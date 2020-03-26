OnePlus 8 Pro'nun basın görselleri yayınlandı

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OnePlus 8 serisinin önümüzdeki ay tanıtılması bekleniyor. Seri kapsamında piyasaya sürülecek OnePlus 8 Pro'nun resmi basın görselleri internete düştü.

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Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) ve iGeeksBlog işbirliğiyle paylaşılan görüntüler bize tasarım anlamında yeni birşey sunmuyor. Zira cihazla ilgili çok fazla sayıda sızıntı vardı.

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Lansman Nisan'da

Yeşil renkte karşımıza çıkan akıllı telefonda 3.5 mm kulaklık girişi yok. Ayrıca açılır-kapanır ön kamera yerine delikli ekrana yer verildiğini görüyoruz.

OnePlus 8 Pro'nun arka tarafında dörtlü kamera sistemi görev yapacak. Snapdragon 865 yonga setiyle güçlendirilecek amiral gemisi telefonun 15 Nisan'da tanıtılması bekleniyor.

https://www.igeeksblog.com/exclusive-oneplus-8-pro-official-press-render

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