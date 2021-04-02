Yeni görseller BMW CE 04 elektrikli motosikletin üretime yaklaştığını gösteriyor

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Alman üretici BMW, yeni elektrikli motosikleti CE 04'ü üretim bandına çıkarmak için gün sayıyor olabilir. Bunu düşünmemizin sebebiyse Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nin (EUIPO) dosyalarında karşımıza çıkan bu yeni görseller oldu.

BMW'nin yeni elektrikli motosikletini geçtiğimiz yılın Kasım ayında Definition CE 04 isimli 'üretime yakın' bir konsept olarak görmüştük. BMW Motorrad'ın pazarlama ve ürün yönetimi biriminin başındaki isim o dönemde üretim versiyonunun birkaç ay içerisinde showroom'larda yerini alabileceğini belirtmişti.

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25 Şubat'ta EUIPO'ya gönderildiği belirtilen bu yeni tasarım dosyaları, CE 04'ün üretim versiyonunun nasıl görüneceği hakkında bizlere fikir veriyor. Elektrikli motosikletin tasarımına baktığımızda, küçük detaylar dışında Definition CE 04 isimli prototipe fazlasıyla benzediğini görüyoruz. Tasarıma eklenen aynalar, uzatılan arka çamurluk ve plakalık ilk bakışta açıkça görülen bu değişimler arasında.

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Bunların yanı sıra elektrikli motosikletin en ilgi çekici özelliklerinden biri olan 10.25 inçlik TFT ekranın üretim versiyonunda da yer aldığını görmekteyiz. Akıllı telefonla kolayca entegre edilebilen bu sistem sürücünün işini fazlasıyla kolaylaştıracaktır. Öte yandan CE 04'ün güç aktarma organlarıyla ilgili henüz çok fazla bilgi verilmedi. Sadece bataryanın ağırlık merkezini düşürmek adına motosikletin alt kısmına yerleştirileceğini biliyoruz ki onu da görsellerden birinde rahatlıkla görmekteyiz.

BMW CE 04'ün teknik detayları henüz belli değil fakat yetkililer prototipin tanıtımı esnasında motosikletin şehir içinde günde ortalama 12 kilometre yol kat eden sürücüler için uygun olacağı belirtmişti. Tabii ki bu açıklama motosikletin bu kadar düşük menzile sahip olacağı anlamına gelmiyor. Şirketin bu konuda nasıl bir karar vereceğini önümüzdeki süreçte öğreneceğiz.

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