Dünyanın en büyük karanlık internet ağı çökertildi

Genelde suç ile ilişkili ticaretlerin döndüğü ve dark web olarak tanımlanan karanlık internet pazar yerleri uzun yıllardır siber güvenlik birimlerinin hedefinde. Tor gibi ağlarla bağlanılan bu gizli platformların en büyüğü bu hafta çökertildi.

Operasyon Hydra

Dünyanın en büyük ve en uzun süreli faaliyet gösteren karanlık internet ağı Hydra Market hafta başında ABD ve Alman federal polisinin operasyonları sayesinde çökertildi. 17 milyon kullanıcısı olan karanlık ağın 19 bin civarında satıcısı bulunuyor.

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Karanlık ağlarla ilişkili kripto para ticaretinin de yüzde 80’i bu platformda dönüyor. 2015 yılından bu yana 5.2 milyar dolarlık kripto para harcaması yapılmış. Operasyonlarda sunucuların yanında 25 milyon dolarlık Bitcoin barındıran cüzdanlar da ele geçirilmiş.

Karanlık ağ ile ilgili Rus Dmitry Pavlov şüpheli olarak kabul edilirken kara para aklama ve uyuşturucu ticareti ile suçlanıyor. Ayrıca Rus Garantex kripto para borsası da aklama işlemlerinde yer aldığı için kara listeye alındı.

Daha önce de AlphaBay, Silk Road ve Dark Market gibi çok büyük karanlık ağlar çökertilmişti. Ne yazık ki talep her zaman yüksek olduğu için kapatılan bir ağın yenisini hızlıca bir başkası alıyor.



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Hydra karanlık internet ağına operasyon