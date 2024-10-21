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    SİHA’lara GÖKKURT akıllı mühimmat ailesi geliyor

    Astech Defence tarafından SİHA’lar için Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen GÖKKURT Akıllı Mühimmat (GAM) Ailesi ilk kez SAHA EXPO 2024'te tanıtılacak.
    SİHA’lara GÖKKURT akıllı mühimmat ailesi geliyor Tam Boyutta Gör
    Türk savunma sanayisi, stratejik öneme sahip insansız hava araçları (SİHA) için yeni yetenekler geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Astech Defence tarafından geliştirilen GÖKKURT Akıllı Mühimmat (GAM) Ailesi ilk kez SAHA EXPO 2024 fuarında tanıtılacak.

    GAM ailesi ile SİHA’lar daha güçlü

    GAM ailesi, 20, 40 ve 80 kilometre menzilli olmak üzere üç farklı varyanttan oluşuyor: GAM-A, GAM-B ve GAM-D. Bu mühimmat sistemleri, SİHA'lar ve sabit kanatlı hava araçları için özel olarak tasarlanmış durumda. Modüler yapıları, farklı görev gereksinimlerine göre özelleştirilebilme esnekliği sunarken, ANS/KKS güdüm ve gelişmiş arayıcı başlık teknolojileri sayesinde hem sabit hem de hareketli hedeflere karşı yüksek hassasiyet sağlıyor.

    GAM-D modeli, menzil artırıcı itki sistemi ve dolanma (loitering) yeteneği ile dikkat çekiyor. GAM ailesi, 16 kilogram harp başlığı kapasitesi ile muharebe sahasında kullanıcılarına operasyonel üstünlük sağlayacak. Bu mühimmatların en dikkat çeken özelliklerinden biri de iki yönlü iletişim desteği sunarak, döngüde insan (Man in the Loop) atış moduna imkân tanıması. Bu sayede, mühimmatın pilot ile anlık iletişimde kalması ve hedef güncellemelerinin yapılabilmesi mümkün olacak.

    Zırhlı hedefler için GAM-X

    GAM ailesinin en büyük üyesi olan GAM-X (Extra), özellikle zırhlı ve korumalı hedeflere karşı yüksek tahribat gücüyle fark yaratacak. Delicilik, yüksek tahribat ve yıkım için tasarlanan GAM-X, GAM ailesinin diğer varyantlarından çok daha büyük bir harp başlığı taşıyacak.

    GAM ailesinin, özellikle milli SİHA sistemleri ile entegre şekilde çalışarak harp ortamında önemli bir oyun değiştirici olması hedefleniyor. GAM mühimmatları, sektördeki muadillerine göre 2-3 kat daha güçlü harp başlıkları, uzun menzilleri ve geniş atış zarfıyla dikkati çekiyor. At-unut özellikli bu mühimmatlar, sürü operasyonlarına da uyum sağlayabilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 2 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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