince ve en hafif katlanabilir telefonlardan birisi konumunda. İç tarafta 7,85 inç boyutlarında 120Hz OLED ekran, dış tarafta ise 6,4 inç 120Hz OLED ekrana ev sahipliği yapan cihaz, gücünü ambargo nedeniyle 4G destekli Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciden alıyor.
Son olarak, Huawei Mate X3 Türkiye fiyatı 69 bin 999 TL olarak açıklandı. Ayrıca cihazı satın alan kişilere ücretsiz olarak Huawei Watch Buds, Huawei Akıllı Tartı 3 ve Huawei SuperCharge duvar tipi şarj cihazı hediye edildiğini belirtelim.
|Türkiye Fiyatı 💵
|69.999TL
|Puan 💯
|⭐⭐⭐⭐⭐
|Hediyeler 🎁
|HUAWEI Watch Buds, HUAWEI Akıllı Tartı 3 ve HUAWEI SuperCharge Duvar Tipi Şarj Cihazı
|Satın Alma Linki 🔗
|Huawei Mate X3
Huawei P60 Pro Türkiye türkiye fiyatı
Huawei P60 Pro'ya gelecek olursak, Mate X3'e benzer şekilde Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1'in 4G sürümünden güç alıyor. Ön tarafta ise 1220×2700 piksel çözünürlük ve 1-120Hz arası değişen tazeleme hızı sunan 6.67 inç boyutlarında OLED panele yer verilmiş. Kaputun altında 8GB RAM ve 256+512GB depolama seçeneklerine ev sahipliği yapan P60 Pro, 88W kablolu ve de 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunan 4.815 mAh pil kapasitesi sunuyor.
Huawei P60 Pro'nun Türkiye fiyatı ise 36 bin 999 TL olarak açıklandı. Ayrıca cihazı satın alan kişilere 2 bin 999 TL değerinde FreeBuds 5 ücretsiz olarak sunuluyor.
|Türkiye Fiyatı 💵
|36.999TL
|Puan 💯
|⭐⭐⭐⭐⭐
|Hediyeler 🎁
|HUAWEI FreeBuds 5
|Satın Alma Linki 🔗
|Huawei P60 Pro
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.