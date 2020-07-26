Huawei TalkBand B6 dört renk seçeneğiyle gelecek

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Birkaç gün önce Huawei'nin telefon görüşmeleri de yapılabilen yeni akıllı bileklik modeli (Bluetooth kulaklık) TalkBand B6 sızdırılmıştı. Video ve görselleri sızan cihazın, şimdi de renk seçenekleri ve teknik detayları ortaya çıktı.

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Çelik kayışlı versiyonu da olacak

Aynı sızıntı kaynağı tarafından yayınlanan yeni fotoğraflar, TalkBand 6'nın dört renk seçeneğiyle geleceğini gösteriyor. Akıllı bilekliğin, çelik versiyona ek olarak bej deri versiyon, kırmızı ve siyah renkte iki silikon kayış versiyonu olacak. Önceki sızıntıda çelik kayışlı model dışındakiler zaten ortaya çıkmıştı. Tüm bunlara ek olarak cihazın teknik detaylarına yönelik bazı bilgiler de paylaşıldı.

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Huawei TalkBand B6, 1.53 inç kavisli AMOLED ekranla gelecek. Dahili bir ses asistanı ve FIRSTBEAT profesyonel spor antrenörü de bulunacak olan cihaz, 24 saat kalp atış hızı ölçümü, SP02 ölçümü, uyku takibi, uygulama bildirimleri ve daha fazla özellik sunacak. TalkBand B6'nın daha iyi Bluetooth bağlantısı ve daha iyi güç yönetimi için, Huawei'nin TWS kulaklıkları ve akıllı saatleriyle birlikte sunduğu Kirin A1 yongasına da sahip olacağını belirtelim. Bluetooth 5.2 ve hızlı şarj ile 4 saate kadar konuşma süresi sunan Huawei TalkBand B6'nın fiyatı konusunda ise henüz bir bilgi mevcut değil.

https://www.gizmochina.com/2020/07/25/huawei-talkband-b6-will-come-in-four-color-variants/

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