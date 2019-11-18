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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hubble'ın çektiği bu muhteşem fotoğraf tam 13 milyar yıllık

    Big Bang'ten sadece 400 milyon yıl sonrasını görebilir miyiz? Hubble'ın çektiği bu muhteşem fotoğraf bizi zamanda küçük bir yolculuğa çıkarıyor.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
    8,4b
    1
    15
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Hubble'ın çektiği bu muhteşem fotoğraf tam 13 milyar yıllık
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    Hubble Uzay Teleskobu'nun yakaladığı yukarıdaki fotoğrafta evrenin bilinen en yaşlı ve en uzak galaksisini görüyoruz. GN-z11 isimli bu galaksi tam 13,4 milyar yıl yaşında, yani Big Bang'ten sadece 400 milyon yıl sonra oluşmuş. NASA'lı bilim insanları, GN-z11'in kozmolojide 'Karanlık Çağ' olarak bilinen evrenin ilk dönemlerinden hemen sonra oluşmuş ilk galaksilerden birisi olduğunu söylüyor.

    Hubble fotoğrafında GN-z11'in 13,4 milyar yıl önceki halini görüyoruz. NASA, fotoğrafın adeta bir zaman makinesine benzediğini ve bizlere Big Bang'ten sadece 400 milyon yıl sonrasını görme fırsatını tanıdığını söylüyor. 

    Hubble'ın çektiği bu muhteşem fotoğraf tam 13 milyar yıllık
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    GN-z11, 13,4 milyar yıl yaşında ancak galaksiden Hubble'a ulaşan ışıklar evrenin genişlemesinden dolayı 32 milyar ışık yılı gibi bir mesafe kat etmiş. Bildiğiniz gibi evren ışık hızından bile daha hızlı genişliyor. 

    Astrophysical Journal'da yayınlanan makalenin yazarlarından birisi olan bilim insanı Ivo Labbe,"GN-z11'in keşfi aslında evrenin ilk dönemleriyle ilgili ne kadar az şey bildiğimizi ortaya koymuş oldu. GN-z11'in tam olarak nasıl oluştuğu konusunda birçok gizem var. Bu fotoğrafta muhtemelen kara delikler etrafında oluşan ilk jenerasyon yıldızları görüyoruz." şeklinde konuştu.

    GN-z11'in keşfi görülebilir ışığın elektromanyatik tayfının kırmızıya kayma oranı ölçülerek yapılmış. Işığın kırmızılığının artması galaksininin de yaşının arttığı anlamına geliyor. Önceki en yaşlı galaksinin kırmızıya kayma oranı 8.68 çıkarken, GN-z11'in bu alandaki oranı 11.1 olarak tespit edilmiş.

    Hubble'ın çektiği bu muhteşem fotoğraf tam 13 milyar yıllık
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    NASA'lı bilim insanları GN-z11 keşfinin, teknolojik anlamda artık yaşlanan Hubble'ın sınırlarını zorladığını belirtti. Keşfi mümkün kılan etkenlerden birisi galaksinin birçok yeni yıldıza ev sahipliği yapıyor olmasıymış. Fotoğraftaki haliyle çok genç bir galaksi olan GN-z11, Samanyolu'ndan tam 20 kat daha hızlı yıldız üretiyor.

    GN-z11'in keşfi 2016 yılında yapılmıştı. Astrophysical Journal'da yayınlanan makaleye buradan ulaşabilirsiniz.



    https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/hubble-team-breaks-cosmic-distance-record Yorum Yaz
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    draconist 4 gün en beğenilen Nehalem
    Öyle bir şey yok, aslında tam olarak cevap şu şekilde ''Gözlem yapılan noktaya göre değişir'' bize var gibi göründüğü doğrudur ama cisimler asla bu hızla birbirinden uzaklaşmaz, bize böyle görünmesinin nedeni gözlem yaptığımız noktadan farklı uzaklıktaki cisimleri ele almamız, buna neden olan şey hubble sabiti denilen ölçüm sistemidir, bir örnekle açıklayacağım. Açıklamaya ait örnek bana ait değil, linkini de en altta vereceğim.

    Kozmik genişleme, Hubble Sabiti olarak bilinen bir değer ile ifade edilir. Bugüne kadar bu sabitle ilgili yapılan en isabetli ölçüm, 1 milyon ışık yılı başına saniyede 20 kilometredir.

    Bu şu anlama gelir: Uzayda birbirinden 1 milyon ışık yılı uzaktaki iki nokta, uzayın genişlemesinden ötürü birbirinden saniyede 20 kilometre hızla uzaklaşır. (Bakın burası önemli, bu uzaklaşan iki noktanın kendi hareket hızı değil, uzayın genişlemesi sonucu olan bir durum, Uzayı şişirilen bir balon gibi düşünün, galaksiler de bu balonun üstündeki noktalar olsun)

    Tüm uzay genişliyor olduğundan, noktalar arasındaki mesafe arttıkça, birbirinden uzaklaşma hızı da artmaktadır.

