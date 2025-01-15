Volkswagen'den Çin'e özel LFP bataryalı coupe SUV: ID.UNYX 06

Aslında Volkswagen'in Çin'deki ürün gamında satılan ID.UNYX isimli bir elektrikli otomobil var. NMC (nikel-manganez-kobalt) katotlu bataryasıyla CLTC'ye göre 614 kilometreye kadar sürüş menzili sunan modelin fiyatı 28.900 dolar civarındaydı ancak ülkedeki fiyat rekabetinin etkisiyle 23.200 dolara kadar düştü. Alman marka, LFP (lityum-demir-fosfat) bataryalı bu yeni versiyonla (ID.UNYX 06) fiyatı daha da düşürmeyi ve satışları artırmayı planlıyor.
ID.UNYX 06; 4663 mm uzunluğa, 1860 mm genişliğe, 1610 mm yüksekliğe ve 2766 mm (Tavascan ile aynı) aks mesafesine sahip. Otomobilin kuru ağırlığı 2091 kilogram olarak açıklandı. Mevcut UNYX'in tek motorlu versiyonuna göre 70 kg daha hafif. Elektrikli modelde 170 kW (228 hp) güç üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Bu motor, SAIC-Volkswagen'den tedarik edilen LFP batarya ile kombine ediliyor.
Otomobilin batarya kapasitesi, menzili ve performans verileri henüz açıklanmadı. Tüm detayları ilerleyen süreçte siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil