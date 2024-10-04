HÜRKUŞ-2 önümüzdeki ay ilk uçuşunu yapacak

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, HÜRKUŞ-2’nin ilk uçuşu ile ilgili olarak TEKNOFEST Adana yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
“Ekim ayı içerisinde veya en geç Kasım’da uçmuş olur tabii test uçuşları olacak. HÜRKUŞ-2 şu anda son evresinde montaj anlamında. HÜRKUŞ-1 kadar ağır olmayacağını söyleyebilirim çünkü, o platform üzerine inşa ediyoruz. Sadece biraz değişiklikler yaptık. Aynı zamanda seri üretim fazımıza bir tık arkadan devam ediyor ki 2025’in içerisinde biz artık HÜRKUŞ’ları teslim etmeyi planlıyoruz.”
HÜRKUŞ-2 daha hafif olacak
HÜRKUŞ-2’yi HÜRKUŞ-1’in küçük değişikliklerle yenilenmiş versiyonu olarak tanımlayabiliriz. HÜRKUŞ-A ve HÜRKUŞ-B’ye kıyasla daha hafif olacak. Aynı platform kullanıldığı için uçuş testlerinin daha kısa sürede tamamlanması ve 2024 içerisinde ilk teslimatın yapılması bekleniyor. Türk Hava Kuvvetleri’ne ilk etapta 15 adet, sonrasında 40 adet olmak üzere toplam 55 adet HÜRKUŞ-2 teslim edecek.
HÜRKUŞ-1 ve HÜRKUŞ-2 temel eğitim uçağı, keşif-gözlem uçağı veya hafif kara saldırı uçağı olarak kullanılabiliyor. HÜRKUŞ çeşitli ülkelere ihracat edildi. Çad, Libya, Nijer tarafından kullanılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.