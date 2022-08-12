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    Hyundai, İzmitli i10'un yerine gelecek iki küçük elektrikli model hazırlıyor

    2023-2024 yıllarında i10'un yerini alacağı belirtilen küçük elektrikli modellerden bir tanesinin tıpkı Hyundai Casper gibi crossover esintileri taşıyacağı belirtiliyor.
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    Hyundai, İzmitli i10'un yerine iki elektrikli model hazırlıyor
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    Geçen ay Hyundai'nin Avrupa pazarı için küçük bir elektrikli model üzerinde çalıştığını öğrenmiştik. Gelen yeni habere göre Koreli şirket bir değil iki model üzerinde çalışıyor. Üstelik bu modellerin Türkiye'de üretilen i10'un yerine geleceği belirtiliyor.

    2023 ve 2024 yıllarında piyasaya sürülmesi planlanan bu küçük modeller aynı platformu paylaşacak ancak hangi platformu kullanacakları konusunda henüz net bir bilgi yok. Öte yandan BorgWarner kaynaklı entegre sürüş modülünü (iDM) kullanacaklarını biliyoruz. Bu sistem 135 kW'a kadar güç üretme kapasitesine sahip ancak Hyundai'nin küçük şehir araçlarında sunulan azami güç daha az olacaktır.

    Hyundai, İzmitli i10'un yerine iki elektrikli model hazırlıyor
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    Hyundai Casper

    Araçların tasarımı hakkında resmi bir bilgi yok fakat Autocar'ın haberine göre araçlardan bir tanesi gövde tipi olarak doğrudan i10'un halefi olacak. Diğer model ise tıpkı Hyundai Casper gibi küçük fakat crossover esintileri taşıyan bir model olarak karşımıza çıkacak. Hatırlanacak olursa Casper'ın tamamen elektrikli versiyonunun geleceği onaylanmıştı. İki model arasında belki bir bağlantı olabilir.

    Hyundai'nin Avrupa pazarı için geliştireceği bu iki modelin fiyatının 20 bin euro'nun altında olacağı belirtiliyor. Volkswagen Grubu'nun da aynı fiyat bandında Volkswagen, Skoda ve Cupra markalı küçük elektrikli modeller hazırladığını biliyoruz. İlerleyen süreçte daha fazla üreticinin bu alana el atmasıyla küçük şehir otomobilleri tarafında rekabet artacaktır.

    Bilindiği gibi Hyundai i10'un üretimi İzmit'teki fabrikada yapılıyor. Umarız giden i10'un yerine gelecek iki elektrikli model de Türkiye'de üretilir.

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