Hubble'ın çektiği bu muhteşem fotoğraf tam 13 milyar yıllık

Tam Boyutta Gör

Hubble Uzay Teleskobu'nun yakaladığı yukarıdaki fotoğrafta evrenin bilinen en yaşlı ve en uzak galaksisini görüyoruz. GN-z11 isimli bu galaksi tam 13,4 milyar yıl yaşında, yani Big Bang'ten sadece 400 milyon yıl sonra oluşmuş. NASA'lı bilim insanları, GN-z11'in kozmolojide 'Karanlık Çağ' olarak bilinen evrenin ilk dönemlerinden hemen sonra oluşmuş ilk galaksilerden birisi olduğunu söylüyor.

Hubble fotoğrafında GN-z11'in 13,4 milyar yıl önceki halini görüyoruz. NASA, fotoğrafın adeta bir zaman makinesine benzediğini ve bizlere Big Bang'ten sadece 400 milyon yıl sonrasını görme fırsatını tanıdığını söylüyor.

Tam Boyutta Gör

GN-z11, 13,4 milyar yıl yaşında ancak galaksiden Hubble'a ulaşan ışıklar evrenin genişlemesinden dolayı 32 milyar ışık yılı gibi bir mesafe kat etmiş. Bildiğiniz gibi evren ışık hızından bile daha hızlı genişliyor.

Astrophysical Journal'da yayınlanan makalenin yazarlarından birisi olan bilim insanı Ivo Labbe,"GN-z11'in keşfi aslında evrenin ilk dönemleriyle ilgili ne kadar az şey bildiğimizi ortaya koymuş oldu. GN-z11'in tam olarak nasıl oluştuğu konusunda birçok gizem var. Bu fotoğrafta muhtemelen kara delikler etrafında oluşan ilk jenerasyon yıldızları görüyoruz." şeklinde konuştu.

GN-z11'in keşfi görülebilir ışığın elektromanyatik tayfının kırmızıya kayma oranı ölçülerek yapılmış. Işığın kırmızılığının artması galaksininin de yaşının arttığı anlamına geliyor. Önceki en yaşlı galaksinin kırmızıya kayma oranı 8.68 çıkarken, GN-z11'in bu alandaki oranı 11.1 olarak tespit edilmiş.

Tam Boyutta Gör

NASA'lı bilim insanları GN-z11 keşfinin, teknolojik anlamda artık yaşlanan Hubble'ın sınırlarını zorladığını belirtti. Keşfi mümkün kılan etkenlerden birisi galaksinin birçok yeni yıldıza ev sahipliği yapıyor olmasıymış. Fotoğraftaki haliyle çok genç bir galaksi olan GN-z11, Samanyolu'ndan tam 20 kat daha hızlı yıldız üretiyor.

GN-z11'in keşfi 2016 yılında yapılmıştı. Astrophysical Journal'da yayınlanan makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/hubble-team-breaks-cosmic-distance-record