Huawei Watch 5 ve Watch 5 Pro'dan yeni detaylar paylaşıldı

HarmonyOS NEXT'e geçiyor
Kaçıranlar için Huawei, Haziran ayı tarihli HDC 2024 etkinliği kapsamında HarmonyOS NEXT'i duyurmayı planlıyor. Yeni sürümdeki en büyük gelişme ise, Android'den tamamen bağımsız olması olacak. Öyle ki yeninen sürümün mevcut HarmonyOS'a (AOSP) kıyasla Huawei'nin kendi geliştirdiği Hongmeng çekirdeğinden güç alması bekleniyor. Bu da Android uygulamalarıyla tamamen uyumsuz olacağı anlamına geliyor.
Huawei Watch 5 serisine gelirsek, sızıntılar Watch 4 serisinde bulunan gezegen temasına kıyasla daha farklı bir tasarımda sahne alacağı yönünde. Ayrıca sızıntı kaynağı, HarmonyOS NEXT'e atıfta bulunarak akıllı saatlerin "yeni bir sisteme" sahip olacağını belirtti. Ancak yeni işletim sistemi tarafından desteklenen özellikler ve işlevlere ilişkin ayrıntılar hala bilinmiyor. Bu nedenle fikir vermesi adına, Huawei Watch 4 serisine göz atabiliriz.
Huawei Watch 4 özellikler
Watch 4 serisi, 1,5 inç LTPO ekran, 100'den fazla egzersiz moduna ek olarak kalp atış hızı, kandaki oksijen (SpO2), stres, cilt sıcaklığı gibi özellikler ve dünyanın ilk müdahalesiz kan şekeri takibi yapan akıllı saati olarak lanse edildi. Pil ömrü ise sürümler arasında ve pil boyutlarına bağlı olarak değişiyordu.
Standart model 3 gün, Pro model normal kullanımda 4,5 gün pil ömrü ile tanıtıldı. Ayrıca "Ultra pil ömrü" modu ile bu süre 21 güne ulaşabiliyor. Watch 4 serisinin diğer özellikleri arasında ise aramalar için eSIM, veriler için LTE 4G desteğinin yanı sıra güvenlik için düşme algılama özelliği bulunuyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.