Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG Velvet, Avrupa'ya geliyor

    Güney Koreli teknoloji devi LG'nin geçtiğimiz haftalarda tanıttığı yeni akıllı telefon modeli LG Velvet, Avrupa'da piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Cihaz, şirketin İtalya sitesinde listelendi bile.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    354
    21
    3
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    LG Velvet, Avrupa'ya geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Bu ayın başlarında Güney Kore'de tanıtılan LG Velvet şimdi Avrupa ülkelerinde boy göstermeye hazırlanıyor. Şirketin yeni tasarım anlayışını simgeleyen cihaz LG İtalya sitesinde listelendi bile.

    Ayrıca Bkz. "Sony Xperia 1 II, 1.199 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkıyor"

    Avrupa fiyatlandırması henüz belirsiz

    LG Velvet, "doğadan ilham alan" sloganıyla birlikte şirketin yeni tasarım dilini ortaya koyan bir cihaz olarak tanımlanıyor. Su damlası çentikli FHD+ çözünürlüğe sahip bir ekranla gelen akıllı telefon 6.8 inçlik devasa bir OLED ekrana da sahip. 48MP ana, 8MP ultra geniş açı ve 5MP derinlik sensörü barındıran üçlü arka kamera kurulumuna sahip olan LG Velvet'in, 16MP çözünürlüklü bir ön kamera ile geldiğini de belirtelim.

    LG Velvet, Avrupa'ya geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Snapdragon 765G yongaseti, 8GB RAM ve 128GB genişletilebilir depolama alanı sunan LG Velvet, 25W kablolu ve 9W kablosuz şarjı destekleyen 4.300 mAh kapasiteli bir pile de sahip. Telefon ayrıca IP68 ve MIL-STD-810G dayanıklılık sertifikaları ile geliyor. LG'nin ayrıca Çift Ekran ve stylus aksesuarlarını da satışa sunduğu cihazın Avrupa'da hangi fiyat etiketiyle raflara çıkacağı ise henüz belli değil.



    https://www.gsmarena.com/lg_velvet_comes_to_italy-news-43423.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yaprakdusuyor 17 dk. yeni yorumcu
    Avrupa bu gün neden açlıktan kırılıyor diye sormak lazım. Etme bulma dünyası. ALLAH devletten razi olsun avrupada yasamama ragmen secimlerde de oyu verecegim yerden emin oldum artik avrupa amerlka İslam dünyasını sömürdüler şimdi belasını buldu avrupa amerrika. Bugun avrupayi alim gucuysek ALLAH in lutfu. ALLAH devletimize zeval vermesin. hala bakıyorum burda zirliyorlar neymis efendim? Beyefsndi ülke bu zor zamanda yenisi alamiyormus bak hele paşamıza padişah oğlu sanırsın... Ulan AVM açıldı izdiham oldu. Varlik kuyrugu olusuyor. Görünen koy kilafuz isdemez derlerya. O yüzden benzinlikden bensin alamiyorum sira bekliyorum dimi her turkiye girdigimde. Avrupa ovup duruyorsunuz ben frankfurtda yasiyoum aldigim 4562 euro para dediğin 30 euro kilosu 7.50 euro desek 230 birim para et fiyati burda... cektigim dertleri bir ben bilirim.irkcilik ve islama yonelik siddet sürüyor yaşam savaşı veriyoruz avrupada. Gavur kanini emer adamın siz birsey bilmiyorsubuz. Çırpınıyor sunuz ama boşuna...keşke turkiyede yaşasaydım 3 milyar maaşa kral gibi yaşıyordum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    retarget 1 sa. yeni yorumcu
    duyduğum en komik telefon modeli ismi
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    pspoor (hasan gündoğdu) 21 dk. retarget
    Belki arka kapagi falan kadife kaplidir??
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 17 dk. Çeyrek asırlık programlama dili: Java 25 yaşında 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN LG Velvet, Avrupa'ya geliyor Sonraki 90Hz ekranlı Realme 6s tanıtıldı 1 sa. Yeni Motorola Razr bu yıl 5G desteğiyle gelebilir 1 sa. Xiaomi RedmiBook en yeni AMD Ryzen işlemcilerle güncellendi 2 sa. Samsung, akıllı telefonlar için yeni güvenlik çipi geliştirdi! 2 sa. Dark'ın 3. sezonu resmen geliyor: İşte yayın tarihi ve ilk teaser 3 sa. Virgin Orbit’in ilk demo uçuşu kısa sürede sonlandırıldı 4 sa. 4K ekranlı ve MEMC teknolojili Redmi Smart TV X serisi tanıtıldı 4 sa. YÖK üniversite dönem sonu sınavları ile ilgili ilkeleri açıkladı 4 sa. 5G destekli Redmi 10X ve 10X Pro modelleri tanıtıldı 5 sa. Exynos 880 yonga seti duyuruldu: Orta sınıf Samsung telefonlara 5G ve yapay zeka desteği 5 sa. Redmi 10X 4G uygun fiyat etiketiyle duyuruldu 6 sa. İlk Intel Lakefield barındıran ürün Galaxy Book S olabilir 7 sa. Linux’un babası 15 yıl sonra AMD işlemciye geçti 8 sa. Xiaomi’den sadece 86$’a monitör geliyor 15 sa. Google Files Play Store’da 500 milyondan fazla indirildi 17 sa. Steam'in 'ağır sansürlü' Çin versiyonu yakında çıkıyor 17 sa. Anemi tespiti için akıllı telefon uygulaması geliştiriliyor 18 sa. Oppo Reno 4 ve Reno 4 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı 19 sa. Ryzen 9 3900 XT 4.8 GHz’e çıkabilir 19 sa. Koronavirüs vaka sayısı yeniden 1000’in altında indi Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi