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    Huawei P60 Pro ve Mate X3 Türkiye fiyatı açıklandı! Cep yakacak

    Huawei'nin yeni amiral gemisi telefonları Huawei P60 Pro ve Mate X3 modellerinin Türkiye fiyatı açıklandı. İşte Huawei P60 Pro ve Mate X3 özellikleri ve fiyatı...
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    Huawei P60 Pro ve Mate X3 Türkiye fiyatı açıklandı! Cep yakacak Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Mart ayında Çin'de düzenlenen etkinlikte Huawei, yeni amiral gemisi telefonları Huawei Mate X3 ve P60 Pro modellerini tanıttı. Bu bağlamda kısa süre önce Avrupa pazarında satışa sunulan telefonların, Türkiye fiyatı da resmen açıklandı. Peki üst düzey özellikler ve kamera tasarımı ile dikkat çeken Huawei Mate X3 ve P60 Pro neler sunuyor? Gelin hep beraber bakalım.

    Huawei Mate X3 türkiye fiyatı

    Hatırlayacak olursak katlanabilir telefon pazarına iddialı bir giriş yapan Huawei Mate X3, 5.3 mm kalınlığı ve 239 gramlık ağırlığı ile pazardaki en ince ve en hafif katlanabilir telefonlardan birisi konumunda. İç tarafta 7,85 inç boyutlarında 120Hz OLED ekran, dış tarafta ise 6,4 inç 120Hz OLED ekrana ev sahipliği yapan cihaz, gücünü ambargo nedeniyle 4G destekli Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciden alıyor. 

    Huawei P60 Pro ve Mate X3 Türkiye fiyatı açıklandı! Cep yakacak Tam Boyutta Gör
    12GB RAM ve Harmony OS 3.1 işletim sistemi üzerine kurulan Huawei Mate X3, 66W kablolu ve 50W kablosuz şarj destekli 4.800 mAh pil taşıyor. Kamera bölümünde ise amiral gemisi telefona, 50MP f1.8 birincil, 13MP f2.2 ultra geniş açı ve 12MP f3.4 5x periskop telefoto kameralar eşlik etmekte. Ön tarafta ise 8MP selfie kamerası konumlandırılmış. Cihazın diğer özellikleri arasında, katlama izini engelleyen özel menteşe tasarımı, IPx8 su geçirmezlik ve iki yönlü uydu iletişim desteği yer alıyor.

    Son olarak, Huawei Mate X3 Türkiye fiyatı 69 bin 999 TL olarak açıklandı. Ayrıca cihazı satın alan kişilere ücretsiz olarak Huawei Watch Buds, Huawei Akıllı Tartı 3 ve Huawei SuperCharge duvar tipi şarj cihazı hediye edildiğini belirtelim. 

    Huawei Mate X3 fiyatı 💰
    Türkiye Fiyatı 💵 69.999TL
    Puan 💯 ⭐⭐⭐⭐⭐
    Hediyeler 🎁 HUAWEI Watch Buds, HUAWEI Akıllı Tartı 3 ve HUAWEI SuperCharge Duvar Tipi Şarj Cihazı 
    Satın Alma Linki 🔗 Huawei Mate X3

    Huawei P60 Pro Türkiye türkiye fiyatı

    Huawei P60 Pro'ya gelecek olursak, Mate X3'e benzer şekilde Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1'in 4G sürümünden güç alıyor. Ön tarafta ise 1220×2700 piksel çözünürlük ve 1-120Hz arası değişen tazeleme hızı sunan 6.67 inç boyutlarında OLED panele yer verilmiş. Kaputun altında 8GB RAM ve 256+512GB depolama seçeneklerine ev sahipliği yapan P60 Pro, 88W kablolu ve de 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunan 4.815 mAh pil kapasitesi sunuyor.

    Huawei P60 Pro ve Mate X3 Türkiye fiyatı açıklandı! Cep yakacak Tam Boyutta Gör
    Huawei P60 Pro'daki en büyük yenilik kamera tarafında diyebiliriz. 48MP OIS destekli f1.4 ila f4.0 birincil, 13MP f2.2 ultra geniş açı ve 48MP OIS destekli 3,5x optik ve 100x dijital zoom sunan telefoto sensörleri ile donatılan telefona ön tarafta 13MP f2.4 selfie kamerası eşlik ediyor. Cihazın diğer özellikleri arasında ise IP68 ve Uydu iletişimi yer alıyor.

    Huawei P60 Pro'nun Türkiye fiyatı ise 36 bin 999 TL olarak açıklandı. Ayrıca cihazı satın alan kişilere 2 bin 999 TL değerinde FreeBuds 5 ücretsiz olarak sunuluyor. 

    Huawei P60 Pro fiyatı 💰
    Türkiye Fiyatı 💵 36.999TL
    Puan 💯 ⭐⭐⭐⭐⭐
    Hediyeler 🎁 HUAWEI FreeBuds 5
    Satın Alma Linki 🔗 Huawei P60 Pro
    Kaynakça https://consumer.huawei.com/tr/phones/p60-pro/ https://consumer.huawei.com/tr/phones/mate-x3/
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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 8 dakika önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 6 saat önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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