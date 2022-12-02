Güneş enerjili otomobil Lightyear 0 seri üretime girdi: İşte fiyat etiketi

Tam Boyutta Gör Lightyear, Finlandiya'nın Uusikaupunkki kentindeki Valmet fabrikasında güneş enerjisiyle çalışan Lightyear 0 otomobilinin seri üretimine başladı. İlk etapta haftada sadece bir elektrikli araç üretilecek. 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren üretim kademeli olarak artarak haftada beşe çıkacak.

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Lightyear 0 direkt olarak güneş ışığından güç üreten bir elektrikli otomobil olarak tasarlandı. Şirketin iddiasına göre kaputu ve tavanı 5 metrekareyi bulan güneş panelleriyle kaplı araç yaz aylarında Hollanda gibi iklimlerde iki ay, Portekiz gibi daha sıcak ülkelerde yedi ay boyunca şarj olmadan şehir içi kullanım imkanı sunuyor.

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Fiyat etiketi 250 bin euro

Lightyear 0'ın tasarımı ve nihai özellikleri bu yılın Haziran ayında, aracın Lightyear One olan isminin Lightyear 0 olarak değiştirilmesiyle duyuruldu. Batarya kapasitesi 60 kWh olan araç 625 km menzile sahip. Güneşten elde edilen güç günlük olarak menzile 70 km destek sağlayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Lightyear 0 hayalleri süsleyen bir otomobil ve buna paralel olarak da pahalı. Üretici güneş enerjili otomobil için 250 bin euro (259 bin dolar) talep ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 150 ön sipariş toplandı. Hollanda merkezli şirket ayrıca Lightyear 2'yi de geliştiriyor. Bu model Lightyear 0'dan önemli ölçüde daha ucuz olacak. Marka 30 bin euro'luk bir fiyat etiketi hedefliyor.

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Güneş enerjili otomobil Lightyear 0 seri üretime girdi