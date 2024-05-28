Huawei Enjoy 70s tanıtıldı: Ucuz fiyata amiral gemisi tasarım

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Huawei, Aralık 2023’te Kirin 710A işlemcili Enjoy 70 telefonunu tanıtmıştı. Ocak 2024’te Snapdragon 680 işlemcili Enjoy 70 Pro modeli geldi. Şubat ayında Kirin 710A işlemcili Enjoy 70z modelinin ardından şimdi muhtemelen seriyi tamamlayan Enjoy 70s tanıtıldı. Çin’de ön siparişe açılan Huawei Enjoy 70s, uygun fiyatlı telefon olarak karşımızda.

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Huawei Enjoy 70s neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Enjoy 70s, 6.75 inç, HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı sunan su damlası çentikli IPS LCD ekrana sahip. Arka tasarım markanın üst seviye Pura 70 serisine benziyor. Telefon, yanda parmak izi okuyucu ile birlikte varsayılan olarak kullanıcının sık kullandığı uygulamalara daha rahat erişmesini sağlayan Enjoy X fiziksel düğme bulunduruyor. Bu tuş özelleştirilebiliyor.

Enjoy 70s modeli, Snapdragon 680 işlemciyle geliyor. 8GB RAM, 256GB’a kadar depolama alanı sunuyor. Telefon, 22.5w hızlı şarjı destekleyen 6000 mAh bataryadan güç alıyor. Arkada 50MP (ana kamera) ve 2MP makro lens kamera, önde 8MP kamera bizi karşılıyor. Yazılım olarak Harmony OS 4 ile kutusundan çıkıyor.

Huawei Enjoy 70s fiyatı

Huawei Enjoy 70s, siyah, beyaz ve mavi renk seçeneğiyle geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı 165 dolar. Bu fiyatlandırma 8GB RAM 128GB depolama için geçerli. 256GB’lık modelin fiyatı 190 dolar.

Huawei Enjoy 70s özellikleri

Ekran : 6.75 inç, HD+, 90Hz, IPS LCD

: 6.75 inç, HD+, 90Hz, IPS LCD İşlemci : Qualcomm Snapdragon 680

: Qualcomm Snapdragon 680 Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 128GB, 256GB

: 128GB, 256GB Arka kamera : 50MP f/1.8 (birincil) + 2MP f/2.4 (makro)

: 50MP f/1.8 (birincil) + 2MP f/2.4 (makro) Ön kamera : 8MP

: 8MP Batarya : 6000 mAh

: 6000 mAh İşletim sistemi : HarmonyOS 4

: HarmonyOS 4 Boyut ve ağırlık: 168.3 x 77.7 x 8.93 mm, 207 g

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Huawei Enjoy 70s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı