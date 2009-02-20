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Hyundai MB-490i Dolphin; tasarımında yunustan esinlenen telefon

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11b
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Hyundai MB-490i Dolphin; tasarımında yunustan esinlenen telefon
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Hyundai MB-490i Dolphin; tasarımında yunustan esinlenen telefon
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Hyundai MB-490i Dolphin; tasarımında yunustan esinlenen telefon
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Daha çok otomotiv sektöründe yakından tanıdığımız Hyundai firması, cep telefonu alanında da kendisini göstermeye gayret gösteriyor. Hyundai, geçtiğimiz günlerde MB-490i Dolphin modeli üzerindeki örtüleri kaldırdı.

MB-490i Dolphin'in tasarımında isminden de anlaşılabileceği gibi yunustan esinlenildiğini görmekteyiz. Farklı tasarım çizgilerine sahip telefonda, 240x400 piksel (WQVGA) çözünürlükte dokunmatik ekrana yer verilmiş. Ayrıca navigasyon tuşunun da dokunmatik olduğunu ekleyelim. MB-490i'de 3.2 MP kamera, FM radyo, stereo Bluetooth (A2DP) gibi özellikler bulunuyor. Telefonun hoparlörleri ise Yamaha firmasının desteğini arkasına almış.

Hyundai MB-490i Dolphin'nin mayıs ayından itibaren 315$ civarında, Avrupa'da satışa sunulması bekleniyor.


http://www.gsmhelpdesk.nl/read.php?id=3726&ch=1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
max975 10 yıl
kaygan bir tasarımı var.
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hobbs 10 yıl
Farklı bir tasarım, ilginç bir cihaz
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XivA 10 yıl
yamaha anfide süper ama hoparlörde nasıl bir performans sergiler bilinmez. Jbl olsa daha iyi olmaz mı :))
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Phanrisal 10 yıl
mp3 çalar gibi görünüyo ve ismide itici geliyo accent in 98modelleri çok çürüktü o zamandan beri çarpık bacaklı skoda gibi yer etti kafamda xD
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thedeparted 10 yıl
Tasarım bana çok kötü geldi arkadaşlar. Umarım tasarım ekibi çok uğraşmamıştır bu tasarımı yaparken...
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