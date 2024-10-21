Türk havacılık tarihinde bir ilk: HÜRJET, başarıyla ses bariyerini aştı! (Video)

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ)tarafından geliştirilen HÜRJET'in Ankara semalarında gerçekleştirdiği ses hızı üzerinde ilk uçuşu başarıyla tamamlandı. Bu mihenk taşnı aynı zamanda Türk havacılık tarihi için de bir ilk anlamına geliyor. Güncel bilgilere göre Türkiye’nin insanlı ilk jet motorlu uçağı olan HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı’nın 2026 yılında envantere girmesi hedefleniyor.

HÜRJET tarih yazdı





TUSAŞ tarafından üretilen jet eğitim uçağı HÜRJET, planlı ve kontrollü bir şekilde Mürted Hava Meydanı’ndan saat 09.45’te havalanarak gökyüzü ile buluştu. Ses hızı üzerinde ilk kez uçuş gerçekleştiren HÜRJET, 38 dakika havada kaldıktan sonra saat 10.23’te kontrollü bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Uçuş için gökyüzüne doğru havalanan HÜRJET’e bir adet F-16 savaş uçağı eşlik etti.





HÜRJET, bugüne kadar 130’dan fazla uçuş gerçekleştirdi. İlk uçuşu ise 25 Nisan 2023 tarihinde icra edilmişti.

Tek motorlu, tandem koltuklu ve modern aviyonik sistemlere sahip olan HÜRJET jet eğitim uçağı, Türk Hava Kuvvetleri’nin eğitim ve muharebe görevlerinde önemli bir rol üstlenmek üzere geliştiriliyor. Ancak HÜRJET’in TCG Anadolu’ya iniş ve kalkış yapabilen, AESA entegreli varyantlar üzerinde de çalışılıyor.

SİHA’lara GÖKKURT akıllı mühimmat ailesi geliyor 1 sa. önce eklendi

2017’de başlayan HÜRJET Projesi, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan ve artık ömrünü tamamlamaya yaklaşan T-38 jet eğitim uçakları ile F-5 akrotim gösteri uçaklarının yerine geçmek üzere başlatıldı. Proje, Türkiye'nin havacılık sanayisi devi TUSAŞ tarafından yürütülüyor ve geleceğin hava muharebe ihtiyaçlarına uygun bir çözüm sunmayı hedefliyor. HÜRJET, gelişmiş aviyonik sistemleri ve yüksek manevra kabiliyeti ile gelecekteki 5. nesil savaş uçaklarına (KAAN, F-35 gibi) pilot yetiştirilmesi amacıyla kritik bir rol oynayacak.

Tam Boyutta Gör TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada HÜRJET'in 2026'da Hava Kuvvetleri’ne teslim edileceğini aktardı. Demiroğlu, HÜRJET için seri üretimin başladığını, sadece Türkiye için değil Avrupa, Asya, Afrika’dan HÜRJET için taleplerin olduğunu belirtti. Tanesi 25-30 milyon dolar olması beklenen HÜRJET daha önceki uçuş testlerinde zaten 0,9 Mach seviyesine ulaşmıştı. Bugünkü uçuşta 1 Mach seviyesi aşılmış oldu. TUSAŞ’ın resmi verilerine göre HÜRJET, 1,4 Mach seviyesine kadar çıkabiliyor.

HÜRJET'in teknik özellikleri

Uzunluk: 13,6 m / 44,6 ft

Kanat açıklığı: 9,5 m / 31 ft

Yükseklik: 5,1 m / 16,7 ft

Kanat Alanı: 35 m2 / 270 ft2

İtki: F404-GE-102 ile 17.600 lb

Servis Tavanı: 13.716 m / 45.000 ft

Kesintisiz Dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach

Tırmanma Oranı: 39.000 fpm

Menzil: 2222 km / 1200 nm

Yük Kapasitesi: 2721 kg / 6000 lbs

Azami Hız: 1,4 Mach

G Limitleri: +8g / -3g

HÜRJET'in öne çıkan yetenekleri

Yüksek AoA kontrolü

Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)

Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)

Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi

Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı

Intra & Inter Veri Linki

Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)

Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)

Rahat İdare

Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri

Otonom Operasyonlar için APU

Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

HÜRJET, Türk havacılık tarihinde bir ilki gerçekleştirdi