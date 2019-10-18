Hubble Teleskobu ilk yıldızlararası kuyruklu yıldızı görüntüledi

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Hubble, uzaya yerleştirilen ilk büyük optik teleskop özelliğini taşımaktadır. Yaklaşık 13 metre uzunluğunda olan Hubble, atmosferden dolayı olan görüntü kaybı ve ışık kirliliği olmaksızın evrenin sorunsuz görüntülerini bizlere aktarıyor. Bu sayede bilim insanları, Hubble Uzay Teleskobu'nu güneş sistemimizde bulunan en uzak yıldızları, galaksileri ve sistemimizdeki gezegenleri gözlemlemek için kullanıyorlar.

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Hubble, 1990 yılında görevinin başlamasından bu yana 1,5 milyondan fazla gözlem gerçekleştirdi. Büyük patlama teorisinin temelini sağlayan “genişleyen evren teorisi”ni de doğrulayan Hubble şimdi de 2I/Borisov kuyruklu yıldızının görüntülerini kayda geçirdi ve bu Hubble'ın onaylanan ilk yıldızlararası kuyruklu yıldız görüntüsü.

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2I/Borisov kuyruklu yıldızı adını, kendi yaptığı teleskopla onu ilk kez gözlemleyen Kırımlı amatör astronom Gennady Borisov'dan almıştır. Uzmanlar, 2I/Borisov'un Güneş sistemimizdeki kuyruklu yıldızlarla çok benzer özellikler taşıdığını söylediler. Kuyruklu yıldızın 2020'nin ortalarına kadar Güneş sistemimizde kalacak olması sayesinde araştırmacılar daha detaylı araştırmalar yaabilecekler. 2I/Borisov, farklı bir yıldız sisteminde olan gezegensel yapı bloğunun kimyasal bileşimi, yapısı vetoz özellikleri konusunda önemli ipuçları verebilir.

Hubble, 2I/Borisov kuyruklu yıldızını Dünya'dan 420 milyon kilometre mesafede görüntülendi. Kuyrukluyıldız Güneş'in etrafındaki hiperbolik bir yolu takip ediyor ve şu anda saatte 175.000 kilometre gibi olağanüstü bir hızla ilerliyor.

https://hubblesite.org/contents/news-releases/2019/news-2019-53