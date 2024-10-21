Türk havacılık tarihinde bir ilk: HÜRJET, başarıyla ses bariyerini aştı! (Video)

HÜRJET tarih yazdı
TUSAŞ tarafından üretilen jet eğitim uçağı HÜRJET, planlı ve kontrollü bir şekilde Mürted Hava Meydanı’ndan saat 09.45’te havalanarak gökyüzü ile buluştu. Ses hızı üzerinde ilk kez uçuş gerçekleştiren HÜRJET, 38 dakika havada kaldıktan sonra saat 10.23’te kontrollü bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Uçuş için gökyüzüne doğru havalanan HÜRJET’e bir adet F-16 savaş uçağı eşlik etti.
HÜRJET, bugüne kadar 130’dan fazla uçuş gerçekleştirdi. İlk uçuşu ise 25 Nisan 2023 tarihinde icra edilmişti.
Tek motorlu, tandem koltuklu ve modern aviyonik sistemlere sahip olan HÜRJET jet eğitim uçağı, Türk Hava Kuvvetleri’nin eğitim ve muharebe görevlerinde önemli bir rol üstlenmek üzere geliştiriliyor. Ancak HÜRJET’in TCG Anadolu’ya iniş ve kalkış yapabilen, AESA entegreli varyantlar üzerinde de çalışılıyor.
2017’de başlayan HÜRJET Projesi, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan ve artık ömrünü tamamlamaya yaklaşan T-38 jet eğitim uçakları ile F-5 akrotim gösteri uçaklarının yerine geçmek üzere başlatıldı. Proje, Türkiye'nin havacılık sanayisi devi TUSAŞ tarafından yürütülüyor ve geleceğin hava muharebe ihtiyaçlarına uygun bir çözüm sunmayı hedefliyor. HÜRJET, gelişmiş aviyonik sistemleri ve yüksek manevra kabiliyeti ile gelecekteki 5. nesil savaş uçaklarına (KAAN, F-35 gibi) pilot yetiştirilmesi amacıyla kritik bir rol oynayacak.
HÜRJET'in teknik özellikleri
- Uzunluk: 13,6 m / 44,6 ft
- Kanat açıklığı: 9,5 m / 31 ft
- Yükseklik: 5,1 m / 16,7 ft
- Kanat Alanı: 35 m2 / 270 ft2
- İtki: F404-GE-102 ile 17.600 lb
- Servis Tavanı: 13.716 m / 45.000 ft
- Kesintisiz Dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach
- Tırmanma Oranı: 39.000 fpm
- Menzil: 2222 km / 1200 nm
- Yük Kapasitesi: 2721 kg / 6000 lbs
- Azami Hız: 1,4 Mach
- G Limitleri: +8g / -3g
HÜRJET'in öne çıkan yetenekleri
- Yüksek AoA kontrolü
- Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)
- Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)
- Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi
- Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı
- Intra & Inter Veri Linki
- Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)
- Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)
- Rahat İdare
- Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri
- Otonom Operasyonlar için APU
- Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)