SİHA’lara GÖKKURT akıllı mühimmat ailesi geliyor

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Tam Boyutta Gör Türk savunma sanayisi, stratejik öneme sahip insansız hava araçları (SİHA) için yeni yetenekler geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Astech Defence tarafından geliştirilen GÖKKURT Akıllı Mühimmat (GAM) Ailesi ilk kez SAHA EXPO 2024 fuarında tanıtılacak.

GAM ailesi ile SİHA’lar daha güçlü

GAM ailesi, 20, 40 ve 80 kilometre menzilli olmak üzere üç farklı varyanttan oluşuyor: GAM-A, GAM-B ve GAM-D. Bu mühimmat sistemleri, SİHA'lar ve sabit kanatlı hava araçları için özel olarak tasarlanmış durumda. Modüler yapıları, farklı görev gereksinimlerine göre özelleştirilebilme esnekliği sunarken, ANS/KKS güdüm ve gelişmiş arayıcı başlık teknolojileri sayesinde hem sabit hem de hareketli hedeflere karşı yüksek hassasiyet sağlıyor.

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GAM-D modeli, menzil artırıcı itki sistemi ve dolanma (loitering) yeteneği ile dikkat çekiyor. GAM ailesi, 16 kilogram harp başlığı kapasitesi ile muharebe sahasında kullanıcılarına operasyonel üstünlük sağlayacak. Bu mühimmatların en dikkat çeken özelliklerinden biri de iki yönlü iletişim desteği sunarak, döngüde insan (Man in the Loop) atış moduna imkân tanıması. Bu sayede, mühimmatın pilot ile anlık iletişimde kalması ve hedef güncellemelerinin yapılabilmesi mümkün olacak.

Zırhlı hedefler için GAM-X

GAM ailesinin en büyük üyesi olan GAM-X (Extra), özellikle zırhlı ve korumalı hedeflere karşı yüksek tahribat gücüyle fark yaratacak. Delicilik, yüksek tahribat ve yıkım için tasarlanan GAM-X, GAM ailesinin diğer varyantlarından çok daha büyük bir harp başlığı taşıyacak.

GAM ailesinin, özellikle milli SİHA sistemleri ile entegre şekilde çalışarak harp ortamında önemli bir oyun değiştirici olması hedefleniyor. GAM mühimmatları, sektördeki muadillerine göre 2-3 kat daha güçlü harp başlıkları, uzun menzilleri ve geniş atış zarfıyla dikkati çekiyor. At-unut özellikli bu mühimmatlar, sürü operasyonlarına da uyum sağlayabilecek.

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