Japonya ve ABD, Ay'a insan göndermek için iş birliği yapıyor

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ABD'nin Artemis uzay programına dünyanın farklı ülkelerinden destek gelmeye devam ediyor. Kanada ve Avustralya'nın ardından şimdi de Japonya, Artemis görevlerinde yer almak istediklerini açıkladı. NASA ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) bir süredir yeni Ay görevleri için partnerlik planları yaptığı biliniyordu. Şimdi bu konu resmiyet kazanmak üzere.

Japonya Kabine Ofisi tarafından yapılan açıklamalara göre JAXA, Ay yörüngesinde bir uzay üssü kurulması için NASA'ya teknik destek verecek. Artemis astronotlarının bu uzay üssünü Ay'a iniş yapmak için kullanması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Japon yetkili Yoshiyuki Kasai,"Artemis programına olan ilgimizi projenin erken evrelerinde resmen ifade etmek ve ABD ile güven ilişkimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Bununla birlikte Japon astronotların da Ay yolculuklarında görev alması yönünde beklentilerimiz var." ifadelerini kullandı.

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NASA'nın Artemis programına şu anda uluslararası birçok uzay ajansından destek geliyor. Avustralya ve Kanada şimdiden NASA ile ortaklıklarını resmileştirmiş durumda. Japonya'nın ardından ayrıca Avrupa Uzay Ajansı'nın da bu gruba katılması bekleniyor. Artemis programı tıpkı Uluslararası Uzay İstasyonu gibi ilginç bir ortaklığa dönüşecek gibi. Önümüzdeki 10-15 yıllık süreçte Kanadalı, Avustralyalı, Japon ve Avrupalı astronotların Ay'da ilk adımlarını attığını görebiliriz.

NASA'nın şu anki hedefi 2024 yılında Ay'a resmen geri dönmek. Uzay ajansı ilk görevinde bir kadın bir de erkek astronotu Ay yüzeyine indirmek istiyor. Böylece ilk kez bir kadın astronot da Ay'da ilk adımlarını atacak.

Artemis programıyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenleyen NASA başkanı Jim Bridenstine,"Nihai hedefimiz belli: Mars'a gidiyoruz. Ancak Mars'a gitmek için önce astronotlarımızın Ay'a geri dönmesi gerekiyor, burayı bir deney alanı olarak kullanacağız. Amerikan astronotlar 2024 yılı itibarıyla Ay'a resmen geri dönecek." ifadelerini kullandı.

NASA en son 1972 yılında Ay'a insanlı bir görev düzenlemişti (Apollo 17).

https://www.japantimes.co.jp/news/2019/10/17/national/japan-participate-u-s-lunar-exploration-program/