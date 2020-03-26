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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus 8 Pro'nun basın görselleri yayınlandı

    Önümüzdeki ay tanıtılacak OnePlus 8 Pro'nun tasarım anlamında merak edilecek pek fazla yanı kalmadı. Amiral gemisi telefonu yeşik renkte gösteren yeni basın görselleri yayınlandı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    OnePlus 8 Pro'nun basın görselleri yayınlandı
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    OnePlus 8 serisinin önümüzdeki ay tanıtılması bekleniyor. Seri kapsamında piyasaya sürülecek OnePlus 8 Pro'nun resmi basın görselleri internete düştü.

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    Ayrıca Bkz. "Huawei P40 Pro Plus resmen duyuruldu"

    Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) ve iGeeksBlog işbirliğiyle paylaşılan görüntüler bize tasarım anlamında yeni birşey sunmuyor. Zira cihazla ilgili çok fazla sayıda sızıntı vardı.

    OnePlus 8 Pro'nun basın görselleri yayınlandı
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    Lansman Nisan'da

    Yeşil renkte karşımıza çıkan akıllı telefonda 3.5 mm kulaklık girişi yok. Ayrıca açılır-kapanır ön kamera yerine delikli ekrana yer verildiğini görüyoruz.

    OnePlus 8 Pro'nun arka tarafında dörtlü kamera sistemi görev yapacak. Snapdragon 865 yonga setiyle güçlendirilecek amiral gemisi telefonun 15 Nisan'da tanıtılması bekleniyor.



    https://www.igeeksblog.com/exclusive-oneplus-8-pro-official-press-render Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Atakan Erdur HACPJ (Atakan Erdur) 1 sa.
    7 baya performanslı bir cihazdı bakalım 8 çıtayı nerelere çekecek.
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    mustafabarakli23 1 sa.
    Şahane bir telefon olmuşs
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    koyunsayar 1 sa.
    Önden s10 sadece kamerayı ters köşeye koymuşlar
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