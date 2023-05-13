Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro canlı görüntülendi

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro, yeni bir videoda görüntülendi. Peki Watch 4 serisi nasıl görünüyor? İşte tüm detaylarıyla Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro.
    1
    Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro canlı görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Huawei, Münih'te düzenlenen etkinlikte Mate X3 ve P60 serisine ek olarak merakla beklenen Huawei Watch 4 serisini duyurdu. Bu noktada Watch 4 serisi için heyecanlı bekleyiş sürerken, Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro'nun detaylarını içeren yeni bir video paylaşıldı. 

    İşte tüm detaylarıyla Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro

    Twitter'da paylaşılan yeni video, Huawei Watch 4 serisinin tasarımına ayrıntılı bir bakış sunuyor diyebiliriz. Görüntülere baktığımızda, işlev tuşu ve kurma kolu ile klasik saatleri andıran Watch 4 Pro, selefine kıyasla daha kalın bir profile sahip. Ancak havacılık sınıfı titanyum kasa ve safir cam koruması ileşık ve dayanıklı görünüyor.

    Videonun devamında yer alan Huawei Watch 4 ise, parlak çerçeveler ve paslanmaz çelik kasa ile bizleri karşılıyor. Ayrıca yeni akıllı saatin Huawei Watch GT 3 Elegant modeli ile benzerlik taşıdığını da belirtelim. Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro hakkında merak edilen tüm detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro, 8 Haziran’da ön siparişe açılacak ve 22 Haziran'dan itibaren küresel pazarda satışa sunulacak. Fiyatlara gelirsek, Huawei Watch 4 Pro'nun titanyum kayış seçeneği ile 699 euro, deri kayış seçeneği ise 549 euro’dan başlıyor. Tek kayışla gelen Watch 4’ün fiyatı ise; 449 euro

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 1 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yes your grace türkçe yama megane 2 vites kutusunu kontrol ettiriniz a101 plus nedir eşek marsı 0xc00006 hatası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    VESTA-START
    VESTA-START
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız