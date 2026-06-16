Çinli Hyundai Ioniq V'nin özellikleri belli oldu: 650 km menzil

Hyundai, Çin pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla geliştirdiği yeni Ioniq V modelinin teknik detaylarını netleştirmeye başladı. 2026 Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtılan elektrikli fastback; uzun menzil, 800 volt mimarisi ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle öne çıkıyor.
Hyundai Ioniq V teknik özellikleri
520 ila 540 kilometre arasında CLTC menzili sunan modelin batarya paketi 395 kilogram ağırlığında.
Serinin üst versiyonunda ise daha büyük bir batarya yer alıyor. Uzun menzilli Hyundai Ioniq V, CATL üretimi 66,8 kWsa LFP batarya ile geliyor. Bu batarya 168 kW (225 hp) güç üreten elektrik motoruyla eşleştiriliyor.
Hyundai ayrıca ilerleyen dönemde Ioniq V'nin benzinli motoru jeneratör olarak kullanan uzatılmış menzil (EREV) versiyonunu da satışa sunmayı planlıyor.
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