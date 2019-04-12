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Hyundai Kona 1.6 lt dizel otomatik tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Merakla beklenen Hyundai Kona dizel otomatik bugün tanıtıldı. 1.6 litre CRDi motor ve 7 ileri çift kavramalı DCT şanzıman kombinasyonuyla gelen Hyundai Kona dizel otomatik fiyatı haberimizde:
1 ay
10,2b
1
26
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Hyundai Kona 1.6 lt dizel otomatik tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri
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Koreli otomotiv devi Hyundai’nin kompakt crossover sınıfındaki temsilcisi Hyundai Kona, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında yalnızca benzinli motorlarla satışa sunulmuştu. Bugün yapılan bir etkinlikte, Hyundai Kona’nın merakla beklenen dizel otomatik versiyonu da duyuruldu. Hyundai Kona dizel otomatik, Türkiye’de 137 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

Şimdiye dek 1.0 ve 1.6 litre T-GDI benzinli seçeneklerle satılan Hyundai Kona, bugünden itibaren 1.6 litre CRDi dört silindirli dizel motora kavuşmuş durumda. 136 beygir güç ve 320 Nm tork üreten bu motor, standart olarak 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanla birlikte sunuluyor. Hyundai Kona’nın dizel otomatik kombinasyonuyla birlikte 0-100 km/s hızlanması 10.2 saniye olarak açıklandı. 4,4 lt/100 km ortalama yakıt tüketimi de verilen bilgiler arasında.

Hyundai Kona Dizel fiyatı 

Hyundai Kona dizel otomatik, Style ve Elite Smart donanım paketleriyle tercih edilebilecek. Dizel motorlu Style paketin satış fiyatı 137 bin 500 TL, Elite Smart paketin fiyatı ise 158 bin 900 TL olarak açıklandı. Stlye paketinin dikkat çeken donanımları arasında yokuş iniş destek sistemi, LED gündüz farları, 6 hava yastığı, hız sabitleyici, 16 inç alaşım jantlar, deri direksiyon ve vites topuzu yer alıyor.

Hyundai Kona dizelin Elite Smart paketiyle gelen ilave donanımlar ise elektronik kontrollü klima, start/stop butonu, Apple Car Play ve Android Auto destekli 7 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, elektrikli açılır sunroof, geri görüş kamerası, kör nokta uyarısı, ark çapraz trafik uyarısı, LED arka stoplar, 18 inç alaşım jantlar, kablosuz şarj sistemi ve elektrikli katlanır yan aynalar olarak sıralanıyor. Dizel motorlu Kona'da 4x4 seçeneği bulunmayacağı, üretim maliyetlerinden dolayı bu seçeneğin benzinli versiyonlardan da kaldırıldığı açıklandı.
Hyundai Kona 2018 model yılı fiyat listesine göre benzinli modellerin satış fiyatları ise şöyle: 1.0 T-GDI manuel Style 112 bin 691 TL, 1.6 T-GDI otomatik Elite 18AJ 138 bin 921 TL ve 1.6 T-GDI otomatik Elite Smart 147 bin 696 TL.

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deoks 1 ay en beğenilen
Geçen hyundai bayiinde konuştuk satıcıyla. Şerit takip, çarpışma önleme gibi basit ek donanımlar bile yok. Fiyat fazla yükselmesin diye bomboş araç getireceklermiş.
Geçen hyundai bayiinde konuştuk satıcıyla. Şerit takip, çarpışma önleme gibi basit ek donanımlar bile yok. Fiyat fazla yükselmesin diye bomboş araç getirecekler...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Hanzoli 1 ay
Bu döneme göre gayet normal fiyatlar. Maalesef alışmak lazım düzelecek gibi durmuyor
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DH Misafiri 1 ay
Hybrid+Lpg+otomatik vites araç üretin artık
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DH Misafiri 1 ay
Hyundai, Kona'nın elektrikli ya da hybrid kasasını getirse belki daha çok iş yapardı ülkemizde. Dizel kasası benzinliden daha çok satabilir ancak Kona'nın tasarımını hiç beğenmiyorum. Kona'nın en çok arka görüntüsünü beğeniyorum Hyundai mühendisleri araca çift egzoz çıkışı koysaymış aracın sportif görünümüne daha çok eşlik ederdi ama önü bir işe yaramaz
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DH Misafiri 1 ay
Pandizot ilk gelen paketlerde yokmuş, şuan satılan paketlerde mevcutmuş...
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DH Misafiri 1 ay
İoniq hibrit hali hazırda zaten ülkemizde satılıyor, diğer hibritlerde malum ülkenin ekonomisi yüzünden gelemiyor olabilir.
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DH Misafiri 1 ay
hyundai 1.0 gdi motorlardan uzak durun sakın almayın hem çok yakıyor hemde iyi değil ben aldım başım yandı siz almayın
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dış kapının iç mandalı 1 ay
Okuduğum kadarıyla 4x4 değil bu dizel otomatik versiyon. Eğer 4x4 değilse dünyanın en saçma aracı olur. Benzinli versiyonda milleti çeken 177lik motor ve çekiş sistemi.
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homebird 1 ay
Şu arabayı elektrikli yapmadın; bari hybrit yapıp sat da piyasaya yeni seçenek, taze bir kan gelsin. Bir çok marka dizelden vazgeçiyor, bunlar yeni arabaya dizel motor koyuyor (Tuscon kullanıcısı)
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auto_man 1 ay homebird
Kia niro hibrit var. Üstelik c sınıfı. Sen yeter ki alıcı ol piyasada seçenek bulursun.
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cabriyo 1 ay
fiyat ve şekil güzel ama kaza anında dayanıklılığı nasıl acaba
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Carsever 1 ay cabriyo
Bazi yorumlar enterasan...
Kona'dan ilk kez mi haberiniz oldu gercekten?
Eger öyleyse Hyundai ASSAN yeterince tanitimini yapamamis demektir.
Cünku bu aracın benzinli versiyonlari Mayis ayindan beri Turkiyede satista ve onlarca inceleme ve test videosu var.
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Doğanşahinserçe 1 ay
Bu arabanın tasarımını beğenmeyen bi benmiyim acaba ?? Ayrıca fiyat da gayet yüksek
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MS4343 1 ay
O farlar nedir Allah aşkina...Bence (gorunumu) pek de guzel değil
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Spider_hip 1 ay MS4343
Ben bugün yanlış görmediysem bu arabayı gördüm, o da bir an arabaya önder vurmuşlar gibi geldi diye dikkatimi çekmişti. Meğerse tasarımı öyleymiş :) Ne garip araba demiştim. Buymuş meğer.
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