İşte tüm detaylarıyla Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro

Twitter'da paylaşılan yeni video, Huawei Watch 4 serisinin tasarımına ayrıntılı bir bakış sunuyor diyebiliriz. Görüntülere baktığımızda, işlev tuşu ve kurma kolu ile klasik saatleri andıran Watch 4 Pro, selefine kıyasla daha kalın bir profile sahip. Ancak havacılık sınıfı titanyum kasa ve safir cam koruması ileşık ve dayanıklı görünüyor.

Videonun devamında yer alan Huawei Watch 4 ise, parlak çerçeveler ve paslanmaz çelik kasa ile bizleri karşılıyor. Ayrıca yeni akıllı saatin Huawei Watch GT 3 Elegant modeli ile benzerlik taşıdığını da belirtelim. Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro hakkında merak edilen tüm detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Huawei Watch 4 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 gün önce eklendi

Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro, 8 Haziran’da ön siparişe açılacak ve 22 Haziran'dan itibaren küresel pazarda satışa sunulacak. Fiyatlara gelirsek, Huawei Watch 4 Pro'nun titanyum kayış seçeneği ile 699 euro, deri kayış seçeneği ise 549 euro’dan başlıyor. Tek kayışla gelen Watch 4’ün fiyatı ise; 449 euro

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro canlı görüntülendi