SİHA’lara GÖKKURT akıllı mühimmat ailesi geliyor

GAM ailesi ile SİHA’lar daha güçlü
GAM ailesi, 20, 40 ve 80 kilometre menzilli olmak üzere üç farklı varyanttan oluşuyor: GAM-A, GAM-B ve GAM-D. Bu mühimmat sistemleri, SİHA'lar ve sabit kanatlı hava araçları için özel olarak tasarlanmış durumda. Modüler yapıları, farklı görev gereksinimlerine göre özelleştirilebilme esnekliği sunarken, ANS/KKS güdüm ve gelişmiş arayıcı başlık teknolojileri sayesinde hem sabit hem de hareketli hedeflere karşı yüksek hassasiyet sağlıyor.
GAM-D modeli, menzil artırıcı itki sistemi ve dolanma (loitering) yeteneği ile dikkat çekiyor. GAM ailesi, 16 kilogram harp başlığı kapasitesi ile muharebe sahasında kullanıcılarına operasyonel üstünlük sağlayacak. Bu mühimmatların en dikkat çeken özelliklerinden biri de iki yönlü iletişim desteği sunarak, döngüde insan (Man in the Loop) atış moduna imkân tanıması. Bu sayede, mühimmatın pilot ile anlık iletişimde kalması ve hedef güncellemelerinin yapılabilmesi mümkün olacak.
Zırhlı hedefler için GAM-X
GAM ailesinin en büyük üyesi olan GAM-X (Extra), özellikle zırhlı ve korumalı hedeflere karşı yüksek tahribat gücüyle fark yaratacak. Delicilik, yüksek tahribat ve yıkım için tasarlanan GAM-X, GAM ailesinin diğer varyantlarından çok daha büyük bir harp başlığı taşıyacak.
GAM ailesinin, özellikle milli SİHA sistemleri ile entegre şekilde çalışarak harp ortamında önemli bir oyun değiştirici olması hedefleniyor. GAM mühimmatları, sektördeki muadillerine göre 2-3 kat daha güçlü harp başlıkları, uzun menzilleri ve geniş atış zarfıyla dikkati çekiyor. At-unut özellikli bu mühimmatlar, sürü operasyonlarına da uyum sağlayabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)