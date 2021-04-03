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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hyundai, Google ile sürücüsüz otomobil geliştireceğine dair söylentilere yanıt verdi

    Hyundai'nin Google ile birlikte sürücüsüz otomobil geliştireceğine dair haberler çıkmıştı. Güney Koreli otomobil üreticisi konuyla ilgili resmi açıklama yaptı.
    03 Nisan 2021, 15:30 (1 hf.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Hyundai, Google ile sürücüsüz otomobil geliştireceğine dair söylentilere yanıt verdi
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    Geçtiğimiz hafta Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai ile Google'ın otonom araçlar konusunda iş birliği yapacağına dair haberler çıkmıştı. İki şirketin sürücüsüz otomobillerle ilgili Ar-Ge çalışmaları yapacak ortak bir girişim oluşturacağı bildirildi.

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    Haberin yayılmasının ardından otomobil üreticisinin hisseleri bir günde neredeyse yüzde 6 değerlendi. Hyundai yetkilileri sonunda gündemi meşgul eden bu iddialar hakkında resmi bir açıklama yaparak spekülasyonlara son noktayı koymaya karar verdi.

    Hyundai, Google ile sürücüsüz otomobil geliştireceğine dair söylentilere yanıt verdi
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    Google ve Apple ile ortaklık yok

    Hyundai, Kore'nin en büyük haber ajansı Yonhap News'e yaptığı açıklamada bu iddiaları net bir şekilde yalanladı. Şirket yetkilileri internette dolaşan haberlerin herhangi bir dayanağı olmadığını kaydetti. Hyundai ayrıca Apple ile de böyle bir iş ortaklığının söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

    Güney Koreli otomobil üreticisi tamamen yeni bir modüler elektrikli araç platformu geliştirme çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Mart ayında Hyundai'nin otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.4 artarak 375.924 adede ulaştı.



    http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210402000627
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    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    H HusseinBagci (Hüseyin Bağcı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir zamanlar DH click bait yapmazdı..
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