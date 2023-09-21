Huawei patronundan şaşırtan çıkış: Apple fanıyım!

Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyasında genelde devlerin birbiri ile sıkı rekabetini ve zaman zaman iğneleyici açıklamalarını okuyoruz. Rakibini takdir eden firmalara ise çok nadir rastlıyoruz. Buna son örnek Huawei oldu.

Huawei’den rakibine övgü

ABD tarafından uygulanan ambargolar nedeniyle zor günler geçiren ve akıllı telefon pazarındaki payını kaybeden Huawei, bu kısıtlamalardan belki de en fazla istifade eden rakibi Apple’ı yüceltmeyi ihmal etmedi.

Huawei’den kritik çağrı 4 gün önce eklendi

Huawei kurucusu Ren Zhengfei, katıldığı bir etkinlikte Apple her zaman takdir ettiğini ve sık sık Apple’ın ürünlerinde neyi iyi yaptığını araştırdıklarını belirtti. Zhengfei önlerinde güzel bir öğretmen olduğu için kendisini şanslı hissettiğini ve firmasının neyi eksik yaptığı konusunda karşılaştırma yapabilme fırsatlarının olduğunu vurguladı.

Zhengfei daha da ileri giderek kendisinin bir Apple fanı olduğu iddiasının çok da abartılı olmadığını dile getirdi. Rekabet içerisinde yapılan bu açıklamalar oldukça ilginç denebilir. Huawei ambargolara rağmen yonga çalışmalarını ilerletiyor ve hiçbir şekilde üretimden vazgeçmiyor.

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