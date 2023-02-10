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    Anlık Bildirim

    Hyundai Motor Grubu'ndan Türkiye'ye 1.8 milyon dolar destek

    Hyundai Assan'ın dünkü yardım açıklamasının ardından şimdi de markanın Güney Kore'deki merkezinden deprem bölgesine yönelik destek açıklaması geldi. İşte detaylar:
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    Hyundai Motor Grubu'ndan Türkiye'ye 1.8 milyon dolar destek Tam Boyutta Gör
    Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili doğrudan etkileyen büyük depremler sonrası Hyundai, yaraların sarılması için yardımlarını sürdürüyor. 

    Kısa süre önce Hyundai Assan, depremden zarar gören bölgelere yardım ulaştırmak için AFAD'a kurtarma ekipmanları ve temel ihtiyaçları kapsayan 10 milyon TL değerinde destek sağladıklarını duyurmuştu.

    Bugün yapılan açıklamada, bu yardıma ek olarak markanın Güney Kore'deki merkezini de deprem felaketinden etkilenen ülkemize 1.8 milyon dolar yardımda bulunduğu ifade edildi.

    Açıklamanın devamında, "Hyundai Motor Grubu, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı dilerken yaralılarımızın da en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyor. Milletimizin başı sağolsun, kalbimiz her zaman Türkiye'mizle" ifadelerine yer verildi.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

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    alfa-x 17 saat önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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