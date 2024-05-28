Huawei Enjoy 70s tanıtıldı: Ucuz fiyata amiral gemisi tasarım

Huawei Enjoy 70s neler sunuyor?
Enjoy 70s modeli, Snapdragon 680 işlemciyle geliyor. 8GB RAM, 256GB’a kadar depolama alanı sunuyor. Telefon, 22.5w hızlı şarjı destekleyen 6000 mAh bataryadan güç alıyor. Arkada 50MP (ana kamera) ve 2MP makro lens kamera, önde 8MP kamera bizi karşılıyor. Yazılım olarak Harmony OS 4 ile kutusundan çıkıyor.
Huawei Enjoy 70s fiyatı
Huawei Enjoy 70s, siyah, beyaz ve mavi renk seçeneğiyle geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı 165 dolar. Bu fiyatlandırma 8GB RAM 128GB depolama için geçerli. 256GB’lık modelin fiyatı 190 dolar.
Huawei Enjoy 70s özellikleri
- Ekran: 6.75 inç, HD+, 90Hz, IPS LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB
- Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 2MP f/2.4 (makro)
- Ön kamera: 8MP
- Batarya: 6000 mAh
- İşletim sistemi: HarmonyOS 4
- Boyut ve ağırlık: 168.3 x 77.7 x 8.93 mm, 207 g
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.