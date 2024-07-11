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    HÜRJET, 30 bin feet irtifada 0,9 mach hıza çıktı

    HÜRJET son uçuşunda 30 bin feet irtifada 0,9 mach hıza çıkmayı başardı. HÜRJET özellikleri neler? HÜRJET ne zaman envantere girecek? Detaylar haberimizde.         
    HÜRJET, 30 bin feet irtifada 0,9 mach hıza çıktı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET’in test uçuşları devam ediyor. 2025 yılında Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanan HÜRJET, son uçuşunda 30 bin feet irtifada 0,9 mach hıza ulaşmayı başardı.

    Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET, 79’uncu uçuşunu başarıyla tamamladı. Şu an için 0,9 mach hıza ulaşan HÜRJET, geliştirme çalışmalarının sonunda 1,4 mach hıza yani süpersonik seviyeye ulaşabilir olacak.

    TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Türk Hava Kuvvetleri ile 16 adet Hürjet için sözleşme imzalandığını ancak bu rakamın önümüzdeki yıllarda yaklaşık olarak 100 civarına çıkacağını belirtti.

    HÜRJET, 30 bin feet irtifada 0,9 mach hıza çıktı Tam Boyutta Gör

    HÜRJET ihracata hazırlanıyor

    HÜRJET’in ihracatı için çalışmalar sürüyor. 22-26 Temmuz tarihlerinde İngiltere’de düzenlenecek Farnborough International Airshow'da dört gün boyunca gösteri uçuşu yapacak. Yabancı müşterilere tanıtılacak. TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, birçok ülkenin Hürjet ile ilgilendiğini, Endonezya'nın ciddi ilgisi olduğunu ve Malezya ile de görüşüldüğünü duyurdu. TUSAŞ'ın toplamda 300 adetten fazla HÜRJET üretilebileceği ifade edildi.

    HÜRJET, ABD Donanması’nın 2028 yılında sonuçlandıracağı eğitim uçağı ihalesine katılabilir. Yaşlanan T-45 Goshawk uçağı yerine HÜRJET adaylar arasında gösteriliyor. Fatih Özmen ve Eren Özmen tarafından ABD’de kurulan uçak bakım, montaj ve uzay hizmetleri sunan Sierra Nevada Corporation (SNC) şirketi ile TUSAŞ ortak bir şekilde teklif verebilir. 

    HÜRJET'in özellikleri neler?

    TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET, Türkiye’nin ilk jet motorlu uçağı olacak. TSK’nın jet tekamül eğitimlerinde kullandığı T-38 ve akrotim gösterilerinde kullandığı F-5 uçaklarının yerini alması için tasarlandı.

    HÜRJET sınıfına göre gelişmiş tasarım özellikleri, yüksek performansı ve modern teknolojilere sahip kokpiti ile öne çıkacak. HÜRJET, General Electric tarafından üretilen F404 motorundan güç alıyor. General Electric F404 motoru; F-117 Nighthawk, F/A-18 Hornet, F-20 Tigershark ve T-50 Golden Eagle uçaklarında kullanılıyor.

    HÜRJET, 25 Nisan 2023'te ilk uçuşunu yaptı. İlk uçuşunda 26 dakika havada kalarak emniyetli şekilde uçuşunu tamamladı. HÜRJET’in 2025 yılında Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi hedefleniyor. HÜRJET’in TCG Anadolu’dan iniş ve kalkış yapan versiyonu için çalışmalar başladı. Böylelikle HÜRJET, kısa pistli gemilere inebilecek.

    HÜRJET'in Teknik Özellikleri

    • Uzunluk: 13,6 m / 44,6 ft
    • Kanat açıklığı: 9,5 m / 31 ft
    • Yükseklik: 5,1 m / 16,7 ft
    • Kanat Alanı: 35 m2 / 270 ft2
    • İtki: 17.600 lb
    • Servis Tavanı: 13.716 m / 45.000 ft
    • Kesintisiz Dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach
    • Tırmanma Oranı: 39.000 fpm
    • Menzil: 2222 km / 1200 nm
    • Yük Kapasitesi: 2721 kg / 6000 lbs
    • Azami Hız: 1,4 Mach
    • G Limitleri: +8g / -3g

    Hürjet'in Öne Çıkan Yetenekleri

    • Yüksek AoA kontrolü
    • Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)
    • Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)
    • Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi
    • Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı
    • Intra & Inter Veri Linki
    • Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)
    • Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)
    • Rahat İdare
    • Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri
    • Otonom Operasyonlar için APU
    • Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 18 saat önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 20 saat önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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