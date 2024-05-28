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    Huawei Watch 5 ve Watch 5 Pro'dan yeni detaylar paylaşıldı

    Huawei'nin piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni akıllı saatlerle ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor. Tüm modeller HarmonyOS NEXT ile tanıtılabilir. İşte detaylar...
    Huawei Watch 5 ve Watch 5 Pro'dan yeni detaylar geldi! Tam Boyutta Gör
    Huawei, bildiğiniz üzere Watch 5 ve Watch 5 Pro'yu içerecek bir sonraki akıllı saat serisi üzerinde çalışıyor. Kısa süre önce söz konusu modellerin Mate 70 akıllı telefonuyla birlikte sahne alacağı belirtilmişti. Şimdi ise Huawei Watch 5 serisi hakkında daha fazla ayrıntı paylaşıldı. 

    HarmonyOS NEXT'e geçiyor

    Kaçıranlar için Huawei, Haziran ayı tarihli HDC 2024 etkinliği kapsamında HarmonyOS NEXT'i duyurmayı planlıyor. Yeni sürümdeki en büyük gelişme ise, Android'den tamamen bağımsız olması olacak. Öyle ki yeninen sürümün mevcut HarmonyOS'a (AOSP) kıyasla Huawei'nin kendi geliştirdiği Hongmeng çekirdeğinden güç alması bekleniyor. Bu da Android uygulamalarıyla tamamen uyumsuz olacağı anlamına geliyor. 

    Huawei Watch 5 serisine gelirsek, sızıntılar Watch 4 serisinde bulunan gezegen temasına kıyasla daha farklı bir tasarımda sahne alacağı yönünde. Ayrıca sızıntı kaynağı, HarmonyOS NEXT'e atıfta bulunarak akıllı saatlerin "yeni bir sisteme" sahip olacağını belirtti. Ancak yeni işletim sistemi tarafından desteklenen özellikler ve işlevlere ilişkin ayrıntılar hala bilinmiyor. Bu nedenle fikir vermesi adına, Huawei Watch 4 serisine göz atabiliriz.

    Huawei Watch 4 özellikler

    Watch 4 serisi, 1,5 inç LTPO ekran, 100'den fazla egzersiz moduna ek olarak  kalp atış hızı, kandaki oksijen (SpO2), stres, cilt sıcaklığı gibi özellikler ve dünyanın ilk müdahalesiz kan şekeri takibi yapan akıllı saati olarak lanse edildi. Pil ömrü ise sürümler arasında ve pil boyutlarına bağlı olarak değişiyordu.

    Standart model 3 gün, Pro model normal kullanımda 4,5 gün pil ömrü ile tanıtıldı. Ayrıca "Ultra pil ömrü" modu ile bu süre 21 güne ulaşabiliyor. Watch 4 serisinin diğer özellikleri arasında ise aramalar için eSIM, veriler için LTE 4G desteğinin yanı sıra güvenlik için düşme algılama özelliği bulunuyordu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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