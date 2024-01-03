Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hyundai, 2024'te 4.24 milyon araç satmayı planlıyor

    2023 yılında başarılı bir performans sergileyen Koreli üreticiler Hyundai ve Kia, 2024 yılında da bu ivmeyi sürdürmek istiyor.                                    
    Hyundai, 2024'te 4.24 milyon araç satmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, geride bıraktığımız 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6.9 artışla 4.216.680 araç teslimatı gerçekleştirdi. Şirketin yerel satışları yüzde 10,6 artışla 688.884 adede ulaşırken dış ülkelere ihracatı da yüzde 6,2 oranında artarak 3.254.038 adet oldu.

    Geçen yıl güçlü bir performans sergileyen Hyundai, 2024 yılında da vites yükseltmeyi hedefliyor. Koreli üretici, kendi evindeki satışları 704 bin adede, ihracatını ise 3.539.000 adet seviyesine yükselterek bu yıl 4.243.000 araç satmayı planlıyor.

    Kardeş marka Kia da 2023 yılında başarılı bir grafik çizen üreticilerden. Küresel çaptaki satışlarını yüzde 6,3 artışla 3.085.771 seviyesine çıkaran şirketin yerel satışları yüzde 4,6 artışla 538.822 adet, ihracatı ise yüzde 6,7 artışla 2.516.383 adede yükselmiş.

    Şirket ayrıca 2023'te 3.932 adet "özel amaçlı araç" satışı gerçekleştirmiş. Taksi ve araç paylaşım amaçlı kullanılan Niro Plus modeli de bunlara dahil. Kia da 2024 yılında global satışlarını 3.2 milyon seviyesine taşımayı planlıyor. 

    Her iki şirket de 2024 yılında gelecek modellerinden bahsetmedi ancak Kore'de makyajlanan Tucson'un önümüzdeki aylarda global pazara gelmesini bekleyebiliriz. Bayon ve i30 için gelecek güncellemenin yanı sıra Ioniq 7'nin üretim versiyonunu bu yıl görme ihtimalimiz de yüksek. Kia ise bu yıl EV3, EV4 ve EV5 isimli elektrikli otomobilleriyle meşgul olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 4 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dinamolu el feneri nasıl çalışır az hasarlı bina tapuya işlenir mı basur kanaması yorumları telefonun ip adresi ile yer tespiti yediiklim yayınları zorluk derecesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Casper Via X30 Plus
    Casper Via X30 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 82TT00A5TX
    Lenovo V15 82TT00A5TX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    DH-EAGLE
    DH-EAGLE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız