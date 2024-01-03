Hyundai, 2024'te 4.24 milyon araç satmayı planlıyor

Geçen yıl güçlü bir performans sergileyen Hyundai, 2024 yılında da vites yükseltmeyi hedefliyor. Koreli üretici, kendi evindeki satışları 704 bin adede, ihracatını ise 3.539.000 adet seviyesine yükselterek bu yıl 4.243.000 araç satmayı planlıyor.
Kardeş marka Kia da 2023 yılında başarılı bir grafik çizen üreticilerden. Küresel çaptaki satışlarını yüzde 6,3 artışla 3.085.771 seviyesine çıkaran şirketin yerel satışları yüzde 4,6 artışla 538.822 adet, ihracatı ise yüzde 6,7 artışla 2.516.383 adede yükselmiş.
Şirket ayrıca 2023'te 3.932 adet "özel amaçlı araç" satışı gerçekleştirmiş. Taksi ve araç paylaşım amaçlı kullanılan Niro Plus modeli de bunlara dahil. Kia da 2024 yılında global satışlarını 3.2 milyon seviyesine taşımayı planlıyor.
Her iki şirket de 2024 yılında gelecek modellerinden bahsetmedi ancak Kore'de makyajlanan Tucson'un önümüzdeki aylarda global pazara gelmesini bekleyebiliriz. Bayon ve i30 için gelecek güncellemenin yanı sıra Ioniq 7'nin üretim versiyonunu bu yıl görme ihtimalimiz de yüksek. Kia ise bu yıl EV3, EV4 ve EV5 isimli elektrikli otomobilleriyle meşgul olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.