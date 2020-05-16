Hyundai, performans otomobilleri serisine iki yeni model ekliyor

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Veloster ETCR

2020 Hyundai Veloster N’i geçtiğimiz günlerde tanıtan Koreli üretici, şimdi de Veloster’in tamamen elektrikli bir yarış versiyonunu geliştirdi. Veloster ETCR adı verilen aracın yakın bir gelecekte pistlerde olacağı açıklandı.

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Hyundai’nin ilk elektrikli yarış otomobili olan Veloster ETCR, markanın i30 N TCR yarış otomobili ilham alınarak geliştirildi. Şirketten yapılan açıklamada, Veloster ETCR’nin markanın elektrikli motor teknolojisine, dinamik gövde yapısına ve üstün yol tutuş sistemlerine ışık tuttuğu belirtildi.

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Yeni Veloster N

Arkadan itişli olarak geliştirilen yarış otomobili, Williams AdvancedEngineering imzalı 798 voltluk bir bataryaya sahip. Ortaya yerleştirilen elektrik motoru, araca maksimum olarak 680 beygir (500 kW) güç sağlıyor. Veloster ETCR’nin sürekli beygir gücü ise 408 beygir (300 kW) olarak açıklandı.

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Geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni Veloster N ise 8 ileri ıslak tip çift kavramalı şanzımanıyla (N-DCT) dikkat çekiyor. Veloster N, bu şanzımanın da katkısıyla gücünü ön tekerleklere aktararak 5,6 saniyede 0’dan 100 km/s hıza çıkabiliyor. Şanzımanın yeni bir özelliği olan N Grin Shift (NGS) tork artırıcı, turbonun aşırı basıncına izin vererek torku 20 saniyeliğine 353 Nm’den 377 Nm’ye kadar yükseltiyor.

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