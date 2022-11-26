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    Hubble’dan muhteşem bir fotoğraf: İki galaksinin çarpışması

    James Webb teleskopu, yörüngeye yerleşmesi ile astronomi dünyasının tüm ilgisini kendine çekti. Ancak Hubble teleskopu hala önemli fotoğraflar ile karşımıza çıkıyor.
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    Hubble Uzay Teleskobu'ndan iki galaksinin birleştiği fotoğraf Tam Boyutta Gör
    1990 yılında yörüngeye yerleştirilen ünlü Hubble Uzay Teleskobu, astronomi dünyası için uzun yıllardır önemli kareleri fotoğraflıyor. Evrenin birçok köşesinden muhteşem kareler ile karşımıza çıkan Hubble, teknoloji harikası James Webb teleskobunun görevine başlaması ile ikinci plana atıldı. Ancak buna rağmen Hubble, önemli fotoğraflar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor.

    İki galaksinin çarpışması

    Hubble tarafından çekilmiş ve NASA/ESA tarafından yayınlanan görsel, Arp-Madore galaksi kümesinde yaşanan 417-391 galaksi çarpışmasını gözler önüne seriyor. 670 milyon ışık yılı uzaklıkta gerçekleşen ve iki galaksinin birleşmesine sebep olan olay, iki galaksinin yerçekimsel çekişmeleri ile oluşan muhteşem ışık halkalarını da gösteriyor. Bu muhteşem fotoğraf, Hubble’ın galaksi kümelerinin evrimi ve karanlık madde dağılım araştırmalarında kullanılan Advanced Camera for Surveys enstrümanı ile çekilmiş.

    32 yıldan uzun süredir aktif görev alan Hubble teleskobu, hala astronomi dünyası için muhteşem veriler ile var olsa da teleskobun 2030-2040 yılları arasında görevine son vermesi ve dünyaya düşmesi bekleniyor.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 12 saat önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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