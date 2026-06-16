Çinli Hyundai Ioniq V'nin özellikleri belli oldu: 650 km menzil

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Hyundai, Çin pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla geliştirdiği yeni Ioniq V modelinin teknik detaylarını netleştirmeye başladı. 2026 Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtılan elektrikli fastback; uzun menzil, 800 volt mimarisi ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle öne çıkıyor.

Hyundai Ioniq V teknik özellikleri

Tam Boyutta Gör Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın yayımladığı yeni vergi teşvik listesinde yer alan bilgilere göre Hyundai Ioniq V, giriş seviyesinde CATL tarafından üretilen 53,5 kWsa kapasiteli LFP batarya kullanacak. Bu versiyonda 140 kW (188 hp) gücünde bir elektrik motoru görev yapıyor.

520 ila 540 kilometre arasında CLTC menzili sunan modelin batarya paketi 395 kilogram ağırlığında.

Serinin üst versiyonunda ise daha büyük bir batarya yer alıyor. Uzun menzilli Hyundai Ioniq V, CATL üretimi 66,8 kWsa LFP batarya ile geliyor. Bu batarya 168 kW (225 hp) güç üreten elektrik motoruyla eşleştiriliyor.

Tam Boyutta Gör Bu versiyonda CLTC normlarına göre 620 ila 650 kilometre arasında menzil elde ediliyor. Batarya ağırlığı 465 kilogram seviyesine çıkarken aracın toplam ağırlığı da 1800 kg civarına kadar çıkıyor.

Hyundai ayrıca ilerleyen dönemde Ioniq V'nin benzinli motoru jeneratör olarak kullanan uzatılmış menzil (EREV) versiyonunu da satışa sunmayı planlıyor.

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Hyundai Ioniq V'nin tüm detayları ortaya çıktı: 650 km menzil

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