Hubble'ın çektiği bu muhteşem fotoğraf tam 13 milyar yıllık

Hubble Uzay Teleskobu'nun yakaladığı yukarıdaki fotoğrafta evrenin bilinen en yaşlı ve en uzak galaksisini görüyoruz. GN-z11 isimli bu galaksi tam 13,4 milyar yıl yaşında, yani Big Bang'ten sadece 400 milyon yıl sonra oluşmuş. NASA'lı bilim insanları, GN-z11'in kozmolojide 'Karanlık Çağ' olarak bilinen evrenin ilk dönemlerinden hemen sonra oluşmuş ilk galaksilerden birisi olduğunu söylüyor.
Hubble fotoğrafında GN-z11'in 13,4 milyar yıl önceki halini görüyoruz. NASA, fotoğrafın adeta bir zaman makinesine benzediğini ve bizlere Big Bang'ten sadece 400 milyon yıl sonrasını görme fırsatını tanıdığını söylüyor.
GN-z11, 13,4 milyar yıl yaşında ancak galaksiden Hubble'a ulaşan ışıklar evrenin genişlemesinden dolayı 32 milyar ışık yılı gibi bir mesafe kat etmiş. Bildiğiniz gibi evren ışık hızından bile daha hızlı genişliyor.
Astrophysical Journal'da yayınlanan makalenin yazarlarından birisi olan bilim insanı Ivo Labbe,"GN-z11'in keşfi aslında evrenin ilk dönemleriyle ilgili ne kadar az şey bildiğimizi ortaya koymuş oldu. GN-z11'in tam olarak nasıl oluştuğu konusunda birçok gizem var. Bu fotoğrafta muhtemelen kara delikler etrafında oluşan ilk jenerasyon yıldızları görüyoruz." şeklinde konuştu.
GN-z11'in keşfi görülebilir ışığın elektromanyatik tayfının kırmızıya kayma oranı ölçülerek yapılmış. Işığın kırmızılığının artması galaksininin de yaşının arttığı anlamına geliyor. Önceki en yaşlı galaksinin kırmızıya kayma oranı 8.68 çıkarken, GN-z11'in bu alandaki oranı 11.1 olarak tespit edilmiş.
NASA'lı bilim insanları GN-z11 keşfinin, teknolojik anlamda artık yaşlanan Hubble'ın sınırlarını zorladığını belirtti. Keşfi mümkün kılan etkenlerden birisi galaksinin birçok yeni yıldıza ev sahipliği yapıyor olmasıymış. Fotoğraftaki haliyle çok genç bir galaksi olan GN-z11, Samanyolu'ndan tam 20 kat daha hızlı yıldız üretiyor.
GN-z11'in keşfi 2016 yılında yapılmıştı. Astrophysical Journal'da yayınlanan makaleye buradan ulaşabilirsiniz.
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/hubble-team-breaks-cosmic-distance-record Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kozmik genişleme, Hubble Sabiti olarak bilinen bir değer ile ifade edilir. Bugüne kadar bu sabitle ilgili yapılan en isabetli ölçüm, 1 milyon ışık yılı başına saniyede 20 kilometredir.
Bu şu anlama gelir: Uzayda birbirinden 1 milyon ışık yılı uzaktaki iki nokta, uzayın genişlemesinden ötürü birbirinden saniyede 20 kilometre hızla uzaklaşır. (Bakın burası önemli, bu uzaklaşan iki noktanın kendi hareket hızı değil, uzayın genişlemesi sonucu olan bir durum, Uzayı şişirilen bir balon gibi düşünün, galaksiler de bu balonun üstündeki noktalar olsun)
Tüm uzay genişliyor olduğundan, noktalar arasındaki mesafe arttıkça, birbirinden uzaklaşma hızı da artmaktadır.
Ölçüm yaptığımız noktadan 1 milyon ışık yılı uzağa 2 noktaya baktık ve saniyede 20 km hızla bu iki nokta uzaklaşıyor dedik, şimdi aynı ölçüm yaptığımız noktadan, birbirinden 10 milyon ışık yılı uzaktaki iki noktaya bakalım, bu sefer oradaki iki noktayı birbirinden saniyede 200 kilometre hızda uzaklaşıyor gibi görürüz. Aslında ilk ölçüm yaptığımız nokta da yerinde duruyor, 10 milyon ışık yılı uzakta olan noktalar da yerinde duruyor.
Bu sebeple, eğer ki birbirinden yeterince uzak iki noktayı ele alacak olursanız, nihayetinde birbirlerinden ışık hızında uzaklaşıyor gibi ölçersiniz. Işık hızı düz hesap saniyede 300.000 kilometredir; dolayısıyla elimizdeki Hubble Sabiti'ne göre, birbirinden 15 milyar ışık yılı uzaktaki iki nokta, birbirinden ışık hızında uzaklaşmaktadır.
Yani bu hız sadece iki farklı noktanın birbirleri arasındaki büyük mesafeden dolayı ortaya çıkan bir ölçümdür, aslında o noktaların yanında olsanız ışık hızı ile hareket etmediğini görüsünüz, çünkü aynı şey ordan bize bakan bir uzaylı olsa ve farklı bir noktaya bakıp bizden uzaklaşma hızını ölçse yine böyle bir sonuç çıkacaktır ama bildiğiniz gibi ne dünya ne de güneş sistemimiz böyle hızlarda hareket etmemektedir.
Yani olay aslında çok basit, durum göreceli bir kavramdır ve cisimlerin arasındaki mesafeden dolayı ve en önemlisi evren her noktadan genişlediği için böyle görünmektedir. Yani evren bir roket gibi motorlarını yakıp sabit bir düzlemde bir yere doğru hareket etmek yerine bir noktada patlayıp her yöne doğru genişlemektedir ve bu nedenle böyle bir sonuç ortaya çıkmaktadır.
Kaynak: evrimagaci.org/...