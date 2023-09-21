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    Huawei patronundan şaşırtan çıkış: Apple fanıyım!

    Huawei kurucusu ve patronu Ren Zhengfei, yaşanan ambargolar ve sıkıntılara rağmen halen rakibi Apple’a olan hayranlığını devam ettiriyor ve bunu her seferde dile getiriyor.
    Apple Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasında genelde devlerin birbiri ile sıkı rekabetini ve zaman zaman iğneleyici açıklamalarını okuyoruz. Rakibini takdir eden firmalara ise çok nadir rastlıyoruz. Buna son örnek Huawei oldu.

    Huawei’den rakibine övgü

    ABD tarafından uygulanan ambargolar nedeniyle zor günler geçiren ve akıllı telefon pazarındaki payını kaybeden Huawei, bu kısıtlamalardan belki de en fazla istifade eden rakibi Apple’ı yüceltmeyi ihmal etmedi.

    Huawei kurucusu Ren Zhengfei, katıldığı bir etkinlikte Apple her zaman takdir ettiğini ve sık sık Apple’ın ürünlerinde neyi iyi yaptığını araştırdıklarını belirtti. Zhengfei önlerinde güzel bir öğretmen olduğu için kendisini şanslı hissettiğini ve firmasının neyi eksik yaptığı konusunda karşılaştırma yapabilme fırsatlarının olduğunu vurguladı.

    Zhengfei daha da ileri giderek kendisinin bir Apple fanı olduğu iddiasının çok da abartılı olmadığını dile getirdi. Rekabet içerisinde yapılan bu açıklamalar oldukça ilginç denebilir. Huawei ambargolara rağmen yonga çalışmalarını ilerletiyor ve hiçbir şekilde üretimden vazgeçmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 saat önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 1 saat önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 14 saat önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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