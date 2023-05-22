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    Anlık Bildirim

    Huawei Watch 4 şeker ölçümüne başlıyor

    Huawei Watch 4 yeni bir güncelleme ile Çin’de şeker ölçümü yapmaya başladı. Belirli şartları sağlayan kullanıcıların akıllı saatleri düzenli olarak şeker değerlerini ölçebilecek.
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    Huawei Watch 4 Tam Boyutta Gör
    Akıllı saatler bugün nabız, EKG, uyku, stres, tansiyon gibi pek çok hayati değeri ölçmeye başladı. İnsanların merakla beklediği diğer bir hayati değer diyabet de yavaş yavaş kolay bir şekilde ölçülme yolunda ilerliyor.

    Huawei Watch 4 sürprizi

    Aslında Apple Watch tarafından şeker ölçümünün yapılacağı iddiaları uzun süredir gündemde olsa da Huawei sahneyi daha önce kaptı. Huawei Watch 4 serisi yeni bir güncelleme ile kan şekeri ölçümü yapabiliyor.

    Huawei yeni yöntemi için farklı medikal kurumlarla birlikte 800 bin metrik üzerinde 100 bin saat boyunca çalışmış. Saat, sensörlerden toplanan 10 farklı veriyi işleyerek 60 saniye içerisinde doğru sonuçlara ulaşabiliyor. Önemli bir aşama kaydedilmiş olsa da şimdilik Çin sınırları içerisinde bunu kullanmak mümkün olacak.

    Kan şekeri ölçümü için belirli şartların karşılanması gerekiyor. Öncelikle saat isteğe bağlı ölçüm yapmıyor. Belirli zaman aralıklarında kullanıcıyı sürekli kontrol ediyor ve tavsiyelerde bulunuyor. Diğer taraftan mutlaka bir sağlık araştırma programına katılmak ve 18 yaşından büyük olmak şart. Son olarak Tip 1 diyabet de ölçülemiyor. Huawei Watch 4 serisi bunun yanında EKG, nabız, kandaki oksijen gibi detayları da ölçebiliyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 6 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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