Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei TalkBand B6 dört renk seçeneğiyle gelecek

    Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin geçtiğimiz günlerde sızan yeni akıllı bileklik modeli TalkBand B6'nın detayları gün yüzüne çıkmaya başladı.
    11 dk.
    15
    28
    Cep Tel...
    Abone ol
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Huawei TalkBand B6 dört renk seçeneğiyle gelecek
    Tam Boyutta Gör

    Birkaç gün önce Huawei'nin telefon görüşmeleri de yapılabilen yeni akıllı bileklik modeli (Bluetooth kulaklık) TalkBand B6 sızdırılmıştı. Video ve görselleri sızan cihazın, şimdi de renk seçenekleri ve teknik detayları ortaya çıktı.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy M51'in kamera özellikleri sızdı"

    Çelik kayışlı versiyonu da olacak

    Aynı sızıntı kaynağı tarafından yayınlanan yeni fotoğraflar, TalkBand 6'nın dört renk seçeneğiyle geleceğini gösteriyor. Akıllı bilekliğin, çelik versiyona ek olarak bej deri versiyon, kırmızı ve siyah renkte iki silikon kayış versiyonu olacak. Önceki sızıntıda çelik kayışlı model dışındakiler zaten ortaya çıkmıştı. Tüm bunlara ek olarak cihazın teknik detaylarına yönelik bazı bilgiler de paylaşıldı.

    Huawei TalkBand B6 dört renk seçeneğiyle gelecek
    Tam Boyutta Gör

    Huawei TalkBand B6, 1.53 inç kavisli AMOLED ekranla gelecek. Dahili bir ses asistanı ve FIRSTBEAT profesyonel spor antrenörü de bulunacak olan cihaz, 24 saat kalp atış hızı ölçümü, SP02 ölçümü, uyku takibi, uygulama bildirimleri ve daha fazla özellik sunacak. TalkBand B6'nın daha iyi Bluetooth bağlantısı ve daha iyi güç yönetimi için, Huawei'nin TWS kulaklıkları ve akıllı saatleriyle birlikte sunduğu Kirin A1 yongasına da sahip olacağını belirtelim. Bluetooth 5.2 ve hızlı şarj ile 4 saate kadar konuşma süresi sunan Huawei TalkBand B6'nın fiyatı konusunda ise henüz bir bilgi mevcut değil.



    https://www.gizmochina.com/2020/07/25/huawei-talkband-b6-will-come-in-four-color-variants/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. GÖRÜNTÜLENEN Huawei TalkBand B6 dört renk seçeneğiyle gelecek Sonraki Uçan araba Air Car, 2025'te İstanbul semalarında uçmayı hedefliyor 1 sa. Zenith CHRONOMASTER REVIVAL MANUFACTURE EDITION satışa sunuldu 3 sa. iOS 14 özelliği, kullanıcı Instagram'da gezinirken uygulamanın kameraya eriştiğini tespit etti 3 sa. Yeni implant kemik onarımını hızlandırabilir 4 sa. Microsoft Surface Duo sertifikaları alındı, tanıtım yakın 6 sa. Galaxy Tab S7 özellikleri belli oldu 7 sa. Dünyanın ilk çalınabilir piyano LEGO seti piyasada 8 sa. Muhteşem görsellerle yılın astronomi fotoğrafçıları yarışması başladı 16 sa. 2020 Mercedes-Benz S-Serisi arka yolcular için de hava yastığı sunacak 16 sa. The Medium’dan oynanış videosu geldi 17 sa. FAA, motor sorunu ihtimali bulunan iki binden fazla Boeing-737 için acil durum direktifi yayınladı 19 sa. Intel KA son ekli işlemci hazırlığında: Core i9-10850K tanıtım tarihi 19 sa. PS VR'a özel Iron Man VR oynuyoruz! 20 sa. AMD’nin hisse değeri Intel’i solladı: Son 15 yılda ilk 21 sa. Kamu bankaları, 6 otomobil markasının kredi paketinden çıkarıldığını duyurdu 21 sa. Samsung üç farklı Galaxy S21 modeli hazırlıyor 22 sa. Surface Duo ile aynı anda iki oyun oynanabilecek 22 sa. LG ikinci OLED panel fabrikasını açtı 23 sa. Samsung Galaxy M51'in kamera özellikleri sızdı 23 sa. Oppo'dan Wear OS'lu akıllı saat geliyor Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız