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    Huawei Watch 5 sahneye çıkmaya hazırlanıyor! Daha güçlü, daha akıllı, daha bağımsız

    Huawei Watch 5, lansman öncesinde sertifikasyon sürecinde görüntülendi. Hücresel bağlantı desteğiyle telefon bağımsız çalışabilecek olan model, geliştirilmiş pil ömrüyle dikkat çekiyor.

    Huawei Watch 5 sahneye çıkmaya hazırlanıyor!

    Huawei'nin yeni akıllı saati Watch 5, piyasaya çıkışına bir adım daha yaklaştı. Cihaz, Birleşik Arap Emirlikleri'nin telekomünikasyon düzenleyicisi TDRA'da SOC-AL00 model numarasıyla görüldü. GSM bağlantı desteği sunduğu belirtilen bu model, kullanıcıların telefon olmadan arama yapmasına, mesaj göndermesine ve mobil veriye erişmesine olanak tanıyacak.

    Henüz teknik detaylar tam olarak netleşmese de, Watch 5 serisinin HarmonyOS NEXT işletim sistemiyle geleceği ve altı farklı renk seçeneği sunacağı konuşuluyor. Ayrıca pil ömründe ve sağlık takibi özelliklerinde önemli iyileştirmeler yapılacağı tahmin ediliyor. Huawei’nin, bu yeni modeli yaz aylarında düzenlenecek bir etkinlikte tanıtması bekleniyor.

    Tasarım konusunda henüz kesin bilgiler bulunmamakla birlikte, şirketin daha şık ve modern bir estetik anlayışı benimseyeceği söyleniyor. İlk olarak belirli pazarlarda satışa çıkması muhtemel olan Watch 5’in küresel lansman tarihi ise henüz netleşmiş değil.

    Önceki model olan Huawei Watch 4, 1.5 inç AMOLED ekran, Snapdragon W5 Gen 1 işlemci, 2 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesi gibi güçlü donanım özellikleriyle dikkat çekiyordu. Sağlık takibi konusunda da oldukça iddialı olan cihaz, kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, EKG, cilt sıcaklığı, stres seviyesi gibi birçok önemli veriyi ölçebiliyordu. Ayrıca, düşme algılama ve acil durum SOS aramaları gibi güvenlik özellikleriyle donatılmıştı.

    Huawei’nin yeni modeli, selefine kıyasla daha uzun pil ömrü, gelişmiş sağlık sensörleri ve daha güçlü bir performans sunarak kullanıcılara daha kapsamlı bir deneyim vadedecek. Tanıtım tarihi yaklaştıkça, saatin diğer yenilikleri hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkması bekleniyor.

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