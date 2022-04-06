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    Dünyanın en büyük karanlık internet ağı çökertildi

    Dünyanın en büyük karanlık internet ağı olarak kabul edilen ve ilgili kripto para ödemelerinin yüzde 80’ine hakim olan Hydra Market bu hafta yapılan bir operasyonla çökertildi. 
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    Hydra Market

    Genelde suç ile ilişkili ticaretlerin döndüğü ve dark web olarak tanımlanan karanlık internet pazar yerleri uzun yıllardır siber güvenlik birimlerinin hedefinde. Tor gibi ağlarla bağlanılan bu gizli platformların en büyüğü bu hafta çökertildi.

    Operasyon Hydra

    Dünyanın en büyük ve en uzun süreli faaliyet gösteren karanlık internet ağı Hydra Market hafta başında ABD ve Alman federal polisinin operasyonları sayesinde çökertildi. 17 milyon kullanıcısı olan karanlık ağın 19 bin civarında satıcısı bulunuyor. 

    Karanlık ağlarla ilişkili kripto para ticaretinin de yüzde 80’i bu platformda dönüyor. 2015 yılından bu yana 5.2 milyar dolarlık kripto para harcaması yapılmış. Operasyonlarda sunucuların yanında 25 milyon dolarlık Bitcoin barındıran cüzdanlar da ele geçirilmiş. 

    Karanlık ağ ile ilgili Rus Dmitry Pavlov şüpheli olarak kabul edilirken kara para aklama ve uyuşturucu ticareti ile suçlanıyor. Ayrıca Rus Garantex kripto para borsası da aklama işlemlerinde yer aldığı için kara listeye alındı. 

    Daha önce de AlphaBay, Silk Road ve Dark Market gibi çok büyük karanlık ağlar çökertilmişti. Ne yazık ki talep her zaman yüksek olduğu için kapatılan bir ağın yenisini hızlıca bir başkası alıyor. 
     

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 5 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 6 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 6 gün önce

    direk 10k

    LooF 6 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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