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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İşte Rivian'ın Amazon için geliştirdiği elektrikli teslimat aracı

    Amazon, Rivian iş birliğiyle geliştirdiği elektrikli teslimat araçlarından ilkini kısa bir video ile gösterdi. Önümüzdeki yıl ABD'de yola çıkacak bu özel araçlar 2030 yılında 100 bin adete ulaşacak.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Dünya devi Amazon, pek çok sektörü etkisi altına alan elektrikli araçlara geçiş modasına uymuş ve "kendine özel elektrikli teslimat araçları" geliştirmesi için Rivian ile anlaşmıştı. Şirket, tasarlanan ilk aracın fotoğraflarını paylaştı.

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    Rivian ile üç farklı model üzerine anlaşan Amazon, elektrikli dağıtım araçlarında güvenlik ve sürüş deneyimi konularına fazlasıyla önem veriyor. Amazon, 2030 yılına kadar bu sıfır emisyonlu araçlardan 100 bin tanesini filosuna katmış olacak. Söz konusu araçlardan 10 bin tanesi 2022 yılına kadar yollarda olacak.

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    Amazon'un elektrikli aracı, diğer tüm teslimat araçlarından çok daha üstün olması gözetilerek tasarlandı. Araçlarda pek çok sensörle birlikte otoyol ve trafik sıkışıklığı asistanı ve 360 derece kamera sistemi gibi önemli güvenlik teknolojileri bulunuyor. Ayrıca aracın ön camı sürücünün görüş açısını artıracak biçimde tasarlanmış ve sürücü tarafındaki kapı ekstra güvenlik adına güçlendirilmiş.

    Amazon'un elektrikli teslimat aracına baktığımızda arka bölümün LED stoplarla çevrili olduğunu görüyoruz. Bu da aracın görünürlüğünü artırıyor ve bu sayede arkadan gelen sürücülerin daha dikkatli davranmasını sağlıyor. Kabin tarafında ise sürücü odaklı bir yerleşim söz konusu. Sürücünün kolay inip-binmesi için alçak bir zemin üzerine inşa edilen araçta Alexa entegrasyonuyla pek çok bilgiye kolay erişim de sağlanıyor.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 1 hf.
    Amazon Basics ürünü olarak piyasaya çıksın.
    Yanıtla
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 hf.
    Honda'ya aşırı benziyor. Arka-stoplar gece fazla göz alabilir, çok fazla alana dağıtmışlar.
    Yanıtla
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    tEmh@ (Ahmet Akkoyunlu) 1 hf.
    O değil de, bundan çok güzel karavan olur.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf.
    Darısı Arrival'a
    Bunun modern minibüs hali de yapılacağı söyleniyordu
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    crazywinner3 1 hf. (düzenlendi)
    Teslimat mı yapcan çen
    Yanıtla +1
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    Portraitclub 1 hf.
    Uzunluğundan dolayı tam tur dönüş yapabileceğini sanmıyorum. Karsan j10 minibüs gibi geliyor bana ama tasarımı çok hoş.
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    Whippoorwill 1 hf.
    Gerçekten çok minnoş olmuş. Hem farklı olduğunu hemde absürt durmuyor.
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    fatihbulut95 (Fatih Bulut) 1 hf.
    Çok tatlı lan :D
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    firat1337 (FIRAT ) 2 hf.
    Şundan ne güzel karavan olur :)
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    wolwes 2 hf.
    Jeep Renegade'nin şişmanlamış ızgarasız versiyonu gibi çok sevimli olmuş.
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    3299 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, amazon ve
    4 etiket daha rivian elektrikli teslimat aracı electric delivery car Bilim ve Teknoloji
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