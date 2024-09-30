Hyundai, araç üretiminde 100 milyon adedi geride bıraktı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Hyundai Motor Company, marka tarihinde önemli bir dönüm noktası olan “üretimde 100 milyon adedi” Ulsan’daki fabrikasında kutladı. Global olarak 100 milyon araç üreten Hyundai, sadece 57 yılda bu rakama ulaşırken aynı zamanda otomotiv endüstrisinde bu adete en hızlı ulaşan markalardan biri oldu.

Bu dönüm noktasının şerefine Kore’deki Ulsan Fabrikasında bir tören düzenleyen Hyundai, 100 milyonuncu aracın bir IONIQ 5 olduğunu da açıkladı. Kullanıcıların desteğine ve güvenine minnettarlığın bir göstergesi olarak 100 milyonuncu aracı doğrudan sahibine teslim eden Hyundai, tüm çalışanlarla beraber özel bir teslim töreni de düzenledi.

Hyundai Motor Company Başkanı ve CEO’su Jaehoon Chang, bu önemli kilometre taşı için, “100 milyon araçlık üretime ulaşmak, en başından beri Hyundai’yi tercih eden ve destekleyen dünya çapındaki müşterilerimiz sayesinde mümkün oldu. Zorlukların üstesinden gelmek ve sürekli yenilik peşinde olmak, marka olarak hızlıca büyümemizi sağladı. Bu başarı, gelecekteki mobilite adına ileri adımlar atmamızı teşvik ediyor” dedi.

Hyundai Ulsan Fabrikası, 1968 yılında faaliyete geçerken bugün Kore otomobil endüstrisinde tarihi bir öneme sahip. Modern fabrika, 1975 yılında Kore’nin ilk seri üretim bağımsız modeli olan Pony’yi üretirken şu an elektrifikasyonun da merkezi olarak öne çıkıyor.

Hyundai Motor Company Yurtiçi Üretimler Başkanı ve Baş Güvenlik Görevlisi Dong Seock Lee ise, “Hyundai’deki her bir çalışan, sıkı çalışmaları ve özverileriyle 100 milyon adetin üretilmesine katkıda bulundu. Bu gurur verici başarı, Hyundai’nin gelecekteki elektrifikasyon stratejilerine de öncülük edecek” dedi.

Sürücüsüz otomobil ABD Başkan adayının önünü kesti 4 sa. önce eklendi

Bu tarihi başarı, Hyundai’nin premium markası Genesis’i, yüksek performanslı markası N’i ve özel elektrikli global modüler platform (E-GMP) tabanlı IONIQ modellerini de kapsıyor. Hyundai, Türkiye, Hindistan, Amerika ve Çek Cumhuriyeti’ndeki üretim tesisleriyle sürekli olarak genişlerken Singapur’da da akıllı kentsel mobilite merkezi kurarak bu ivmeyi farklı bir alanda da sürdürdü. Yapay zeka (AI), robotlar ve akıllı fabrikalar dahil olmak üzere geliştirilen yenilikçi üretim platformlar ve gelişmiş teknolojiler, Hyundai Motor Grubu Metaplant America (HMGMA) gibi gelecekteki üretim fabrikalarına aktarılacak ve üretim verimliliği en üst düzeye çıkarılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Hyundai, araç üretiminde 100 milyon adedi geride bıraktı