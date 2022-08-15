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    Hyundai, 400 milyon dolarlık Boston Dynamics yatırımını duyurdu

    Otomobil devi Hyundai, Boston Dynamics AI Enstitüsü projesi için 400 milyon dolarlık bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Yeni proje, gelişmiş robot üretimini daha kolay hale getirecek.
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    Hyundai, 400 milyon dolarlık Boston Dynamics yatırımını duyurdu
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    Geçtiğimiz yıllarda robot teknolojileri ile tanınan Boston Dynamics’in çoğunluk hissesini satın almaya karar veren Hyundai Motor Group, yatırımını bir sonraki seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Otomobil devi şimdi de, Boston Dynamics’in kurucusu Marc Raibert tarafından yönetilecek bir proje için 400 milyon dolarlık başlangıç yatırımını duyurdu.

    Robot üretiminde karşılaşılan zorlukları araştıracak

    Bildirilenlere göre yeni bir ortaklığa imza atan ve araştırma odaklı bir Boston Dynamics AI Enstitüsü kurmayı planlayan iki şirket, gelişmiş robot üretiminde karşılaşılan zorlukları çözmeye çalışacak. Bu bağlamda dört teknik alana (bilişsel yapay zeka, atletik yapay zeka, organik donanım tasarımı ile etik ve politika) odaklanacak yeni enstitü, üniversite araştırma laboratuvarları ve kurumsal geliştirme laboratuvarlarını bir araya getirecek. 

    Yeni görevin, bugün var olan her şeyden daha akıllı, daha çevik, algılayıcı ve daha güvenli robotlar ve akıllı makineler yaratmak olduğunu vurgulayan Boston Dynamics kurucusu Marc Raibert, ‘’Bunu yaptığımızda, robotlar ve diğer akıllı sistemler üretkenliği artıracak, insanları tehlikeli işlerden kurtaracak, engellilere özen gösterecek ve genel olarak insanların daha iyi yaşam sürmelerine yardımcı olacaktır.’’ sözlerini dile getirdi.

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