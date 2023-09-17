Huawei: Kendi yongamızı kullanmak zorundayız

Huawei’den ülkesine çağrı
2023 Dünya Bilişim Konferansı’nda konuşan Huawei başkan yardımcısı Xu Zhijun, sunucu ve yonga gibi alanlarda Batılı rakiplerinin gerisinde kaldıklarını ancak bu farkı kapatmanın tek bir yolu olduğunu duyurdu.
Zhijun ülke olarak kendi tasarladıkları yongaları kullanmak zorunda olduklarını dile getirdi. Eğer Huawei kendi yongalarını kullanmasaydı, rakipleri ile aradaki fark iyice açılacaktı. Geniş bir kapsamda kendi yongalarını kullandığı için şirket genelindeki teknoloji ve ürün geliştirme bölümleri daha fazla cesaret kazandı.
Bağımsız bir bilgisayar ekosistemi kurmak zorunda olduklarına parmak basan Zhijun özellikle X86 ve RISC-V mobil açık kaynak işlemci çalışmalarını daha da ileriye taşımaları gerektiğini vurguladı. Yine yonga döküm süreçlerine sahip olmak da büyük önem taşıyor.
Huawei geçtiğimiz günlerde Mate 60 amiral gemisini tanıttı ve uzun bir aradan sonra 5G desteği sundu. 7nm sürecinde geliştirilen Kirin yonga seti rakiplerinden geride olsa da Huawei için kritik bir adım olarak gösteriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.