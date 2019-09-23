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    Daimler, içten yanmalı motor planlarından vazgeçiyor

    Elektrikli araçların otomobil dünyasına kazandırdığı ivme, Alman Daimler'i de tepkisiz bırakmadı. Şirket, artık yeni nesil bir içten yanmalı motor üretme niyeti bulunmadığını belirtti.
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    Otomobil Teknolojileri
    Gökhan G.
    Editör
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    Elektrikli araçların gittikçe artan popülaritesi karşısında otomobil üreticileri de içten yanmalı motorlara yavaş yavaş veda etmeye başladı. Bu trende en son katılan firmalardan biri de Alman otomobil üreticisi Daimler oldu.

    Alman Otomobil dergisi Auto Motor und Sport’a konuşan şirketin gelişimden sorumlu müdürü Markus Schaefer, Daimler’in yeni nesil içten yanmalı motor üretmek gibi bir niyetinin artık bulunmadığını ifade etmiş. Yöneticiye göre şirket artık elektrikli güç aktarım grupları ve pil üretimine ağırlık verecek.

    Schaefer, halihazırda kullanılan motorların performansını artırmak maksadıyla yeni parçalar geliştirilebileceğini ifade ederken E ve S sınıfı otomobil ile SUV’larında kullanmayı planladığı yeni geliştirilen 6 silindirli motorun ise en az 10 sene daha üretimde kalacağını belirtmiş. Büyük bir ihtimalle söz konusu motor Daimler’in tasarladığı son içen yanmalı motor olacak.

    Daimler, içten yanmalı motor planlarından vazgeçiyor

    Bir başka alman devi VW ise içten yanmalı motora sahip araçların son jenerasyonunu 2026 yılında tanıtacak. Bu da demek oluyor ki VW muhtemelen, 2036 yılına ya da daha ilerisine kadar içten yanmalı motora sahip araç üretmeye devam edecek.

    BMW, benzinli ve dizel motorlara devam dedi 

    BMW ise yukarıdaki şirketlerden tamamen farklı bir politika izlemeye karar vermiş görünüyor. Şirketin Ar-Ge müdürü Klaus Froehlich, dizel araçları en erken 20 benzinli araçları ise en erken 30 yıl içinde kademeli olarak devreden çıkarmayı düşündüklerini ifade etmiş. BMW’nin böyle bir karar almasına neden olan etken ise Dünya'nın belirli bölgelerinde elektrikli araçları şarj etmek için yeterli altyapının bulunmaması olmuş.

    Froelich, Haziran ayında yaptığı açıklamalarda içten yanmalı motorlu araçlara olan talebin; Rusya, Orta Doğu ve Çin’in iç kesimleri gibi bölgelerde en az 10 ila 15 yıl daha devam edeceğini belirtmişti.  



    https://interestingengineering.com/daimler-has-no-plans-to-develop-next-generation-combustion-engines Yorum Yaz
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    1 Avatar
    3qzotix 1 sa.
    Çağa ayak uyduramayanın sonu nokia olur.

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