Hubble’dan muhteşem bir fotoğraf: İki galaksinin çarpışması

İki galaksinin çarpışması
Hubble tarafından çekilmiş ve NASA/ESA tarafından yayınlanan görsel, Arp-Madore galaksi kümesinde yaşanan 417-391 galaksi çarpışmasını gözler önüne seriyor. 670 milyon ışık yılı uzaklıkta gerçekleşen ve iki galaksinin birleşmesine sebep olan olay, iki galaksinin yerçekimsel çekişmeleri ile oluşan muhteşem ışık halkalarını da gösteriyor. Bu muhteşem fotoğraf, Hubble’ın galaksi kümelerinin evrimi ve karanlık madde dağılım araştırmalarında kullanılan Advanced Camera for Surveys enstrümanı ile çekilmiş.
32 yıldan uzun süredir aktif görev alan Hubble teleskobu, hala astronomi dünyası için muhteşem veriler ile var olsa da teleskobun 2030-2040 yılları arasında görevine son vermesi ve dünyaya düşmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam