HyperX Cloud Revolver +7.1 oyuncu kulaklığı USB kontrol kutusu ile geliyor

Tam Boyutta Gör

Oyuncu ekipmanları pazarında payını arttırmaya çaba gösteren Kingston HyperX markası yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor. HyperX Cloud Revolver oyuncu kulaklığı PC ve konsolları hedefliyor.

İlginizi Çekebilir

HyperX Pulsefire Haste oyuncu faresi hafifliğe odaklanıyor

HyperX Cloud Revolver +7.1 özellikleri ve fiyatı

HyperX Cloud Revolver +7.1 kablolu oyuncu kulaklığı 50mm dinamik neodim sürücüler ile geliyor. Akustik odası tasarımı ve büyük kapaklar özellikle FPS oyunlarda sesin geldiği yönün hissedilmesini sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung gelecek ay QD-OLED üretim testlerine başlıyor"

Paslanmaz çelik iskelete sahip olan gövdede HyperX adapte olabilir köpük malzeme kullanılmış. Gürültü engelleme yapabilen mikrofon ise çıkarılabiliyor ve dijital olarak genişletilebiliyor. 7.1 surround ses ise sinematik bir tecrübe sunuyor.

3.5mm girişi olan ürün PC ve PS4 konsolu için de USB ses kontrol kutusuna sahip. Kutuda ses ayarları, mikrofon ayarları ve 7.1 surround ses ayarları yer alıyor. TeamSpeak ve Discord kulaklığı onaylamış. HyperX Cloud Revolver +7.1 için 150$ fiyat etiketi belirlenmiş ancak ABD dışında fiyat 60$-70$ artıyor.

https://www.techpowerup.com/275446/hyperx-releases-cloud-revolver-gaming-headset-with-7-1-surround-sound

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.