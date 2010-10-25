Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei'den HDMI portlu ve Android işletim sistemli akıllı telefon: IDEOS X6

Huawei, HDMI portlu ve Android işletim sistemli akıllı telefonu IDEOS X6'yı duyurdu.
8 yıl
44,3b
1
15
Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huawei'den HDMI portlu ve Android işletim sistemli akıllı telefon: IDEOS X6
Tam Boyutta Gör

Operatörlere gelecek nesil telekomünikasyon ağı çözümleri sunan dünya lideri Huawei, yeni akıllı telefonu IDEOS X6'yı duyurdu.

Huawei'nin duyurusunu yaptığı akıllı telefon IDEOS X6, sahip olduğu özellikler ile dikkat çekiyor.

Huawei, IDEOS X6 adını verdiği telefona 4.1 inç boyutunda WVGA ekrana, 1 Ghz hızında Qualcomm Snapdragon işlemciye, HDMI çıkışına yer vermiş. 2D/3D donanımsal hızlandırma yapabilen telefon, sahip olduğu kamerası ile 720p çözünürlükte video çekebiliyor. LED flaşa da yer verilen IDEOS X6'da HSPA+, WiFi b/g/n ve Bluetooth gibi kablosuz veri aktarım çözümlerinin yanında GPS/A-GPS'e de yer verilmiş.

Huawei, sahip olduğu özellikler ile dikkat çeken telefonu IDEOS X6'da 512 MB RAM ve 2 GB ROM kullanmış. IDEOS X6'da microSD kart girişi de bulunuyor.

Huawei'nin tasarımı ve donanımsal özellikleri ile dikkat çeken telefonu IDEOS X6'nın piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Huawei'den HDMI portlu ve Android işletim sistemli akıllı telefon: IDEOS X6
Tam Boyutta Gör
Huawei'den HDMI portlu ve Android işletim sistemli akıllı telefon: IDEOS X6
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FoRaSTeRo 6 yıl
yeni bir telefon alma arifesinde baya bir çok telefon inceledim S^3 ten S2 ye kadar bir çok modelle karşılaştırdım tamam bu telefonun türkiyede satış fiyatı 800 tl civarı fakat türkiyede bu cihazı garantili şekilde bulabilmek işin zor olan kısmı ve ayrıca ideos X5 ile karşılaştırıldığında kendilerini geliştirmiş olmalarına rağmen eksik özellikleri var yurtdışından gelme cihazlar 650 tlye satılıyor,1 yıl olmasına karşın 2. eli olmayan bir telefon.yurt dışından alınan x6lar eğer türkiyede arızalanırsa ancak yurt dışından e -bay dan parça sipariş ederek yapılabilir konumda türkiyede pek malzemelerinin olduğunu sanmıyorum adam akıllı internette bilgi bulamazken 3-4 site detaylı incelemiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat57 6 yıl
Tek kelime => Olmamış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
On numara telefon hiçoyle çin malı filan dii ses itmen
x5 var ben de cok ii fiyata o ozellikler bu vardı x5 de,
x6 ozellik bakımından iyi yine
ve fiyat merak konusu huawei krallığını yapacaktır yine, reklamını yaptı,
kapıs kapıs gider bu cihazda tahminim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Sar oranı kaç acaba bilen var mı? radyosyondan zarar görmeyiz değil mi Çinliler yüzünden?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
x5 ve x6 hiçte küçümsenecek telefonlar değil x5 kullanıcısı olarak çok memnunum tel boyutları meselesi ise internet olayından dolayı ekranları büyütülüyor artık küçük telefon zor ince evet ama küçük boyut beraberinde minik ekran olacağı için internet gezimindce saçma olacaktır x6 perfect perfect bir telefon zaten ''huawei'' markası telekominikasyon devidir kimseyi savunmuyorum bilgilendirme amaçlı paylaştım sadece
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lack of Comprehension 7 yıl
fiyatını çok merak ediyorum ben.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
çin telefondaki imajı düzeltmek için çıkardığı bu marka sanırım diğerlerinin tahtını sallayacak. htc zamanında kimse bilmezdi ama şimdi pda cihazlarda rakipsiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eomer05 8 yıl
bu telefon çok iyi hem hız olarak hem hd cekim yapabilme hem hdmı ile direk tv ye baglama işlerinde çok iyi, anında tepki veriyo tv ye baglandıgında tek merak ettiğim ne zaman trkiyeye geliceği ebay da 450 dolara vardı burdada fiyat öyle bişey olur yani 600-700 arasına galaxy s gibi bi telefon alıyosunuz tabii s amoled ekran hariç bence uygundur:) tabii pilide önemli 4 saat konusma süresi varmış ki eger öleyse az.. tarih bilen biri varsa sölesin ltfen..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 8 yıl
bunu yerine al bir xperia xtx1 tamamdır :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 8 yıl
ooof al bir xperia xtx1 tamamdır :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serkan_koyun 8 yıl
Bu aletin X5 olan versiyonu da duyruldu beraber. O daha makul ekran ölçülerinde. Aslında iki alette çok hoş. Benim cüsse ve el ölçülerimi düşünürsem X6 kesinlikle o adamda durduğu gibi durmaz bende :)
gsmarena.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 8 yıl
Bu ne abi kurek gibi telefon
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
44277 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, huawei
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl TTNET Mobile! TTNET artık cep telefonu operatörü! 8 yıl 1e1: Playstation Move'u inceliyoruz! 8 yıl Haftanın en iyi 5 iPod/iPhone oyunu 8 yıl Gigabyte: USB 3.0 teknolojisinde pazar lideriyiz! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim