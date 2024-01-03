Hyundai, 2024'te 4.24 milyon araç satmayı planlıyor

Tam Boyutta Gör Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, geride bıraktığımız 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6.9 artışla 4.216.680 araç teslimatı gerçekleştirdi. Şirketin yerel satışları yüzde 10,6 artışla 688.884 adede ulaşırken dış ülkelere ihracatı da yüzde 6,2 oranında artarak 3.254.038 adet oldu.

Geçen yıl güçlü bir performans sergileyen Hyundai, 2024 yılında da vites yükseltmeyi hedefliyor. Koreli üretici, kendi evindeki satışları 704 bin adede, ihracatını ise 3.539.000 adet seviyesine yükselterek bu yıl 4.243.000 araç satmayı planlıyor.

Kardeş marka Kia da 2023 yılında başarılı bir grafik çizen üreticilerden. Küresel çaptaki satışlarını yüzde 6,3 artışla 3.085.771 seviyesine çıkaran şirketin yerel satışları yüzde 4,6 artışla 538.822 adet, ihracatı ise yüzde 6,7 artışla 2.516.383 adede yükselmiş.

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Şirket ayrıca 2023'te 3.932 adet "özel amaçlı araç" satışı gerçekleştirmiş. Taksi ve araç paylaşım amaçlı kullanılan Niro Plus modeli de bunlara dahil. Kia da 2024 yılında global satışlarını 3.2 milyon seviyesine taşımayı planlıyor.

Her iki şirket de 2024 yılında gelecek modellerinden bahsetmedi ancak Kore'de makyajlanan Tucson'un önümüzdeki aylarda global pazara gelmesini bekleyebiliriz. Bayon ve i30 için gelecek güncellemenin yanı sıra Ioniq 7'nin üretim versiyonunu bu yıl görme ihtimalimiz de yüksek. Kia ise bu yıl EV3, EV4 ve EV5 isimli elektrikli otomobilleriyle meşgul olacak.

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