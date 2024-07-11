HÜRJET, 30 bin feet irtifada 0,9 mach hıza çıktı

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET’in test uçuşları devam ediyor. 2025 yılında Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanan HÜRJET, son uçuşunda 30 bin feet irtifada 0,9 mach hıza ulaşmayı başardı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET, 79’uncu uçuşunu başarıyla tamamladı. Şu an için 0,9 mach hıza ulaşan HÜRJET, geliştirme çalışmalarının sonunda 1,4 mach hıza yani süpersonik seviyeye ulaşabilir olacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Türk Hava Kuvvetleri ile 16 adet Hürjet için sözleşme imzalandığını ancak bu rakamın önümüzdeki yıllarda yaklaşık olarak 100 civarına çıkacağını belirtti.

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HÜRJET ihracata hazırlanıyor

HÜRJET’in ihracatı için çalışmalar sürüyor. 22-26 Temmuz tarihlerinde İngiltere’de düzenlenecek Farnborough International Airshow'da dört gün boyunca gösteri uçuşu yapacak. Yabancı müşterilere tanıtılacak. TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, birçok ülkenin Hürjet ile ilgilendiğini, Endonezya'nın ciddi ilgisi olduğunu ve Malezya ile de görüşüldüğünü duyurdu. TUSAŞ'ın toplamda 300 adetten fazla HÜRJET üretilebileceği ifade edildi.

HÜRJET, ABD'nin jet eğitim uçağı ihalesine katılabilir 6 gün önce eklendi

HÜRJET, ABD Donanması’nın 2028 yılında sonuçlandıracağı eğitim uçağı ihalesine katılabilir. Yaşlanan T-45 Goshawk uçağı yerine HÜRJET adaylar arasında gösteriliyor. Fatih Özmen ve Eren Özmen tarafından ABD’de kurulan uçak bakım, montaj ve uzay hizmetleri sunan Sierra Nevada Corporation (SNC) şirketi ile TUSAŞ ortak bir şekilde teklif verebilir.

HÜRJET'in özellikleri neler?

TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET, Türkiye’nin ilk jet motorlu uçağı olacak. TSK’nın jet tekamül eğitimlerinde kullandığı T-38 ve akrotim gösterilerinde kullandığı F-5 uçaklarının yerini alması için tasarlandı.

HÜRJET sınıfına göre gelişmiş tasarım özellikleri, yüksek performansı ve modern teknolojilere sahip kokpiti ile öne çıkacak. HÜRJET, General Electric tarafından üretilen F404 motorundan güç alıyor. General Electric F404 motoru; F-117 Nighthawk, F/A-18 Hornet, F-20 Tigershark ve T-50 Golden Eagle uçaklarında kullanılıyor.

HÜRJET, 25 Nisan 2023'te ilk uçuşunu yaptı. İlk uçuşunda 26 dakika havada kalarak emniyetli şekilde uçuşunu tamamladı. HÜRJET’in 2025 yılında Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi hedefleniyor. HÜRJET’in TCG Anadolu’dan iniş ve kalkış yapan versiyonu için çalışmalar başladı. Böylelikle HÜRJET, kısa pistli gemilere inebilecek.

HÜRJET'in Teknik Özellikleri

Uzunluk : 13,6 m / 44,6 ft

: 13,6 m / 44,6 ft Kanat açıklığı: 9,5 m / 31 ft

9,5 m / 31 ft Yükseklik : 5,1 m / 16,7 ft

: 5,1 m / 16,7 ft Kanat Alanı : 35 m2 / 270 ft2

: 35 m2 / 270 ft2 İtki : 17.600 lb

: 17.600 lb Servis Tavanı : 13.716 m / 45.000 ft

: 13.716 m / 45.000 ft Kesintisiz Dönüş : 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach

: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach Tırmanma Oranı: 39.000 fpm

Oranı: 39.000 fpm Menzil : 2222 km / 1200 nm

: 2222 km / 1200 nm Yük Kapasitesi : 2721 kg / 6000 lbs

: 2721 kg / 6000 lbs Azami Hız : 1,4 Mach

: 1,4 Mach G Limitleri: +8g / -3g

Hürjet'in Öne Çıkan Yetenekleri

Yüksek AoA kontrolü

Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)

Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)

Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi

Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı

Intra & Inter Veri Linki

Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)

Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)

Rahat İdare

Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri

Otonom Operasyonlar için APU

Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti

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HÜRJET, 30 bin feet irtifada 0,9 mach hıza çıktı