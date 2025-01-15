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Tam Boyutta Gör Alman otomotiv devi Volkswagen, Çin'deki elektrikli araç rekabetinde tutunabilmek adına ürün gamına yeni seçenekler eklemeye devam ediyor. Şirket bu kapsamda Volkswagen ID.UNYX 06 adını verdiği elektrikli coupe-SUV modelini sahaya sürecek.

Aslında Volkswagen'in Çin'deki ürün gamında satılan ID.UNYX isimli bir elektrikli otomobil var. NMC (nikel-manganez-kobalt) katotlu bataryasıyla CLTC'ye göre 614 kilometreye kadar sürüş menzili sunan modelin fiyatı 28.900 dolar civarındaydı ancak ülkedeki fiyat rekabetinin etkisiyle 23.200 dolara kadar düştü. Alman marka, LFP (lityum-demir-fosfat) bataryalı bu yeni versiyonla (ID.UNYX 06) fiyatı daha da düşürmeyi ve satışları artırmayı planlıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Volkswagen ID.UNYX 06, şirketin Çin'deki üçüncü ortak girişimi olan Volkswagen Anhui tarafından üretilecek. Çin'e özel bir model ancak otomobilin tasarımını ve gövde yapısını görenlerin aklına doğrudan Cupra Tavascan gelecektir. Önde ve arkada bazı değişiklikler yapılsa da genel görünüm aynı. Elbette Cupra da Volkswagen Grubu'na ait olduğu için bu durum bizleri şaşırtmıyor.

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ID.UNYX 06; 4663 mm uzunluğa, 1860 mm genişliğe, 1610 mm yüksekliğe ve 2766 mm (Tavascan ile aynı) aks mesafesine sahip. Otomobilin kuru ağırlığı 2091 kilogram olarak açıklandı. Mevcut UNYX'in tek motorlu versiyonuna göre 70 kg daha hafif. Elektrikli modelde 170 kW (228 hp) güç üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Bu motor, SAIC-Volkswagen'den tedarik edilen LFP batarya ile kombine ediliyor.

Otomobilin batarya kapasitesi, menzili ve performans verileri henüz açıklanmadı. Tüm detayları ilerleyen süreçte siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Volkswagen'den Çin'e özel LFP bataryalı coupe SUV: ID.UNYX 06