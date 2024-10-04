HÜRKUŞ-2 önümüzdeki ay ilk uçuşunu yapacak

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Tam Boyutta Gör Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen temel eğitim uçağı HÜRKUŞ’un yenilenen versiyonu HÜRKUŞ-2, ilk uçuş için gün sayıyor. HÜRKUŞ-2’nin Ekim veya Kasım ayında ilk uçuşunu yapması bekleniyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, HÜRKUŞ-2’nin ilk uçuşu ile ilgili olarak TEKNOFEST Adana yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Ekim ayı içerisinde veya en geç Kasım’da uçmuş olur tabii test uçuşları olacak. HÜRKUŞ-2 şu anda son evresinde montaj anlamında. HÜRKUŞ-1 kadar ağır olmayacağını söyleyebilirim çünkü, o platform üzerine inşa ediyoruz. Sadece biraz değişiklikler yaptık. Aynı zamanda seri üretim fazımıza bir tık arkadan devam ediyor ki 2025’in içerisinde biz artık HÜRKUŞ’ları teslim etmeyi planlıyoruz.”

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HÜRKUŞ-2 daha hafif olacak

HÜRKUŞ-2’yi HÜRKUŞ-1’in küçük değişikliklerle yenilenmiş versiyonu olarak tanımlayabiliriz. HÜRKUŞ-A ve HÜRKUŞ-B’ye kıyasla daha hafif olacak. Aynı platform kullanıldığı için uçuş testlerinin daha kısa sürede tamamlanması ve 2024 içerisinde ilk teslimatın yapılması bekleniyor. Türk Hava Kuvvetleri’ne ilk etapta 15 adet, sonrasında 40 adet olmak üzere toplam 55 adet HÜRKUŞ-2 teslim edecek.

HÜRKUŞ-1 ve HÜRKUŞ-2 temel eğitim uçağı, keşif-gözlem uçağı veya hafif kara saldırı uçağı olarak kullanılabiliyor. HÜRKUŞ çeşitli ülkelere ihracat edildi. Çad, Libya, Nijer tarafından kullanılıyor.

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