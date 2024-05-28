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    Huawei Enjoy 70s tanıtıldı: Ucuz fiyata amiral gemisi tasarım

    Huawei, yeni bütçe dostu akıllı telefonunu Çin'de satışa sundu. Huawei Enjoy 70s, amiral gemisi P serisinin tasarımını uygun fiyata sunuyor.                     
    huawei enjoy 70s tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Huawei, Aralık 2023’te Kirin 710A işlemcili Enjoy 70 telefonunu tanıtmıştı. Ocak 2024’te Snapdragon 680 işlemcili Enjoy 70 Pro modeli geldi. Şubat ayında Kirin 710A işlemcili Enjoy 70z modelinin ardından şimdi muhtemelen seriyi tamamlayan Enjoy 70s tanıtıldı. Çin’de ön siparişe açılan Huawei Enjoy 70s, uygun fiyatlı telefon olarak karşımızda.

    Huawei Enjoy 70s neler sunuyor?

    huawei enjoy 70s özellikleri neler Tam Boyutta Gör
    Enjoy 70s, 6.75 inç, HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı sunan su damlası çentikli IPS LCD ekrana sahip. Arka tasarım markanın üst seviye Pura 70 serisine benziyor. Telefon, yanda parmak izi okuyucu ile birlikte varsayılan olarak kullanıcının sık kullandığı uygulamalara daha rahat erişmesini sağlayan Enjoy X fiziksel düğme bulunduruyor. Bu tuş özelleştirilebiliyor.

    Enjoy 70s modeli, Snapdragon 680 işlemciyle geliyor. 8GB RAM, 256GB’a kadar depolama alanı sunuyor. Telefon, 22.5w hızlı şarjı destekleyen 6000 mAh bataryadan güç alıyor. Arkada 50MP (ana kamera) ve 2MP makro lens kamera, önde 8MP kamera bizi karşılıyor. Yazılım olarak Harmony OS 4 ile kutusundan çıkıyor.

    Huawei Enjoy 70s fiyatı

    Huawei Enjoy 70s, siyah, beyaz ve mavi renk seçeneğiyle geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı 165 dolar. Bu fiyatlandırma 8GB RAM 128GB depolama için geçerli. 256GB’lık modelin fiyatı 190 dolar.

    Huawei Enjoy 70s özellikleri

    • Ekran: 6.75 inç, HD+, 90Hz, IPS LCD
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
    • Bellek: 8GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 2MP f/2.4 (makro)
    • Ön kamera: 8MP
    • Batarya: 6000 mAh
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 4
    • Boyut ve ağırlık: 168.3 x 77.7 x 8.93 mm, 207 g
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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