Huawei Watch 4 şeker ölçümüne başlıyor

Tam Boyutta Gör Akıllı saatler bugün nabız, EKG, uyku, stres, tansiyon gibi pek çok hayati değeri ölçmeye başladı. İnsanların merakla beklediği diğer bir hayati değer diyabet de yavaş yavaş kolay bir şekilde ölçülme yolunda ilerliyor.

Huawei Watch 4 sürprizi

Aslında Apple Watch tarafından şeker ölçümünün yapılacağı iddiaları uzun süredir gündemde olsa da Huawei sahneyi daha önce kaptı. Huawei Watch 4 serisi yeni bir güncelleme ile kan şekeri ölçümü yapabiliyor.

Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro canlı görüntülendi 1 hf. önce eklendi

Huawei yeni yöntemi için farklı medikal kurumlarla birlikte 800 bin metrik üzerinde 100 bin saat boyunca çalışmış. Saat, sensörlerden toplanan 10 farklı veriyi işleyerek 60 saniye içerisinde doğru sonuçlara ulaşabiliyor. Önemli bir aşama kaydedilmiş olsa da şimdilik Çin sınırları içerisinde bunu kullanmak mümkün olacak.

Kan şekeri ölçümü için belirli şartların karşılanması gerekiyor. Öncelikle saat isteğe bağlı ölçüm yapmıyor. Belirli zaman aralıklarında kullanıcıyı sürekli kontrol ediyor ve tavsiyelerde bulunuyor. Diğer taraftan mutlaka bir sağlık araştırma programına katılmak ve 18 yaşından büyük olmak şart. Son olarak Tip 1 diyabet de ölçülemiyor. Huawei Watch 4 serisi bunun yanında EKG, nabız, kandaki oksijen gibi detayları da ölçebiliyor.

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