Huawei'den HDMI portlu ve Android işletim sistemli akıllı telefon: IDEOS X6

Operatörlere gelecek nesil telekomünikasyon ağı çözümleri sunan dünya lideri Huawei, yeni akıllı telefonu IDEOS X6'yı duyurdu.

Huawei'nin duyurusunu yaptığı akıllı telefon IDEOS X6, sahip olduğu özellikler ile dikkat çekiyor.

Huawei, IDEOS X6 adını verdiği telefona 4.1 inç boyutunda WVGA ekrana, 1 Ghz hızında Qualcomm Snapdragon işlemciye, HDMI çıkışına yer vermiş. 2D/3D donanımsal hızlandırma yapabilen telefon, sahip olduğu kamerası ile 720p çözünürlükte video çekebiliyor. LED flaşa da yer verilen IDEOS X6'da HSPA+, WiFi b/g/n ve Bluetooth gibi kablosuz veri aktarım çözümlerinin yanında GPS/A-GPS'e de yer verilmiş.

Huawei, sahip olduğu özellikler ile dikkat çeken telefonu IDEOS X6'da 512 MB RAM ve 2 GB ROM kullanmış. IDEOS X6'da microSD kart girişi de bulunuyor.

Huawei'nin tasarımı ve donanımsal özellikleri ile dikkat çeken telefonu IDEOS X6'nın piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.