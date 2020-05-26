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    Huawei, Vivendi bünyesindeki Dailymotion ile ortaklık kurdu

    ABD'li şirketlerle çalışması yasaklanan Huawei, yeni cihazlarına Youtube'un alternatifi olarak bir başka popüler video platformu olan Dailymotion uygulamasını entegre edebilir.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei, Vivendi bünyesindeki Dailymotion ile ortaklık kurdu
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    Huawei, Fransız medya kuruluşu Vivendi'ye bağlı olarak faaliyet sürdüren popüler video barındırma sitesi Dailymotion ile bir ortaklığa imza attı. Reuters'ın haberine göre şirket video içeriklerini Fransa ve Avrupa'daki kullanıcılarına Dailymotion üzerinden sunarak varlığını sağlamlaştırmak istiyor.

    Ayrıca Bkz. "LG Velvet, Avrupa'ya geliyor"

    Huawei'nin yeni hedefi Avrupa

    Dailymotion'ı, YouTube'a benzer popüler bir video paylaşım platformu olarak tanımlayabiliriz. Huawei, yapılan yeni ortaklıkla birlikte Dailymotion içeriklerini Huawei Video uygulamasına entegre ederek bu alandaki açığını kapatmak niyetinde. Zira yeni piyasaya sürülen Huawei cihazlarda, ABD yasakları gereğince Youtube uygulaması yer almıyor. Bu hamlenin, Huawei'nin mevcut uygulama ekosistemini iyileştirmek için yapıldığını söylemek de mümkün.

    Huawei, Vivendi bünyesindeki Dailymotion ile ortaklık kurdu
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    Google hizmetlerini kullanması yasaklanan Huawei, Android akıllı telefonları için kendi alternatiflerini geliştirmek zorunda kaldı ve bu ekosistemde YouTube, WhatsApp ve diğer popüler uygulamalar yer almıyor. Buna paralel olarak Fransız firması ile yapılan ortaklık, Huawei'nin ABD merkezli firmalara olan bağımlılığını daha da azaltmaya yönelik bir hamle. Zira Çinli şirket yakın zamanda Fransa'da ilk Avrupa üretim tesisini de kurmuştu. Görünüşe bakılırsa Huawei, Avrupa'ya açılarak ABD Hükümeti'nin yaptırımları ve baskılarından kurtulmayı planlıyor.



    https://www.reuters.com/article/us-vivendi-huawei/vivendis-dailymotion-forms-partnership-with-huawei-video-idUSKBN2320YA Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    yorumculuklar 1 sa.
    Avrupa aslında kendi servis ve hizmetleriyle kendisine yetebilecek bir bölge. Fakat mobil tarafta altyapı konusunda geri kaldıkları için kendi servislerini öne sunamıyorlar. Google ve Apple'ın piyasaya tam hakimiyetleri nedeniyle popüler olan servisler de tüm dünyada benzer oluyor ve yerel servislere pek can suyu kalmıyor. Bence akıllı hamleler yapıyor Huawei, zaten ABD piyasasında bir satışları yoktu. Dünyanın geri kalanında ise güçlüler, Avrupa altyapıları iyi olacaktır. Ama şu noktada Huawei ile çalışmak büyük risk de getirecektir diğer firmalar için. Huawei bir süre garantisi veriyor mu belli değil. Ambargo kalktığında veya Google ile Huawei işin bir çözümünü bulduklarında Huawei bu yatırımları ve ortaklıkları tamamen çöpe atıp eski Google altyapısına mı döner? Bu soruların cevapları yok bence. Google servisleri ile firmalar büyük bir yükten kurtuluyorlar aslında, oturup Apple'ın tüm servislerine rakip olamayacaklarken mevcut bir ekosistem üzerinden iyi paralar kazanıyorlardı.
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    Furkan_88 2 sa.
    Huawei sudan çıkmış balık gibi çırpınıyor.

    İçinde google servisleri olmayan bir telefona utanmadan o kadar para istiyor.(apk ile yüklesenizde bu uygulamaların sorunsuz çalışacağı belli değil.birkaç tane uygulamayı yüklediğiniz halde çalışmadığına dair şikayetler var. birgün çok acil bir durumda açtığin uygulamanın çalışmaması insanın sinirini bozar) .Bari bu telefonların fiyatını biraz aşağıya çeksede bu eksikliğini fiyatlarla kapatsa.
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    Farwynd 1 sa. Furkan_88
    Süreci beklediğimden daha iyi yönetiyorlar. Adeta mazlumları bir araya getiren AKP gibi Google - Apple ve diğer Amerikan şirketlerinin zamanında tahtlarından ettiği firmaları kendi platformunda bir araya getiriyorlar. Bu yapılaşma başarısız olsa dahi Google tarafında endişeye yol açacağı için Google'ın Trump yönetimine yaptığı lobinin gücünü arttıracaktır.

    Bazı şeyleri başarabilir Huawei tarafı çünkü arkasında Çin hükümeti var. Aynı bizim THY'nin arkasında devlet olmasından dolayı diğer özel firmalara göre finansal açıdan çok daha özgür davranması gibi.
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