    Humanoid ve Bosch'tan yeni iş birliği: Fabrikalara insansı robotlar geliyor

    Avrupa'da endüstriyel robot kullanımında yeni bir dönem başlıyor. Humanoid, Bosch ile yaptığı yeni anlaşma kapsamında HMND 01 insansı robotlarını seri üretime taşıyor. 

    İnsansı robot geliştiren Humanoid, üretim ölçeğini büyütmek için Bosch ile stratejik bir iş birliğine gitti. Anlaşma kapsamında HMND 01 adlı endüstriyel robotların seri üretimi Avrupa'da hayata geçirilecek. Ayrıca iş birliği yalnızca üretimle sınırlı kalmıyor. Bosch, Humanoid'e teknik danışmanlık, tedarik zinciri optimizasyonu ve donanım tasarımı gibi alanlarda da destek sağlayacak.

    Kaçıranlar için Humanoid'in HMND 01 platformu iki farklı versiyonla geliyor. Bipedal model, insan benzeri yapısıyla 5 feet (1.5 metre) 10 inch boyunda ve yaklaşık 198 pound (90kg) ağırlığında. Bu versiyon saniyede yaklaşık 1,5 metre hızla hareket edebiliyor ve 3 saatlik pil ömrü sunuyor.

    Daha dikkat çekici olan ise tekerlekli versiyon. 7 feet (2.1 metre) 3 inch yüksekliğe ulaşan bu model 661 pound (300kg) ağırlığa sahip. Daha hızlı hareket edebilen robot, 4 saatlik çalışma süresi ve 33 pound'a (15kg) kadar yük taşıma kapasitesiyle endüstriyel kullanım için tasarlanmış durumda.

    Şirketin Almanya'nın Bühl kentinde gerçekleştirdiği testlerde robotlar oldukça karmaşık bir iş akışını başarıyla tamamladı. HMND 01'ler farklı boyutlardaki kutuları konveyör banttan alıp taşıma arabasına yerleştirme görevini otonom şekilde gerçekleştirdi.

    Humanoid tarafından geliştirilen KinetIQ yapay zeka sistemi, robotların çevreyi algılamasını ve nesnelerle etkileşimini yönetiyor. Şirket, bu testin hem teknik olgunluğu hem de ölçeklenebilirliği doğruladığını belirtiyor. Bosch tarafı ise sürecin ilerleyen aşamalarında sensörler, aktüatörler ve sürücü sistemleri gibi bileşenlerin geliştirilmesine daha fazla entegre olabileceklerini söylüyor. Bu da uzun vadede üretim hattında daha yüksek otomasyon seviyeleri anlamına geliyor.

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 4 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

