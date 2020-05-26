Huawei, Vivendi bünyesindeki Dailymotion ile ortaklık kurdu

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Huawei, Fransız medya kuruluşu Vivendi'ye bağlı olarak faaliyet sürdüren popüler video barındırma sitesi Dailymotion ile bir ortaklığa imza attı. Reuters'ın haberine göre şirket video içeriklerini Fransa ve Avrupa'daki kullanıcılarına Dailymotion üzerinden sunarak varlığını sağlamlaştırmak istiyor.

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Huawei'nin yeni hedefi Avrupa

Dailymotion'ı, YouTube'a benzer popüler bir video paylaşım platformu olarak tanımlayabiliriz. Huawei, yapılan yeni ortaklıkla birlikte Dailymotion içeriklerini Huawei Video uygulamasına entegre ederek bu alandaki açığını kapatmak niyetinde. Zira yeni piyasaya sürülen Huawei cihazlarda, ABD yasakları gereğince Youtube uygulaması yer almıyor. Bu hamlenin, Huawei'nin mevcut uygulama ekosistemini iyileştirmek için yapıldığını söylemek de mümkün.

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Google hizmetlerini kullanması yasaklanan Huawei, Android akıllı telefonları için kendi alternatiflerini geliştirmek zorunda kaldı ve bu ekosistemde YouTube, WhatsApp ve diğer popüler uygulamalar yer almıyor. Buna paralel olarak Fransız firması ile yapılan ortaklık, Huawei'nin ABD merkezli firmalara olan bağımlılığını daha da azaltmaya yönelik bir hamle. Zira Çinli şirket yakın zamanda Fransa'da ilk Avrupa üretim tesisini de kurmuştu. Görünüşe bakılırsa Huawei, Avrupa'ya açılarak ABD Hükümeti'nin yaptırımları ve baskılarından kurtulmayı planlıyor.

https://www.reuters.com/article/us-vivendi-huawei/vivendis-dailymotion-forms-partnership-with-huawei-video-idUSKBN2320YA

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