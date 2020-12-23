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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk bir dönem Tesla’yı Apple’a teklif etmiş

    Model 3 döneminde mali sıkıntılar yaşamaya başlayan Elon Musk; Apple’ın kapısını çalarak satış teklifinde bulunmuş ancak Tim Cook kendisine randevu vermek istememiş.
    37 sn.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Elon Musk bir dönem Tesla’yı Apple’a teklif etmiş

    Elektrikli araç pazarının lideri ve otomotiv dünyasının en değerli firması Tesla bugünlere elbette kolay gelmedi. Özellikle Model 3 üretimi öncesinde yaşanan darboğaz Tesla’yı satışın eşiğine getirmiş.

    Elon Musk doğruladı

    2016 sonları ve 2017 başları Tesla için oldukça zor geçmişti zira Model 3 üretimine zamanında başlanamaması yatırımcıların tepkisine neden olmuştu. O dönem 240$ civarında olan hisselerin 200$ altına inmesi bile bekleniyordu.

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    Ayrıca Bkz. "Apple: iPhone'da olan iPhone'da kalır | Yeni gizlilik yaklaşımı"

    İşte o dönem Tesla’nın Apple tarafından satın alınacağına dair bazı iddialar gündeme gelmiş ancak hiç bir zaman doğrulanamamıştı. Bugün Elon Musk bizzat Apple’a firması için teklif yaptığını itiraf etti.

    Model 3 dönemindeki zorluklar karşısında Apple’ın kapısını çalan Musk; bugünkü değerin onda birine yani 50 milyar dolar civarına satış teklifi yapmış. Tim Cook ise kendisini küçümseyerek görüşme teklifini reddetmiş.

    Elon Musk bir dönem Tesla’yı Apple’a teklif etmiş
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    Bugün Apple’ın sürücüsüz araç iddiaları dile getirildiğinde aslında büyük bir fırsatı kaçırmış olduğu da anlaşılıyor. Sıfırdan bir araç üretim ve dağıtım ağı kurmak Apple’ın bile üstesinden gelemeyeceği zorluklar barındırıyor. Tesla’yı satın almş olsaydı hazır bir ağa sahip olacaktı.

    Elon Musk ayrıca Apple ile ilgili gündeme gelen diğer iddiaları da yorumladı. Daha hızlı batarya üretimi için planlanan demir fosfat zaten bir süredir Tesla tarafından kullanılıyor. Ayrıca Musk; tek hücreli bataryanın elektrikli araçlar için dezavantaj olduğunu ve muhtemelen Apple’ın da kendileri gibi birden fazla hücreyi entegre ederek tek paket haline getireceğini düşündüğünü belirtiyor.



    https://www.engadget.com/elon-musk-apple-tesla-221149687.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Alman sanatçı, Google Maps'i 99 telefonla kandırdı

    AREryilmaz

    Üç tane fular taktım hala bu sanatı anlayamadım. Anlayan varsa bana anlatabilir mi sevabına?

    9 saat önce
    Sanal Dilenci

    bu haber biraz eski değil mi?

    10 saat önce
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