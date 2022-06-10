Belkin’den çocuklara yönelik tam kablosuz kulaklık

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Giyilebilir cihazların çocuklara yönelik versiyonlarının ardından tam kablosuz kulaklıklarda da çocuk versiyonları ortaya çıkmaya başladı. Belkin SoundForm Nano tam kablosuz kulaklık modeli buna son örnek.

Belkin SoundForm Nano özellikleri ve fiyatı

Belkin SoundForm Nano çocuklara yönelik olarak rahatlık ve güvenliği hedefliyor. Yedi yaş ve üzeri çocukları hedefleyen kulaklık farklı kulaklık uçları ile rahatlık sunuyor. Ayrıca ses seviyesini 85 desibel ile sınırlayarak rahatsızlıkların önüne geçiyor.

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6mm dinamik sürücüler barındıran kulaklık kaliteli bir ses sunuyor. Tek şarj ile 5 saat kullanılırken kutusu ile 19 saat daha kazanıyor. IPx5 sertifikası ile su sıçramalarına karşı dayanıklı. Belkin SoundForm Nano modeli 50$ fiyat etiketi ile satılacak.

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Belkin SoundForm Nano tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı