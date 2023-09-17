Huawei: Kendi yongamızı kullanmak zorundayız

Tam Boyutta Gör Özellikle yapay zekâ ve yonga alanında büyümesi istenmeyen Çin büyük bir ambargo baskısı altına alındı. Ne var ki bu baskılar Çin’i yıldırmak yerine başarıya doğru daha fazla kamçılıyor. Ülke firmaları seferberlik ilan etti.

Huawei’den ülkesine çağrı

2023 Dünya Bilişim Konferansı’nda konuşan Huawei başkan yardımcısı Xu Zhijun, sunucu ve yonga gibi alanlarda Batılı rakiplerinin gerisinde kaldıklarını ancak bu farkı kapatmanın tek bir yolu olduğunu duyurdu.

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Zhijun ülke olarak kendi tasarladıkları yongaları kullanmak zorunda olduklarını dile getirdi. Eğer Huawei kendi yongalarını kullanmasaydı, rakipleri ile aradaki fark iyice açılacaktı. Geniş bir kapsamda kendi yongalarını kullandığı için şirket genelindeki teknoloji ve ürün geliştirme bölümleri daha fazla cesaret kazandı.

Bağımsız bir bilgisayar ekosistemi kurmak zorunda olduklarına parmak basan Zhijun özellikle X86 ve RISC-V mobil açık kaynak işlemci çalışmalarını daha da ileriye taşımaları gerektiğini vurguladı. Yine yonga döküm süreçlerine sahip olmak da büyük önem taşıyor.

Huawei geçtiğimiz günlerde Mate 60 amiral gemisini tanıttı ve uzun bir aradan sonra 5G desteği sundu. 7nm sürecinde geliştirilen Kirin yonga seti rakiplerinden geride olsa da Huawei için kritik bir adım olarak gösteriliyor.

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