Hyundai, araç üretiminde 100 milyon adedi geride bıraktı

Hyundai Motor Company, marka tarihinde önemli bir dönüm noktası olan “üretimde 100 milyon adedi” Ulsan’daki fabrikasında kutladı. Global olarak 100 milyon araç üreten Hyundai, sadece 57 yılda bu rakama ulaşırken aynı zamanda otomotiv endüstrisinde bu adete en hızlı ulaşan markalardan biri oldu.
Bu dönüm noktasının şerefine Kore’deki Ulsan Fabrikasında bir tören düzenleyen Hyundai, 100 milyonuncu aracın bir IONIQ 5 olduğunu da açıkladı. Kullanıcıların desteğine ve güvenine minnettarlığın bir göstergesi olarak 100 milyonuncu aracı doğrudan sahibine teslim eden Hyundai, tüm çalışanlarla beraber özel bir teslim töreni de düzenledi.
Hyundai Motor Company Başkanı ve CEO’su Jaehoon Chang, bu önemli kilometre taşı için, “100 milyon araçlık üretime ulaşmak, en başından beri Hyundai’yi tercih eden ve destekleyen dünya çapındaki müşterilerimiz sayesinde mümkün oldu. Zorlukların üstesinden gelmek ve sürekli yenilik peşinde olmak, marka olarak hızlıca büyümemizi sağladı. Bu başarı, gelecekteki mobilite adına ileri adımlar atmamızı teşvik ediyor” dedi.
Hyundai Motor Company Yurtiçi Üretimler Başkanı ve Baş Güvenlik Görevlisi Dong Seock Lee ise, “Hyundai’deki her bir çalışan, sıkı çalışmaları ve özverileriyle 100 milyon adetin üretilmesine katkıda bulundu. Bu gurur verici başarı, Hyundai’nin gelecekteki elektrifikasyon stratejilerine de öncülük edecek” dedi.
Bu tarihi başarı, Hyundai’nin premium markası Genesis’i, yüksek performanslı markası N’i ve özel elektrikli global modüler platform (E-GMP) tabanlı IONIQ modellerini de kapsıyor. Hyundai, Türkiye, Hindistan, Amerika ve Çek Cumhuriyeti’ndeki üretim tesisleriyle sürekli olarak genişlerken Singapur’da da akıllı kentsel mobilite merkezi kurarak bu ivmeyi farklı bir alanda da sürdürdü. Yapay zeka (AI), robotlar ve akıllı fabrikalar dahil olmak üzere geliştirilen yenilikçi üretim platformlar ve gelişmiş teknolojiler, Hyundai Motor Grubu Metaplant America (HMGMA) gibi gelecekteki üretim fabrikalarına aktarılacak ve üretim verimliliği en üst düzeye çıkarılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu