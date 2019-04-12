Hyundai Kona 1.6 lt dizel otomatik tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Koreli otomotiv devi Hyundai’nin kompakt crossover sınıfındaki temsilcisi Hyundai Kona, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında yalnızca benzinli motorlarla satışa sunulmuştu. Bugün yapılan bir etkinlikte, Hyundai Kona’nın merakla beklenen dizel otomatik versiyonu da duyuruldu. Hyundai Kona dizel otomatik, Türkiye’de 137 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

Şimdiye dek 1.0 ve 1.6 litre T-GDI benzinli seçeneklerle satılan Hyundai Kona, bugünden itibaren 1.6 litre CRDi dört silindirli dizel motora kavuşmuş durumda. 136 beygir güç ve 320 Nm tork üreten bu motor, standart olarak 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanla birlikte sunuluyor. Hyundai Kona’nın dizel otomatik kombinasyonuyla birlikte 0-100 km/s hızlanması 10.2 saniye olarak açıklandı. 4,4 lt/100 km ortalama yakıt tüketimi de verilen bilgiler arasında.

Hyundai Kona Dizel fiyatı

Hyundai Kona dizel otomatik, Style ve Elite Smart donanım paketleriyle tercih edilebilecek. Dizel motorlu Style paketin satış fiyatı 137 bin 500 TL, Elite Smart paketin fiyatı ise 158 bin 900 TL olarak açıklandı. Stlye paketinin dikkat çeken donanımları arasında yokuş iniş destek sistemi, LED gündüz farları, 6 hava yastığı, hız sabitleyici, 16 inç alaşım jantlar, deri direksiyon ve vites topuzu yer alıyor.

Hyundai Kona dizelin Elite Smart paketiyle gelen ilave donanımlar ise elektronik kontrollü klima, start/stop butonu, Apple Car Play ve Android Auto destekli 7 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, elektrikli açılır sunroof, geri görüş kamerası, kör nokta uyarısı, ark çapraz trafik uyarısı, LED arka stoplar, 18 inç alaşım jantlar, kablosuz şarj sistemi ve elektrikli katlanır yan aynalar olarak sıralanıyor. Dizel motorlu Kona'da 4x4 seçeneği bulunmayacağı, üretim maliyetlerinden dolayı bu seçeneğin benzinli versiyonlardan da kaldırıldığı açıklandı.

Hyundai Kona 2018 model yılı fiyat listesine göre benzinli modellerin satış fiyatları ise şöyle: 1.0 T-GDI manuel Style 112 bin 691 TL, 1.6 T-GDI otomatik Elite 18AJ 138 bin 921 TL ve 1.6 T-GDI otomatik Elite Smart 147 bin 696 TL.