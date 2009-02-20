Hyundai MB-490i Dolphin; tasarımında yunustan esinlenen telefon

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Daha çok otomotiv sektöründe yakından tanıdığımız Hyundai firması, cep telefonu alanında da kendisini göstermeye gayret gösteriyor. Hyundai, geçtiğimiz günlerde MB-490i Dolphin modeli üzerindeki örtüleri kaldırdı.

MB-490i Dolphin'in tasarımında isminden de anlaşılabileceği gibi yunustan esinlenildiğini görmekteyiz. Farklı tasarım çizgilerine sahip telefonda, 240x400 piksel (WQVGA) çözünürlükte dokunmatik ekrana yer verilmiş. Ayrıca navigasyon tuşunun da dokunmatik olduğunu ekleyelim. MB-490i'de 3.2 MP kamera, FM radyo, stereo Bluetooth (A2DP) gibi özellikler bulunuyor. Telefonun hoparlörleri ise Yamaha firmasının desteğini arkasına almış.

Hyundai MB-490i Dolphin'nin mayıs ayından itibaren 315$ civarında, Avrupa'da satışa sunulması bekleniyor.

http://www.gsmhelpdesk.nl/read.php?id=3726&ch=1