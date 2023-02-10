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    Toyota ve Lexus Türkiye'den deprem bölgesine 500'e yakın konteyner ev desteği

    Toyota Türkiye ile Lexus Türkiye, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bayilerini, çalışanlarını ve iş ortaklarını içeren bir yardım kampanyasıyla bölgeye katkı sağladı.
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    Toyota ve Lexus Türkiye'den deprem bölgesine konteyner ev desteği Tam Boyutta Gör
    Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen bölgelere yardımlar sürüyor. Son olarak Toyota ve Lexus Türkiye tarafından bu konuda ortak bir açıklama geldi.

    Yapılan açıklamada, depremin ilk saatlerinden itibaren kriz masası kurulduğu ve bayiler, bayi çalışanları, ajanslar ile ALJ Türkiye şirketleri çalışanlarının da içinde olduğu bir kampanyanın hayata geçirildiği ifade edildi.

    Deprem bölgesindeki barınma sorununu odağına alan Toyota ve Lexus Türkiye, bakanlıklar, AFAD ve devletin ilgili kurumlarıyla iş birliği içerisinde çalışan Ahbap Derneği'nin başlattığı Konteyner Ev Projesi'ne destek oluyor.

    Bu kapsamda, projeye 20 milyon TL'lik katkıda bulunulduğu ve 500'e yakın konteyner evin Ahbap koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine teslim edileceği açıklandı.

    Deprem ve etkileriyle ilgili olarak Toyota ve Lexus Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt şunları söyledi;

    “Maalesef ülke olarak benzeri görülmemiş bir felaketle karşı karşıyayız. Yaklaşık 100 bin m2 büyüklüğündeki bir alanda gerçekleşen deprem felaketi, bizleri derinden üzmüştür. Depremin ilk saatlerinden itibaren kurduğumuz kriz masasıyla ilk andan itibaren bayilerimizle iletişim halinde olarak, durum tespiti yaptık. Maalesef birçok insanımızı kaybettik, henüz birçoğunun da enkaz altında olduğunu üzülerek takip etmekteyiz. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun.

    Bu tür felaketlerde ilk saatlerde ve ilk birkaç günde ihtiyaçlar farklıdır. Öncelikle enkaz alındaki kişilere ulaşabilmek için, zamana karşı bir yarış söz konusudur. Orta vadede ve uzun vadede ise çok daha farklı ihtiyaçları yönetmeniz gerekir. Geçmiş tecrübelerimiz göstermektedir ki, depremlerden sonraki en büyük ihtiyaçlardan bir tanesi de barınma ihtiyacıdır. Böylesine büyük depremlerin yaralarını sarmak yıllar alacaktır. Hepimizin sabırlı ve dirayetli olması gerekmektedir. Bundan sonra bu bölge, tüm Türkiye tarafından korunup kollanmalı ve desteklenmelidir.

    Şimdi işimiz bu felaket karşısında isyan etmek değil, çözüm üretmek olmalı. Biz, büyük bir ülke, güçlü bir milletiz. Bunun da üstesinden birlikte geleceğiz. Ancak, bu mücadelenin uzun yıllara yayılacağının farkında olmalı, sabrımızı, soluğumuzu uzun tutmalıyız. Yapılan yardımlardan sonra, uzun yıllar boyunca bölgenin her anlamda kalkınmasına da destek vermeye devam etmeliyiz. İnsanların günlük hayatlarına yeniden dönmesi, çocukların yeniden okula gitmesi, insanların temel ve sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi gerekeceğini aklımızdan çıkartmamalıyız.”

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

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    alfa-x 14 saat önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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    tanımadığın bir kızla tanışmak yastıksız uyumak boy uzatır mı nusret çalışan yorumları cr style ve style hangisi daha iyi iphone saklama alanı boş ama dolu diyor

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