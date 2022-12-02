Güneş enerjili otomobil Lightyear 0 seri üretime girdi: İşte fiyat etiketi

Lightyear 0 direkt olarak güneş ışığından güç üreten bir elektrikli otomobil olarak tasarlandı. Şirketin iddiasına göre kaputu ve tavanı 5 metrekareyi bulan güneş panelleriyle kaplı araç yaz aylarında Hollanda gibi iklimlerde iki ay, Portekiz gibi daha sıcak ülkelerde yedi ay boyunca şarj olmadan şehir içi kullanım imkanı sunuyor.
Fiyat etiketi 250 bin euro
Lightyear 0'ın tasarımı ve nihai özellikleri bu yılın Haziran ayında, aracın Lightyear One olan isminin Lightyear 0 olarak değiştirilmesiyle duyuruldu. Batarya kapasitesi 60 kWh olan araç 625 km menzile sahip. Güneşten elde edilen güç günlük olarak menzile 70 km destek sağlayabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam