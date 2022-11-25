Japon astronot, yaptığı bilimsel deneyin sonuçlarını kafasından uydurdu

JAXA deneyinde sekiz kişi iki hafta boyunca uzay istasyonunu andıran kapalı bir odaya hapsedildi. Çalışmanın amacı, Satoshi Furukawa'nın sorumluluğunda katılımcıların ruhsal durumlarını ve stres düzeylerini değerlendirmekti. Daha sonra tahrifat ve yanlış veri vakaları olduğu ortaya çıktı, ancak JAXA tam olarak neyin yanlış olduğunu açıklamadı.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 167 gün geçirmişti
JAXA ayrıca deney sonuçlarının bilimsel bir makale şeklinde yayınlanmadığına, dolayısıyla Japon yasaları açısından veri sahteciliği veya tahrifatıyla eşdeğer tutulabilecek bir ihlal olmadığına dikkat çekti. Bununla birlikte JAXA, Furukawa da dahil olmak üzere sorumluları cezalandırmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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