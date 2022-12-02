Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Güneş enerjili otomobil Lightyear 0 seri üretime girdi: İşte fiyat etiketi

    Son 6 yılını dünyanın güneş enerjisiyle çalışan ilk elektrikli otomobilini geliştirmekle geçiren Hollandalı Lightyear şirketi çok önemli bir kilometre taşına ulaştı. İlk Lightyear modeli üretime girdi
    3
    Güneş enerjili otomobil Lightyear 0 seri üretime girdi Tam Boyutta Gör
    Lightyear, Finlandiya'nın Uusikaupunkki kentindeki Valmet fabrikasında güneş enerjisiyle çalışan Lightyear 0 otomobilinin seri üretimine başladı. İlk etapta haftada sadece bir elektrikli araç üretilecek. 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren üretim kademeli olarak artarak haftada beşe çıkacak.

    Lightyear 0 direkt olarak güneş ışığından güç üreten bir elektrikli otomobil olarak tasarlandı. Şirketin iddiasına göre kaputu ve tavanı 5 metrekareyi bulan güneş panelleriyle kaplı araç yaz aylarında Hollanda gibi iklimlerde iki ay, Portekiz gibi daha sıcak ülkelerde yedi ay boyunca şarj olmadan şehir içi kullanım imkanı sunuyor.

    Güneş enerjili otomobil Lightyear 0 seri üretime girdi Tam Boyutta Gör

    Fiyat etiketi 250 bin euro

    Lightyear 0'ın tasarımı ve nihai özellikleri bu yılın Haziran ayında, aracın Lightyear One olan isminin Lightyear 0 olarak değiştirilmesiyle duyuruldu. Batarya kapasitesi 60 kWh olan araç 625 km menzile sahip. Güneşten elde edilen güç günlük olarak menzile 70 km destek sağlayabiliyor.

    Güneş enerjili otomobil Lightyear 0 seri üretime girdi Tam Boyutta Gör
    Lightyear 0 hayalleri süsleyen bir otomobil ve buna paralel olarak da pahalı. Üretici güneş enerjili otomobil için 250 bin euro (259 bin dolar) talep ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 150 ön sipariş toplandı. Hollanda merkezli şirket ayrıca Lightyear 2'yi de geliştiriyor. Bu model Lightyear 0'dan önemli ölçüde daha ucuz olacak. Marka 30 bin euro'luk bir fiyat etiketi hedefliyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 1 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 1 gün önce

    Süper ötesi

    Profil resmi
    StaatSanWalt 2 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

    Profil resmi
    Mohi 2 gün önce

    maaşallah

    Profil resmi
    gun 3 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

    Profil resmi
    alfa-x 6 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M23 5G
    Samsung Galaxy M23 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız