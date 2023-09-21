Huawei patronundan şaşırtan çıkış: Apple fanıyım!

Huawei’den rakibine övgü
ABD tarafından uygulanan ambargolar nedeniyle zor günler geçiren ve akıllı telefon pazarındaki payını kaybeden Huawei, bu kısıtlamalardan belki de en fazla istifade eden rakibi Apple’ı yüceltmeyi ihmal etmedi.
Huawei kurucusu Ren Zhengfei, katıldığı bir etkinlikte Apple her zaman takdir ettiğini ve sık sık Apple’ın ürünlerinde neyi iyi yaptığını araştırdıklarını belirtti. Zhengfei önlerinde güzel bir öğretmen olduğu için kendisini şanslı hissettiğini ve firmasının neyi eksik yaptığı konusunda karşılaştırma yapabilme fırsatlarının olduğunu vurguladı.
Zhengfei daha da ileri giderek kendisinin bir Apple fanı olduğu iddiasının çok da abartılı olmadığını dile getirdi. Rekabet içerisinde yapılan bu açıklamalar oldukça ilginç denebilir. Huawei ambargolara rağmen yonga çalışmalarını ilerletiyor ve hiçbir şekilde üretimden vazgeçmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.