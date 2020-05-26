LG Velvet, Avrupa'ya geliyor

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Bu ayın başlarında Güney Kore'de tanıtılan LG Velvet şimdi Avrupa ülkelerinde boy göstermeye hazırlanıyor. Şirketin yeni tasarım anlayışını simgeleyen cihaz LG İtalya sitesinde listelendi bile.

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Avrupa fiyatlandırması henüz belirsiz

LG Velvet, "doğadan ilham alan" sloganıyla birlikte şirketin yeni tasarım dilini ortaya koyan bir cihaz olarak tanımlanıyor. Su damlası çentikli FHD+ çözünürlüğe sahip bir ekranla gelen akıllı telefon 6.8 inçlik devasa bir OLED ekrana da sahip. 48MP ana, 8MP ultra geniş açı ve 5MP derinlik sensörü barındıran üçlü arka kamera kurulumuna sahip olan LG Velvet'in, 16MP çözünürlüklü bir ön kamera ile geldiğini de belirtelim.

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Snapdragon 765G yongaseti, 8GB RAM ve 128GB genişletilebilir depolama alanı sunan LG Velvet, 25W kablolu ve 9W kablosuz şarjı destekleyen 4.300 mAh kapasiteli bir pile de sahip. Telefon ayrıca IP68 ve MIL-STD-810G dayanıklılık sertifikaları ile geliyor. LG'nin ayrıca Çift Ekran ve stylus aksesuarlarını da satışa sunduğu cihazın Avrupa'da hangi fiyat etiketiyle raflara çıkacağı ise henüz belli değil.

https://www.gsmarena.com/lg_velvet_comes_to_italy-news-43423.php

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