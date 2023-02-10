Hyundai Motor Grubu'ndan Türkiye'ye 1.8 milyon dolar destek

Kısa süre önce Hyundai Assan, depremden zarar gören bölgelere yardım ulaştırmak için AFAD'a kurtarma ekipmanları ve temel ihtiyaçları kapsayan 10 milyon TL değerinde destek sağladıklarını duyurmuştu.
Bugün yapılan açıklamada, bu yardıma ek olarak markanın Güney Kore'deki merkezini de deprem felaketinden etkilenen ülkemize 1.8 milyon dolar yardımda bulunduğu ifade edildi.
Açıklamanın devamında, "Hyundai Motor Grubu, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı dilerken yaralılarımızın da en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyor. Milletimizin başı sağolsun, kalbimiz her zaman Türkiye'mizle" ifadelerine yer verildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah