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    Türk havacılık tarihinde bir ilk: HÜRJET, başarıyla ses bariyerini aştı! (Video)

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından üretilen HÜRJET’in ses hızı üzerinde ilk kez gerçekleştirdiği uçuş tamamlandı. HÜRJET, ses bariyerini başarıyla geçti.
    HÜRJET, Türk havacılık tarihinde bir ilki gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ)tarafından geliştirilen HÜRJET'in Ankara semalarında gerçekleştirdiği ses hızı üzerinde ilk uçuşu başarıyla tamamlandı. Bu mihenk taşnı aynı zamanda Türk havacılık tarihi için de bir ilk anlamına geliyor. Güncel bilgilere göre Türkiye’nin insanlı ilk jet motorlu uçağı olan HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı’nın 2026 yılında envantere girmesi hedefleniyor.

    HÜRJET tarih yazdı



    TUSAŞ tarafından üretilen jet eğitim uçağı HÜRJET, planlı ve kontrollü bir şekilde Mürted Hava Meydanı’ndan saat 09.45’te havalanarak gökyüzü ile buluştu. Ses hızı üzerinde ilk kez uçuş gerçekleştiren HÜRJET, 38 dakika havada kaldıktan sonra saat 10.23’te kontrollü bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Uçuş için gökyüzüne doğru havalanan HÜRJET’e bir adet F-16 savaş uçağı eşlik etti.



    HÜRJET, bugüne kadar 130’dan fazla uçuş gerçekleştirdi. İlk uçuşu ise 25 Nisan 2023 tarihinde icra edilmişti.

    Tek motorlu, tandem koltuklu ve modern aviyonik sistemlere sahip olan HÜRJET jet eğitim uçağı, Türk Hava Kuvvetleri’nin eğitim ve muharebe görevlerinde önemli bir rol üstlenmek üzere geliştiriliyor. Ancak HÜRJET’in TCG Anadolu’ya iniş ve kalkış yapabilen, AESA entegreli varyantlar üzerinde de çalışılıyor.

    2017’de başlayan HÜRJET Projesi, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan ve artık ömrünü tamamlamaya yaklaşan T-38 jet eğitim uçakları ile F-5 akrotim gösteri uçaklarının yerine geçmek üzere başlatıldı. Proje, Türkiye'nin havacılık sanayisi devi TUSAŞ tarafından yürütülüyor ve geleceğin hava muharebe ihtiyaçlarına uygun bir çözüm sunmayı hedefliyor. HÜRJET, gelişmiş aviyonik sistemleri ve yüksek manevra kabiliyeti ile gelecekteki 5. nesil savaş uçaklarına (KAAN, F-35 gibi) pilot yetiştirilmesi amacıyla kritik bir rol oynayacak.

    HÜRJET, Türk havacılık tarihinde bir ilki gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada HÜRJET'in 2026'da Hava Kuvvetleri’ne teslim edileceğini aktardı. Demiroğlu, HÜRJET için seri üretimin başladığını, sadece Türkiye için değil Avrupa, Asya, Afrika’dan HÜRJET için taleplerin olduğunu belirtti. Tanesi 25-30 milyon dolar olması beklenen HÜRJET daha önceki uçuş testlerinde zaten 0,9 Mach seviyesine ulaşmıştı. Bugünkü uçuşta 1 Mach seviyesi aşılmış oldu. TUSAŞ’ın resmi verilerine göre HÜRJET, 1,4 Mach seviyesine kadar çıkabiliyor.

    HÜRJET'in teknik özellikleri

    • Uzunluk: 13,6 m / 44,6 ft
    • Kanat açıklığı: 9,5 m / 31 ft
    • Yükseklik: 5,1 m / 16,7 ft
    • Kanat Alanı: 35 m2 / 270 ft2
    • İtki: F404-GE-102 ile 17.600 lb
    • Servis Tavanı: 13.716 m / 45.000 ft
    • Kesintisiz Dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach
    • Tırmanma Oranı: 39.000 fpm
    • Menzil: 2222 km / 1200 nm
    • Yük Kapasitesi: 2721 kg / 6000 lbs
    • Azami Hız: 1,4 Mach
    • G Limitleri: +8g / -3g

    HÜRJET'in öne çıkan yetenekleri

    • Yüksek AoA kontrolü
    • Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)
    • Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)
    • Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi
    • Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı
    • Intra & Inter Veri Linki
    • Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)
    • Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)
    • Rahat İdare
    • Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri
    • Otonom Operasyonlar için APU
    • Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 2 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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