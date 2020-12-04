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    HyperX Cloud Revolver +7.1 oyuncu kulaklığı USB kontrol kutusu ile geliyor

    HyperX Cloud Revolver +7.1 oyuncu kulaklığı gelişmiş 50mm neodim sürücüler yanında USB ses kontrol kutusu ile dikkat çekiyor. HyperX Cloud Revolver +7.1 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    HyperX Cloud Revolver +7.1 oyuncu kulaklığı USB kontrol kutusu ile geliyor
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    Oyuncu ekipmanları pazarında payını arttırmaya çaba gösteren Kingston HyperX markası yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor. HyperX Cloud Revolver oyuncu kulaklığı PC ve konsolları hedefliyor.

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    HyperX Cloud Revolver +7.1 özellikleri ve fiyatı

    HyperX Cloud Revolver +7.1 kablolu oyuncu kulaklığı 50mm dinamik neodim sürücüler ile geliyor. Akustik odası tasarımı ve büyük kapaklar özellikle FPS oyunlarda sesin geldiği yönün hissedilmesini sağlıyor.

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    Paslanmaz çelik iskelete sahip olan gövdede HyperX adapte olabilir köpük malzeme kullanılmış. Gürültü engelleme yapabilen mikrofon ise çıkarılabiliyor ve dijital olarak genişletilebiliyor. 7.1 surround ses ise sinematik bir tecrübe sunuyor.

    3.5mm girişi olan ürün PC ve PS4 konsolu için de USB ses kontrol kutusuna sahip. Kutuda ses ayarları, mikrofon ayarları ve 7.1 surround ses ayarları yer alıyor. TeamSpeak ve Discord kulaklığı onaylamış. HyperX Cloud Revolver +7.1 için 150$ fiyat etiketi belirlenmiş ancak ABD dışında fiyat 60$-70$ artıyor.



    https://www.techpowerup.com/275446/hyperx-releases-cloud-revolver-gaming-headset-with-7-1-surround-sound Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Carlsén 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bence kullanıcıyı çekecek birkaç tasarıma ihtiyacı var gibi
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Kulaklık içinde tek hoparlör olunca pek de cezbetmiyor insanı. Uçuk fiyatlar da cabası.
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