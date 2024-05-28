Huawei Watch 5 ve Watch 5 Pro'dan yeni detaylar paylaşıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Huawei, bildiğiniz üzere Watch 5 ve Watch 5 Pro'yu içerecek bir sonraki akıllı saat serisi üzerinde çalışıyor. Kısa süre önce söz konusu modellerin Mate 70 akıllı telefonuyla birlikte sahne alacağı belirtilmişti. Şimdi ise Huawei Watch 5 serisi hakkında daha fazla ayrıntı paylaşıldı.

HarmonyOS NEXT'e geçiyor

Kaçıranlar için Huawei, Haziran ayı tarihli HDC 2024 etkinliği kapsamında HarmonyOS NEXT'i duyurmayı planlıyor. Yeni sürümdeki en büyük gelişme ise, Android'den tamamen bağımsız olması olacak. Öyle ki yeninen sürümün mevcut HarmonyOS'a (AOSP) kıyasla Huawei'nin kendi geliştirdiği Hongmeng çekirdeğinden güç alması bekleniyor. Bu da Android uygulamalarıyla tamamen uyumsuz olacağı anlamına geliyor.

Huawei Enjoy 70s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 5 sa. önce eklendi

Huawei Watch 5 serisine gelirsek, sızıntılar Watch 4 serisinde bulunan gezegen temasına kıyasla daha farklı bir tasarımda sahne alacağı yönünde. Ayrıca sızıntı kaynağı, HarmonyOS NEXT'e atıfta bulunarak akıllı saatlerin "yeni bir sisteme" sahip olacağını belirtti. Ancak yeni işletim sistemi tarafından desteklenen özellikler ve işlevlere ilişkin ayrıntılar hala bilinmiyor. Bu nedenle fikir vermesi adına, Huawei Watch 4 serisine göz atabiliriz.

Huawei Watch 4 özellikler

Watch 4 serisi, 1,5 inç LTPO ekran, 100'den fazla egzersiz moduna ek olarak kalp atış hızı, kandaki oksijen (SpO2), stres, cilt sıcaklığı gibi özellikler ve dünyanın ilk müdahalesiz kan şekeri takibi yapan akıllı saati olarak lanse edildi. Pil ömrü ise sürümler arasında ve pil boyutlarına bağlı olarak değişiyordu.

Standart model 3 gün, Pro model normal kullanımda 4,5 gün pil ömrü ile tanıtıldı. Ayrıca "Ultra pil ömrü" modu ile bu süre 21 güne ulaşabiliyor. Watch 4 serisinin diğer özellikleri arasında ise aramalar için eSIM, veriler için LTE 4G desteğinin yanı sıra güvenlik için düşme algılama özelliği bulunuyordu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Huawei Watch 5 ve Watch 5 Pro'dan yeni detaylar geldi!