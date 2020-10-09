İşte Rivian'ın Amazon için geliştirdiği elektrikli teslimat aracı

Dünya devi Amazon, pek çok sektörü etkisi altına alan elektrikli araçlara geçiş modasına uymuş ve "kendine özel elektrikli teslimat araçları" geliştirmesi için Rivian ile anlaşmıştı. Şirket, tasarlanan ilk aracın fotoğraflarını paylaştı.

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Rivian ile üç farklı model üzerine anlaşan Amazon, elektrikli dağıtım araçlarında güvenlik ve sürüş deneyimi konularına fazlasıyla önem veriyor. Amazon, 2030 yılına kadar bu sıfır emisyonlu araçlardan 100 bin tanesini filosuna katmış olacak. Söz konusu araçlardan 10 bin tanesi 2022 yılına kadar yollarda olacak.

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Amazon'un elektrikli aracı, diğer tüm teslimat araçlarından çok daha üstün olması gözetilerek tasarlandı. Araçlarda pek çok sensörle birlikte otoyol ve trafik sıkışıklığı asistanı ve 360 derece kamera sistemi gibi önemli güvenlik teknolojileri bulunuyor. Ayrıca aracın ön camı sürücünün görüş açısını artıracak biçimde tasarlanmış ve sürücü tarafındaki kapı ekstra güvenlik adına güçlendirilmiş.

Amazon'un elektrikli teslimat aracına baktığımızda arka bölümün LED stoplarla çevrili olduğunu görüyoruz. Bu da aracın görünürlüğünü artırıyor ve bu sayede arkadan gelen sürücülerin daha dikkatli davranmasını sağlıyor. Kabin tarafında ise sürücü odaklı bir yerleşim söz konusu. Sürücünün kolay inip-binmesi için alçak bir zemin üzerine inşa edilen araçta Alexa entegrasyonuyla pek çok bilgiye kolay erişim de sağlanıyor.

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