    Ölçüm yaptığımız noktadan 1 milyon ışık yılı uzağa 2 noktaya baktık ve saniyede 20 km hızla bu iki nokta uzaklaşıyor dedik, şimdi aynı ölçüm yaptığımız noktadan, birbirinden 10 milyon ışık yılı uzaktaki iki noktaya bakalım, bu sefer oradaki iki noktayı birbirinden saniyede 200 kilometre hızda uzaklaşıyor gibi görürüz. Aslında ilk ölçüm yaptığımız nokta da yerinde duruyor, 10 milyon ışık yılı uzakta olan noktalar da yerinde duruyor.

    Bu sebeple, eğer ki birbirinden yeterince uzak iki noktayı ele alacak olursanız, nihayetinde birbirlerinden ışık hızında uzaklaşıyor gibi ölçersiniz. Işık hızı düz hesap saniyede 300.000 kilometredir; dolayısıyla elimizdeki Hubble Sabiti'ne göre, birbirinden 15 milyar ışık yılı uzaktaki iki nokta, birbirinden ışık hızında uzaklaşmaktadır.

    Yani bu hız sadece iki farklı noktanın birbirleri arasındaki büyük mesafeden dolayı ortaya çıkan bir ölçümdür, aslında o noktaların yanında olsanız ışık hızı ile hareket etmediğini görüsünüz, çünkü aynı şey ordan bize bakan bir uzaylı olsa ve farklı bir noktaya bakıp bizden uzaklaşma hızını ölçse yine böyle bir sonuç çıkacaktır ama bildiğiniz gibi ne dünya ne de güneş sistemimiz böyle hızlarda hareket etmemektedir.

    Yani olay aslında çok basit, durum göreceli bir kavramdır ve cisimlerin arasındaki mesafeden dolayı ve en önemlisi evren her noktadan genişlediği için böyle görünmektedir. Yani evren bir roket gibi motorlarını yakıp sabit bir düzlemde bir yere doğru hareket etmek yerine bir noktada patlayıp her yöne doğru genişlemektedir ve bu nedenle böyle bir sonuç ortaya çıkmaktadır.

    Kaynak: evrimagaci.org/...
    Öyle bir şey yok, aslında tam olarak cevap şu şekilde ''Gözlem yapılan noktaya göre değişir'' bize var gibi göründüğü doğrudur ama cisimler asla bu hızla birbir...
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    DH Misafiri 2 gün
    Olay muhteşem tamamda fotoğrafın nesi muhteşem allah aşkına
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    Askaparta 3 gün
    Epeydir fotoğraf yoktu, bir süre idare eder.
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    estrofem 4 gün
    ''Bildiğiniz gibi evren ışık hızından bile daha hızlı genişliyor.'' değil, evrenin ışık hızından bile daha hızlı genişlediği düşünülüyor. Diye yazılmalıydı bence.
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    por favor 4 gün
    Tam 13,4 milyar yıl yaşında denilince 1 yıl eksik veya fazla değil sanırım.
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    ukyo29 4 gün
    Milyar ışıkyılı!! madem o kadar uzağı görebiliyorsunuz neden şu teleskopu dibimizdeki gezegenlere çevirmiyorsunuz
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    kaazto28 4 gün
    Böyle haberleri okuyunca kafayı yiyeceğimi düşünüyorum. Git git nereye kadar. Ulaşamadığımız yerlerin görüntüsü, bilim insanlarının hayatlarını bile verseler sonu gelmeyen uzaklıklar, ne bileyim akıl artık 404 not found a doğru gidiyor. Eskiden uzayı merak ederdim ama artık merak etmiyorum. Bi anlam ifade etmiyor. Bilim insanlarına kolay gelsin.
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    DH Misafiri 4 gün
    Bu cok pişmiş omlet resminden bu isleri nasıl cikartiyorlar wallahi ben anlamiyorum
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    DH Misafiri 4 gün
    benimde kafamdaki bazı soru işretleri gitti sayende. teşekkürler
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    DH Misafiri 4 gün
    keşke bütün dünya işi gücü bırakıp teleskop yapmaya odaklansa 10 yıl içinde kimbilir neler görürüz.
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    Shovel Knight 4 gün
    30 yıllık hubble bunları yapıyorsa James Webb neler yapacak merakla bekliyorum
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    Galaxy. 4 gün Shovel Knight
    Biran önce fırlatsalar
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    hacettepe_fbo 4 gün Shovel Knight
    Gerçekten ya. Ertele ertele bu kaçıncı oldu? James Webb gel artık 😂
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