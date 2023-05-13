Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro canlı görüntülendi

İşte tüm detaylarıyla Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro
Twitter'da paylaşılan yeni video, Huawei Watch 4 serisinin tasarımına ayrıntılı bir bakış sunuyor diyebiliriz. Görüntülere baktığımızda, işlev tuşu ve kurma kolu ile klasik saatleri andıran Watch 4 Pro, selefine kıyasla daha kalın bir profile sahip. Ancak havacılık sınıfı titanyum kasa ve safir cam koruması ileşık ve dayanıklı görünüyor.
Videonun devamında yer alan Huawei Watch 4 ise, parlak çerçeveler ve paslanmaz çelik kasa ile bizleri karşılıyor. Ayrıca yeni akıllı saatin Huawei Watch GT 3 Elegant modeli ile benzerlik taşıdığını da belirtelim. Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro hakkında merak edilen tüm detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro, 8 Haziran’da ön siparişe açılacak ve 22 Haziran'dan itibaren küresel pazarda satışa sunulacak. Fiyatlara gelirsek, Huawei Watch 4 Pro'nun titanyum kayış seçeneği ile 699 euro, deri kayış seçeneği ise 549 euro’dan başlıyor. Tek kayışla gelen Watch 4’ün fiyatı ise; 449 euroBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.