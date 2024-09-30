Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hyundai, araç üretiminde 100 milyon adedi geride bıraktı

    Global olarak 100 milyon araç üreten Hyundai, sadece 57 yılda bu rakama ulaşırken aynı zamanda otomotiv endüstrisinde bu adete en hızlı ulaşan markalardan biri oldu. 

    Hyundai Motor Company, marka tarihinde önemli bir dönüm noktası olan “üretimde 100 milyon adedi” Ulsan’daki fabrikasında kutladı. Global olarak 100 milyon araç üreten Hyundai, sadece 57 yılda bu rakama ulaşırken aynı zamanda otomotiv endüstrisinde bu adete en hızlı ulaşan markalardan biri oldu.

    Bu dönüm noktasının şerefine Kore’deki Ulsan Fabrikasında bir tören düzenleyen Hyundai, 100 milyonuncu aracın bir IONIQ 5 olduğunu da açıkladı. Kullanıcıların desteğine ve güvenine minnettarlığın bir göstergesi olarak 100 milyonuncu aracı doğrudan sahibine teslim eden Hyundai, tüm çalışanlarla beraber özel bir teslim töreni de düzenledi.

    Hyundai Motor Company Başkanı ve CEO’su Jaehoon Chang, bu önemli kilometre taşı için, “100 milyon araçlık üretime ulaşmak, en başından beri Hyundai’yi tercih eden ve destekleyen dünya çapındaki müşterilerimiz sayesinde mümkün oldu. Zorlukların üstesinden gelmek ve sürekli yenilik peşinde olmak, marka olarak hızlıca büyümemizi sağladı. Bu başarı, gelecekteki mobilite adına ileri adımlar atmamızı teşvik ediyor” dedi.

    Hyundai, araç üretiminde 100 milyon adedi geride bıraktı
    Hyundai Ulsan Fabrikası, 1968 yılında faaliyete geçerken bugün Kore otomobil endüstrisinde tarihi bir öneme sahip. Modern fabrika, 1975 yılında Kore’nin ilk seri üretim bağımsız modeli olan Pony’yi üretirken şu an elektrifikasyonun da merkezi olarak öne çıkıyor.

    Hyundai Motor Company Yurtiçi Üretimler Başkanı ve Baş Güvenlik Görevlisi Dong Seock Lee ise, “Hyundai’deki her bir çalışan, sıkı çalışmaları ve özverileriyle 100 milyon adetin üretilmesine katkıda bulundu. Bu gurur verici başarı, Hyundai’nin gelecekteki elektrifikasyon stratejilerine de öncülük edecek” dedi.

    Bu tarihi başarı, Hyundai’nin premium markası Genesis’i, yüksek performanslı markası N’i ve özel elektrikli global modüler platform (E-GMP) tabanlı IONIQ modellerini de kapsıyor. Hyundai, Türkiye, Hindistan, Amerika ve Çek Cumhuriyeti’ndeki üretim tesisleriyle sürekli olarak genişlerken Singapur’da da akıllı kentsel mobilite merkezi kurarak bu ivmeyi farklı bir alanda da sürdürdü. Yapay zeka (AI), robotlar ve akıllı fabrikalar dahil olmak üzere geliştirilen yenilikçi üretim platformlar ve gelişmiş teknolojiler, Hyundai Motor Grubu Metaplant America (HMGMA) gibi gelecekteki üretim fabrikalarına aktarılacak ve üretim verimliliği en üst düzeye çıkarılacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 4 gün önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    evde olmayan sesler duymak megane 4 led ampul tavsiye touch paket ne demek diş lastiği ağrısı mike mentzer program

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 Pro 2023 MacBook Pro
    Apple M2 Pro 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız